광복 소나무에서 군사동굴까지... 대구 독립운동사 현장을 걷다

큰사진보기 ▲신암선열공원 단충사 참배 ⓒ 김명희 관련사진보기

큰사진보기 ▲광복소나무 ⓒ 김명희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲미대동 독립만세운동 기념비 ⓒ 김명희 관련사진보기

큰사진보기 ▲군위 성결교회 ⓒ 김명희 관련사진보기

지난 6월 16일 방짜유기박물관이 마련한 대구 동구 및 군위군 역사유적 답사여행에 참가했다. 신암선열공원, 광복 소나무, 일제 군사 동굴, 최계란 선생 생가터, 미대동 만세운동 기념비, 김하락 의병장 주둔지, 박무조 지사 표충비, 군위 성결교회, 경북대학교 자연사 박물관 등을 둘러보았다. 더위와 땡볕 속을 거닐었지만 알찬 내용에 큰 보람을 느낄 수 있었다.오전 8시 30분 시내 중심부에서 대형버스로 출발한 일행이 가장 먼저 들른 곳은 국립 신암선열공원이었다. '우리나라 유일의 독립운동가 전용 국립묘지'라는 사실이 인상깊게 다가왔다. 사당 단충사 안에 들어가 참배를 했고, 이어서 52분이 안장되어 계시는 묘역을 둘러보았다.김태련, 김용해 부자 묘소가 아래위로 나란히 있는 광경이 특히 가슴아프게 다가왔다. 1919년 3월 8일 경상도 최초의 만세운동이 대구에서 일어났을 때, 독립선언서를 낭독한 아버지 김태련 남산교회 장로가 일제 군경에게 집단폭행을 당하는 사태가 벌어졌다. 아버지를 구하려고 뛰어들었던 아들 김용해 지사가 구타와 고문 끝에 순국했다. 출옥한 아버지는 그제야 비극을 알았고, 작은 비석을 아들의 무덤 앞에 세웠다.도동 측백수림 앞을 지나 평광동 "광복 소나무"를 찾았다. 단양우씨 재실 첨백당 앞에 있는 이 소나무는 1945년 8월 15일 식목되었다. 마을청년들이 독립을 기념해 심었으니 어느덧 81년이 흘렀고, 소나무는 키가 자라 시간의 흐름을 생생하게 증언하고 있었다. 어떤 계기를 맞았을 때 그 의미를 스스로 부여할 줄 아는 삶이 인간다움을 고양시켜 준다는 점을 '광복 소나무'는 일깨워주는 듯 여겨졌다.이어서 일제가 1940년대에 주민들을 강제 동원해 만든 봉무동 "군사 동굴"을 답사했다. 미국 비행기가 출현하면 격추시키기 위해 대포를 숨겨놓겠다는 것이 일제의 계획이었다. 일제는 각각 입구를 둘씩 가진 말발굽 형태의 동굴을 10곳 조성했다. 장비도 없이 괭이 등으로 암벽을 뚫어 동굴을 팠으니 당시 한국인들이 받은 고통은 참으로 극심했을 것이다. 이곳은 청소년들에게 꼭 보여주어야 할 필수 역사여행지로 추천받을 만하다.최계란 여사가 1936년에 부른 "대구 아리랑"이 최근 유네스코 무형유산으로 등재되었다. 세계에 자랑할 대구의 문화수준이다. 아쉬운 바는, 독암서당 앞 여사의 생가터에 아무것도 없다는 점이다. 생가를 복원하는 등 후속 조치가 필요하다. 팔공문화원 등이 앞장서서 해마다 "최계란 대구아리랑 음악제"를 연다고 하니 참으로 다행이다.신숭겸 장군 동상이 있는 파군재를 지나 오른쪽으로 고개를 넘으면 버스정류소 바로 옆 도로변에 작은 숲이 있다. 나무들 사이로 "미대 여봉산 3·1독립만세운동기념비"가 눈에 들어온다. 여기서 '미대'는 마을이름이고, '여봉산'은 미대동에 붙어 있는 얕은 야산이다. 1919년 4월 26일과 28일 이틀에 걸쳐 미대동 청년들이 주변 사람들의 눈에 잘 띌 수 있도록 하기 위해 여봉상에 올라 대한독립만세를 외쳤다. 이 일로 주동자 8명이 구속되어 고문과 옥살이를 겪었다.미대동 시위는 대구 유일의 마을 단위 독립만세운동이었다. 별로 높지는 않다 하더라도 일반 답사자들에게 여봉산 정상까지 오르라는 것은 무리이므로, 기념비는 이곳 평지에 건립했다. 여봉산 정상에는 작은 표지석이 하나 놓여 있다고 한다. 오늘은 단체 이동 중이니 불가능하고, 다음에 따로 여봉산 표지석을 보러 산길을 걸어보아야겠다.동화사 시설지구에서 점심 식사를 한 뒤, 군위군으로 이동했다. 김하락 의병장이 주둔했던 의흥면 행정복지센터와 자정 순국하신 박무조 지사 표충비를 찾았다. 김하락 의병장은 독립운동 포상 최고 등급인 '대한민국장'을 서훈받으신 분인데 오늘 그 성함을 처음 알게 되었다. 이런 분야에 약간 관심을 가진 사람조차 이렇다면, 독립운동 관련 교육이 부족하게 이루어지고 있다고 평가해도 무방할 것이다.마지막으로, 군위 성결교회와 경북대학교 자연사 박물관을 찾았다. 이 성결교회는 신사참배와 동방요배를 거부하다가 폐쇄당하기도 하는 등 올바른 종교의 면모를 간직한 독립운동 유적지이다. 남녀분별 의식이 강했던 풍조를 반영해 교회 건물에 출입구가 둘 설치되어 있다. 예배를 볼 때에도 가운데를 광목으로 막아 남녀가 서로 볼 수 없도록 했다고 한다. 교회 건물은 당대의 사회의식을 건축구조로 증언하고 있다는 뜻에서 국가등록유산으로 등재되었다.경북대학교 자연사 박물관은 그 자체로 독립운동 유적은 아니지만, 주의깊게 살펴보면 독립운동정신이 강렬히 배어있는 공간이기도 하다. 식물표본과 동물박제 등 전시되어 있는 볼거리들이 최근에 만들어진 것이 아니라 일제강점기 대구사범학교 학생들의 작품이다. 그래서 해설 문장도 조선총독부가 무엇 때문에 호랑이 사냥을 권장했는지, 조류는 왜 그렇게 많아 잡았는지 등을 민족의식적 측면에서 쓰여 있다. '다혁당' 등 독립운동단체를 결성해 치열하게 일제에 맞섰던 당시 학생들의 증언을 토대로 작성된 설명이기 때문이다.대구문화예술진흥원 박물관운영본부 신형석 본부장은 답사여행을 마무리하면서 "시민들께서 역사와 문화에 보여주시는 관심이 나날이 높아지고 있어 보람을 느낍니다. 앞으로도 더 많은 강좌와 답사를 마련하도록 노력하겠습니다"라며 "지난 6월 9일부터 11월 29일까지 대구근대역사관에서 '꺼지지 않는 불꽃, 대구 학생 항일 운동' 특별전을 준비했으니 널리 홍보해 주시면 고맙겠습니다" 하고 인사 말씀을 남겼다.