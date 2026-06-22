한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

혼자 밥을 먹는 저녁

- 권현형

기차가 남쪽으로 몸을 틀자

눈발이 흩날리기 시작한다

머무는 역마다 낯설다

혼자 김밥을 먹는 저녁

휙휙 지나가는 기차의 속도와 상관없이

목울대를 넘어 음식물은 느릿느릿 흘러가고

혼자 여행은 만나고 스쳐 지나가는

모든 것에 간극을 만든다

간격을 떼어 놓는다

가장 멀리 놓이는 것은 나 자신

먼 곳에 놓여 창 밖 눈발을 바라보다

혼자 떠나온 것을 후회하기 시작한다

나를 누가 기억하고 증명해 줄 것인가

눈발이 창에 부딪히며 만든 수액 위에

지문을 남겨본다, 첫눈의 데칼코마니

눈앞으로 몰려오는 흰 흰 흰

나비떼, 누가 저 빙의의 날갯짓을

따뜻했던 살점 하나를 기억할 것인가

큰사진보기 ▲자신에게조차 도착하지 못하는 저녁 ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <밥이나 먹자, 꽃아>, 천년의 시작, 2006시인_권현형 : 1995년 《시와시학》으로 등단했다. 시집으로 <중독성 슬픔> <밥이나 먹자, 꽃아> <포옹의 방식> <아마도 빛은 위로> 등이 있다.문득 그럴 때 있지요. 삶이 버겁고 사람에 지쳐 훌쩍 혼자 떠나고 싶을 때. 그러나 막상 혼자 떠나보면 외롭지요. 눈발이라도 흩날리기 시작하면, 그래서 머무는 역마다 낯선 느낌이 들면 혼자라는 실감이 덮쳐오지요. 혼자서 찬 김밥을 꾸역꾸역 삼키는 저녁이라면 더더욱 그렇겠지요. 외롭다는 것은 혼자 있다는 의미만은 아닐 겁니다. 일상에서 얼마든지 혼자 밥을 먹어도 외롭다는 생각을 좀처럼 하지는 않지요. 여행 중에 "혼자 밥 먹는 저녁"에 문득 느껴지는 풍경의 "간극"이 실은 세상과 나 사이의 거리라는 생각, 세상으로부터 "가장 멀리 놓"여 있는 게 "나 자신"이었다는 생각이 갑작스런 눈발처럼 밀려올 때, 그때야 비로소 외로움이라는 것이 삶의 북적이는 풍경으로부터 멀어지는 일임을 퍽퍽한 목넘김처럼 느끼게 되지요. 함께 살아가던 사람들로부터도 멀어지는 일, 그들의 기억에서마저 잊히는 일. 그거야말로 지독하고 무서운 외로움일 테니까요. "나를 누가 기억하고 증명해줄 것인가"라는 물음이 떠오를 땐 서둘러 돌아가야겠지요. "흰 흰 흰/나비떼"처럼 내 존재의 "살점"들이 망각 속으로 영영 흩어져버리기 전에. 삶 속으로 다시 사람들 속으로. (김근 시인)