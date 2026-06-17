일요일 새벽, 20년째 포기하지 않은 '도시락' 이야기

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"예전에는 반찬 다섯 가지를 넣었습니다. 지금은 세 가지로 줄였어요. 물가가 너무 올랐기 때문입니다. 그래도 도시락을 끊을 수는 없었습니다."

큰사진보기 ▲봉사자들이 만든도시락 ⓒ 송정훈 관련사진보기

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"어릴 때부터 누군가의 도움이 얼마나 소중한지 알았습니다. 그래서 늘 사회에 도움이 되는 사람이 되고 싶었습니다."

"누군가의 도움이 있었기에 제가 여기까지 올 수 있었습니다. 그래서 저도 누군가에게 그런 사람이 되고 싶었습니다."

"봉사를 하다 보면 결국 돈 문제를 만나게 됩니다. 더 드리고 싶어도 줄 수 없고, 봉사자들에게도 기름 값이라도 지원 할 수 없는 현실이 안타까웠습니다."

큰사진보기 ▲일요일 새벽 자원봉사자 들이도시락을 만들고 있다. ⓒ 송정훈 관련사진보기

"협동조합을 만들어 놓고도 어디서 무엇을 해야 하는지 몰라서 못하는 경우가 많았습니다. 지원사업이 있다고 해도 혼자서는 따라가기 쉽지 않습니다."

"후원금이 없을 때보다 사람이 없을 때가 더 힘들었습니다."

"한국 음식을 배우고 싶다며 찾아왔는데 이제는 배달까지 함께합니다. 서로 배우고 나누는 모습이 참 좋습니다."

"사회복지사는 약자가 아닙니다. 전문가입니다."

"우리는 사람을 돕는 직업이 아니라 사람의 삶을 변화 시키는 전문가입니다. 청년들이 그 자부심만은 잃지 않았으면 좋겠습니다."

"어떤 곳은 여러 기관에서 지원받고, 어떤 곳은 전혀 받지 못합니다. 드러나지 않는 곳에서 봉사하는 단체들도 많습니다. 그런 곳에도 관심을 두셨으면 좋겠습니다."

큰사진보기 ▲지준일일손봉사단 이사장 ⓒ 송정훈 관련사진보기

"저처럼 어려운 환경에서 도움 받으며 성장한 청년들이 다시 누군가를 돕는 선순환이 이어졌으면 좋겠습니다."

"봉사는 결국 사람입니다."

매주 일요일 새벽이면 인천 서구의 한 아파트 상가 2층에 불이 켜진다. 아직 도시가 잠들어 있는 시간, 몇몇 사람들이 모여 밥을 짓고 국을 끓인다. 반찬을 만들고 도시락 용기에 음식을 담는다. 그렇게 만들어진 도시락은 홀몸 어르신과 취약계층 가정으로 배달된다.20년 가까이 이어지고 있는 이 풍경의 중심에는 지준일 일손사회적협동조합 이사장이 있다. 지난 14일 인천 서구 연희동 봉사단 사무실 겸 주방에서 에서 그가 살아온 인생과 봉사에 대한 이야기를 들어봤다. 그는 사회복지사다. 그리고 자원봉사자다. 누구보다 복지 현장을 잘 알지만, 정작 자신이 몸담은 작은 봉사 단체의 현실은 녹록지 않다고 입을 열었다.그의 말에는 미안함과 책임감이 동시에 묻어났다. 지준일 이사장이 사회복지사의 길을 선택한 것은 우연이 아니었다. 그는 두 살 때 어머니를 잃었다. 어린 나이여서 얼굴조차 제대로 기억하지 못한다. 이후 월남전 참전용사였던 아버지 밑에서 성장했지만, 아버지 역시 암으로 세상을 떠났다. 스무 살 무렵이었다. 어린 시절부터 결핍과 외로움을 경험한 그는 자연스럽게 어려운 사람들에게 눈길이 갔다고 말했다.그래서 학교를 졸업하고 생계를 이어오면서도 사회복지사의 꿈을 포기하지 않았다. 현재도 사회복지학을 공부하며 전문성을 키우고 있다. 20년 동안 현장에서 만난 사람들은 대부분 사회의 가장 낮은 곳에 있는 이들이었다. 병원비가 없어 치료를 미루는 어르신, 명절이면 더 외로워지는 독거노인, 관공서 문턱조차 넘기 어려운 취약계층까지. 그는 그들을 볼 때마다 어린 시절 자신의 모습을 떠올린다고 했다.그렇게 2009년 시작한 일손봉사단은 매주 도시락을 만들어 어르신들에게 전달해 왔다. 도시락 나눔 외에도 명절 떡국 행사, 만두 만들기, 김장 나눔, 어르신 봄나들이 등 다양한 활동을 이어오고 있다. 하지만 봉사를 지속하는 일은 생각보다 쉽지 않았다. 예상대로 가장 큰 문제는 비용이었다.그가 일손사회적협동조합을 설립한 이유도 여기에 있다. 단순히 봉사만 하는 조직이 아니라 사업을 통해 수익을 만들고, 그 수익을 다시 지역사회와 봉사자들에게 환원하는 구조를 꿈꿨다. 그러나 현실은 기대만큼 따라주지 않았다. 사회적경제 조직을 위한 지원사업은 많다고 하지만, 실제 현장에서 활동하는 소규모 단체들이 접근하기에는 정보도 부족하고 절차도 복잡했다고.20년 동안 봉사 활동을 하면서 가장 힘들었던 순간을 묻자, 그는 뜻밖의 답을 내놓았다.도시락을 만들어야 하는데 봉사자가 없으면 결국 가족들이 나서야 했다. 딸과 친척들이 함께 봉사에 참여하고 있지만 각자의 생업이 있는 만큼 늘 미안한 마음이 든다고 했다. 현재 등록된 봉사자는 56명 정도다. 그러나 정기적으로 참여하는 인원은 20명 남짓이다. 최근에는 외국인 청년들도 합류했다. 서울의 한 사회 공헌 연계 기관을 통해 연결된 외국인 자원봉사자들은 2주에 한 번씩 조리와 배달에 참여하고 있다.인터뷰 도중 그는 사회복지사를 꿈꾸는 청년들에게 꼭 전하고 싶은 이야기가 있다고 했다.20년 동안 현장에서 일했지만, 처우는 여전히 열악하다. 그 역시 최저임금 수준의 급여를 받으며 생활해 왔다. 그럼에도 그는 사회복지사의 가치만큼은 결코 낮지 않다고 강조했다.인터뷰 말미, 그는 행정기관에 대한 아쉬움을 털어놓았다. 그는 행정이 조사와 관리에만 머물러서는 안 된다고 말한다. 특히 지역에서 묵묵히 활동하는 작은 봉사단체들에 대한 관심과 연결이 필요하다고 강조했다. 후원 감소와 물가 상승으로 도시락 운영이 어려워져 행정기관의 문을 두드렸지만 돌아온 답은 '예산이 부족하다'라는 설명 뿐이었다고 전했다. 그는 복지 자원의 편중 현상도 지적했다.그가 꿈꾸는 미래는 거창하지 않다. 10년 후에도 지금처럼 도시락을 만들고 싶고, 가능하다면 어르신들이 직접 찾아와 식사할 수 있는 무료 급식소를 운영하고 싶다고 했다.인터뷰가 끝날 무렵 그에게 20년 동안 봉사를 계속할 수 있었던 힘이 무엇인지 물었다. 잠시 생각에 잠긴 그는 짧게 답했다.누군가의 안부를 묻고, 누군가의 손을 잡아주고, 누군가의 한 끼를 챙기는 일. 화려한 음식도, 큰 조직도 아니지만 그의 도시락은 지금도 지역사회 가장 낮은 곳으로 향하고 있다. 그리고 다음 일요일 새벽에도 지준일 이사장과 봉사자들은 어김없이 밥을 지을 것이다.