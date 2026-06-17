서울 강서구, 주민 50명과 '2046년 미래' 함께 그린다

큰사진보기 ▲강서구 지속가능발전 숙의공론장구민과 지역 활동가, 시민사회단체 관계자 등 50여 명이 참여해 경제·사회·환경·거버넌스 4개 분과로 나뉘어 열띤 토론을 벌이고 있다. 사진은 경제분과 토론 모습. ⓒ 양성윤 관련사진보기

"20년 뒤 우리 아이들과 손주들은 어떤 강서구에서 살아가게 될까?"

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서울시 강서구가 주민들과 함께 2046년 강서구 미래 모습을 그리는 뜻깊은 자리를 마련했다. 주민들이 직접 지역 문제를 진단하고 해결 방안을 논의하는 '지속가능발전 숙의공론장'이다.강서구는 '2046 강서구 지속가능발전 기본전략' 수립을 위해 16일 겸재정선미술관에서 1회차 숙의공론장을 개최했다. 구민과 지역 활동가, 시민사회단체 관계자 등 50여 명이 참여해 경제·사회·환경·거버넌스 4개 분과로 나뉘어 열띤 토론을 벌였다.지속가능발전은 현재 세대의 필요를 충족하면서도 미래 세대 삶의 기반을 훼손하지 않는 발전을 의미한다. 경제성장뿐 아니라 환경보전, 사회적 포용, 주민 참여가 균형을 이루는 발전 모델이다.강서구는 지난 2021년 지속가능발전 기본 조례를 제정하고 중장기 계획을 수립해 추진해 왔다. 기존 계획이 마무리됨에 따라 변화된 지역 환경과 주민 요구를 반영한 새로운 계획 수립에 나선 것이다.이번 숙의공론장의 가장 큰 특징은 주민들이 정책 수립 과정에 직접 참여한다는 점이다. 행정이 계획을 만들고 주민이 수용하는 방식이 아니라 주민 스스로 지역 미래를 논의하고 정책 방향을 제안하는 과정이다.경제분과에서는 강서구 지속가능발전 비전으로 "사람·환경·경제가 함께 성장하는 지속 가능한 강서구"를 제안했다. 이를 실현하기 위한 핵심 과제로 ▲ 지역자산 선순환과 양질의 일자리 창출 ▲ 사회적경제 활성화 ▲ 순환 경제와 탄소중립 실천 ▲ 생태환경 보전 ▲교육·문화·평생학습 확대 ▲ 주민 참여와 공동체 회복 ▲ 통합돌봄 체계 구축 및 사회서비스 확대 등이 제시됐다.참가자들은 지역경제 활성화와 기후 위기 대응, 돌봄과 복지가 서로 분리된 과제가 아니라 함께 추진돼야 할 과제라는 데 공감했다. 특히 지역 내 자원 선순환과 주민 참여 확대가 지속 가능한 도시 발전의 핵심이라는 의견이 많았다.오는 6월 23일 열리는 2회차 숙의공론장에서는 이날 논의된 내용을 바탕으로 마련된 지속가능발전 비전(안)과 17개 목표, 세부 목표가 공유될 예정이다. 참가자들은 분과별 토론을 통해 목표 이행을 위한 정책과 사업을 제안하고, 토론 결과를 공유하며 숙의공론장을 마무리하게 된다.이번 공론장에서 제안된 다양한 의견은 향후 '2046 강서구 지속가능발전 기본전략 및 추진계획'에 반영될 예정이다. 20년 뒤 강서구 모습은 결국 지금을 살아가는 주민들의 선택과 참여에 달려 있다는 것이 이번 공론장 참가자들의 공통된 인식이었다.다양한 나이과 분야의 주민 50여 명이 한자리에 모여 지역의 미래를 논의했다는 점에서, 이번 숙의공론장은 주민 주도 정책 수립의 새로운 시도로 주목받고 있다.