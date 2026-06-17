한국 대사관 없는 아르메니아를 물들인, BTS의 '보랏빛 밤'

큰사진보기 ▲6월 13일 카야란 문화의 집, 380여 명의 관객이 보라색으로 객석을 물들였다. ⓒ 한유상 관련사진보기

큰사진보기 ▲자선 공연 총괄 주최자 마르가리타 사르그시얀(Margarita Sargsyan). ⓒ 한유상 관련사진보기

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큰사진보기 ▲예레반의 케이팝 전문 댄스 스튜디오 세 곳이 BTS의 음악에 맞춰 칼군무를 선보였다. ⓒ 한유상 관련사진보기

큰사진보기 ▲예레반 Loft Yerevan에서 50명의 아미들이 BTS 실시간 공연을 관람했다. ⓒ 한유상 관련사진보기

큰사진보기 ▲주최자 리카 하루튠얀(Lika Harutyunyan). 수년째 현지 한류행사를 기획했다. ⓒ 한유상 관련사진보기

큰사진보기 ▲아르메니아 전통 석조 십자가에 새겨진 태양십자가 문양 아레바하치(Arevakhach). ⓒ 한유상 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 남캅카스 지역의 한국 문화 교류를 다루는 기획 연재 <남캅카스 한류 리포트>의 두 번째 이야기입니다. 아르메니아는 남캅카스 국가 중 한국대사관 및 한국문화원이 없는 국가로, 현지 한류 팬덤의 자생적 활동이 한국에 거의 알려지지 않은 상황입니다.



필자는 예레반국립대학교에서 텔레비전 저널리즘 석사과정을 전공 중인 저널리스트이자 영화감독 겸 한국어 교육자이며 직접 현지 취재를 했습니다.

지난 6월 13일, 아르메니아 수도 예레반에서는 특별한 밤이 펼쳐졌다. 2020년 나고르노-카라바흐 전쟁과 2023년 아제르바이잔의 군사 공세로 아르메니아인들의 오랜 삶의 터전이었던 고향 땅이 아제르바이잔에 완전히 귀속된 이후, 약 10만 명 이상의 주민들이 하루아침에 모든 것을 잃고 본토로 이주해야 했다. 영토 상실의 거대한 상처와 정치적 불안이 여전한 상황 속에서, 370여 명의 아르메니아 청년들이 '보랏빛 밤(Մանուշակագույն երեկո)'이라는 행사로 카야란 문화의 집을 가득 메웠다. 주인공은 다름 아닌 한국의 BTS였다.아르메니아에는 한국 대사관이 없다. 러시아 모스크바 주재 한국 대사관이 아르메니아를 겸임할 뿐이다. 한국 정부의 공식 문화 사업도, 케이팝 전문 기획사의 현지 진출도 사실상 전무하다. 그럼에도 이날 공연장에는 370명 안팎의 아르메니아 젊은이들이 모여들어 객석을 가득 메웠다.이런 어려운 상황 속에서 피어난 자선 공연의 총괄 주최자 마르가리타 사르그시얀(Margarita Sargsyan)은 실향의 고통을 가장 가까운 친구의 삶에서 지켜보며 깊은 슬픔과 충격을 받았다. 그뿐만 아니라 마르가리타 본인 역시 인생의 가장 힘겨운 암흑기를 통과하고 있었다.그를 다시 일으켜 세운 것은 BTS였다. 마르가리타는 기자가 전한 메시지를 통해 "우리가 그들을 가장 필요로 할 때, BTS는 정확히 우리 삶 속으로 걸어 들어온다"며 "자신을 사랑하고 절대 포기하지 말라는 BTS의 가사와 메시지가 나를 버텨내게 해주었다"고 털어놓았다. 또한 "삶의 많은 인연이 변해갈 때도 '아미(ARMY)'라는 커뮤니티만큼은 언제나 흔들리지 않는 버팀목이 되어주었다"고 고백했다.그는 BTS가 보여준 선한 영향력을 나침반 삼아, 이제는 자신이 받은 치유를 아르메니아 사회의 취약 아동들에게 돌려주기로 결심했다. 이 공연은 고통을 연대의 동력으로 바꾸어 낸 이들이 스스로의 손으로 일구어낸 뜻깊은 결과물이다.'BTS 데뷔 13주년 기념 특별 자선 콘서트'라는 이름으로 열린 이 행사에는 예레반의 대표 케이팝 전문 댄스 스튜디오 세 곳(MICHYOS DANCE STUDIO, BANG Dance Studio, SetUp Team)이 참여했다.무대의 막이 오르고 '피 땀 눈물'의 전주가 흐르자 대규모 인원이 자로 잰 듯한 칼군무를 선보이며 객석을 압도했다. 주로 화려한 댄스 커버 공연이 이어지는 가운데, BTS의 곡 '고민보다 Go'를 소화해 낸 강렬한 솔로 무대는 관객들의 눈과 귀를 사로잡았다.언어의 벽은 없었다. 공연의 하이라이트인 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv)가 울려 퍼지자, 무대 위 댄서들과 370여 명의 관객이 하나가 되어 한국어 가사로 '떼창'을 하는 장관이 연출됐다. 현장은 BTS 팬덤 '아미(ARMY)'를 상징하는 보라색 물결과 열기로 가득 찼다.이 공연의 수익금 전액은 암 투병 아동을 지원하는 현지 재단 'City of Smile Foundation'에 전달됐다. 격변의 시대를 살아낸 청년들의 열정이 케이팝이라는 매개체를 통해 아르메니아 사회의 가장 취약한 곳을 보듬는 실질적인 연대의 통로를 만들어낸 셈이다.이날 오후 1시 30분, 예레반 도심의 'Loft Yerevan'에서도 의미 있는 행사가 열렸다. BTS의 'FESTA 2026'을 맞아 기획된 'ARIRANG World Tour' 부산 공연 생중계 관람 이벤트였다. 예레반 케이팝 커뮤니티 'K-PROJECT'의 리카 하루튠얀(Lika Harutyunyan)이 주최한 이 행사는 3,500드람(약 9.5달러)의 참가비에도 불구하고 예매가 열리자마자 순식간에 매진됐다.대형 스크린으로 부산의 공연을 함께 호흡한 이 자리는 단순한 상영회를 넘어선 순간이었다. 한국 땅을 밟아본 적 없는 아르메니아 청년들이 실시간으로 한국과 연결되는 물리적 시차를 초월한 교감이었다. 수년째 이 같은 행사를 자발적으로 기획해 온 리카는 현지 한류 커뮤니티의 단단한 버팀목 역할을 하고 있다.이 모든 움직임이 외부 기관의 지원 없이 철저히 자생적으로 이루어졌다는 점은 시사하는 바가 크다. 한국문화원도, 기획사의 파트너십도 없는 공백 지대에서 현지 팬들은 소셜미디어를 통해 홍보하고, 티켓 플랫폼을 활용하며 스스로 무대를 개척했다.예레반 국립대학교에서 석사 과정을 밟고 있는 기자가 현장에서 직접 목격한 광경은 단순한 문화 소비를 넘어, 삶의 동력을 재건하는 주체들의 무대였다.남캅카스는 여전히 한국 문화 외교의 '소외 지역'이다. 하지만 한류 팬덤은 황무지에서 스스로 자라났다. 이제 필요한 것은 거창한 대규모 투자가 아니다. 이미 단단하게 뿌리내린 이들을 향한 '핀셋형 맞춤지원'과 양국의 공식적 문화예술 연계다.예를 들어 예레반 등 거점 도시에 소규모 한국문화원 분관을 검토하거나, 기존의 자생적 케이팝 행사·댄스 스튜디오에 매칭펀드 형태의 소액 후원을 연계하는 방안, 한국어 교육 프로그램 확대, 현지 팬 커뮤니티와 문화체육관광부·해외문화홍보원 간 공식 채널 구축 등이 실질적인 방법이 될 수 있다.현지 커뮤니티와 한국을 잇는 작은 브릿지가 그 사이에 놓인다면, 예레반의 '보랏빛 밤'은 밝게, 더 드넓게, 아르메니아 민족 고유의 영원함을 상징하는 태양문양 '아레바하치(Arevakhach, Արևախաչ)'처럼 영원히 빛날 것이다.