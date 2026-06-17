김부겸의 패배? 지금은 '정치적 애도'의 시간

큰사진보기 ▲김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 선대위 관계자, 지지자들이 지난 3일 오후 6시께 방송 3사 출구조사, JTBC 예측조사 결과 추경호 국민의힘 대구시장 후보와 박빙으로 나오자 환호하고 있다. ⓒ 소중한 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 6.3 지방선거를 하루 앞둔 지난 2일 오후 대구 중구 동성로에서 마지막 유세를 하던 중 선친 이야기를 꺼내며 눈물을 흘리고 있다. ⓒ 소중한 관련사진보기

큰사진보기 ▲김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 6.3 지방선거를 하루 앞둔 지난 2일 오후 대구 중구 동성로에서 마지막 유세를 마친 뒤 지지자들을 향해 큰절을 하고 있다. ⓒ 소중한 관련사진보기

큰사진보기 ▲김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 6.3 지방선거를 하루 앞둔 지난 2일 오후 대구 중구 동성로에서 마지막 유세를 한 가운데, 김 후보가 선친 이야기를 하며 울먹이자 지지자들도 눈물을 흘리고 있다. ⓒ 소중한 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글을 쓴 김태일 전 장안대 총장은 현재 공감연대 상임공동대표와 포럼광장이후 상임대표를 맡고 있습니다.

"김부겸은 패배했다."솔직히 말하면 나는 김부겸의 '반집' 승리를 예상했다. 선거 과정에서 확인한 대구 민심의 변화와 시민들의 반응을 보면서 이번에는 정말 가능성이 있다고 생각했다. 그러나 결과는 예상보다 큰 차이의 패배였다. 그럼에도 김부겸은 여한이 없을 것이다. 왜냐하면 그는 자신의 모든 것을 쏟아부었으며 그의 의도는 주효(奏效)했기 때문이다.대구 시민들은 김부겸이 평생 지켜온 공존과 상생의 가치, 안정과 균형, 책임과 절제의 덕목을 보았으며 무엇보다도 그의 진실성(integrity)에 마음의 문을 열었다. 그가 선택한 전략 역시 처음부터 끝까지 일관되었다.미국 선거 전략의 두 흐름을 대표하는 인물로 흔히 딕 모리스와 제임스 카빌을 꼽는다. 딕 모리스가 분열과 대결, 정체성 이슈를 활용하는, 이른바 '갈라치기 정치'를 상징한다면, 제임스 카빌은 최대한 많은 사람을 포용하고 연합을 구축하는 '껴안기 정치'를 상징한다. 김부겸은 처음부터 끝까지 카빌의 길을 선택했다.이념 선거가 아니라 이익 선거로, 정당 선거가 아니라 인물 선거로, 정치 선거가 아니라 경제 선거로, 전국 선거가 아니라 지역 선거로, 조직 선거가 아니라 이슈 선거로 프레임을 유지했다. 대결보다 통합을, 적대보다 협력을, 진영보다 시민을 이야기했다.선거 막바지로 갈수록 그의 절박함은 더욱 깊어졌다. 나는 김부겸의 마지막 두 차례 연설을 들으며 그것에 '기도문 연설'이라고 이름 붙였다. 그는 대구 발전을 위해 자신을 써달라고 호소했다. 아니, 절규했다. 그 모습은 마치 "주여, 나를 당신의 도구로 써 주소서"라고 기도하는 성 프란치스코의 '평화의 기도문'을 눈물로 읽어 내려가는 것 같았다.마지막 유세에서 불렀던 '전선야곡'은 간절함의 절정이었다. 지금은 이 세상에 계시지 않은 아버지를 생각하며 부른 그 노래는 한 정치인의 절절한 신앙고백이자 가히 '찬송'이었다. "장부의 길 일러주신..." 그 한 구절에는 평생 품어온 정치적 소명과 아버지에 대한 그리움이 함께 담겨 있었다.나는 그때 오래된 한 선배 정치학자의 이야기를 떠올렸다. 젊은 나이에 부인을 먼저 떠나보내는 마지막 작별의 시간인 하관 예배에서, 이름을 대면 다 알만한 목사님이 기도 후 찬송을 인도하셨는데 그것이 최희준의 '하숙생'이었다는 것이었다."인생은 나그네 길…" 그 선배 교수는 물론 참석자 모두가 목 놓아 울었다고 한다. 김부겸의 '전선야곡'도 그러했다. 마지막 유세장은 눈물바다가 되었다. 적어도 그 자리에서는, 그보다 더 가슴을 적시는 찬송이 어디에 있겠나 싶었다.하여튼 그는 여한 없이 했다. 마키아벨리는 역사를 설명하는 두 개의 개념으로 포르투나(Fortuna)와 비르투(Virtù)를 이야기했다. 포르투나는 인간이 통제할 수 없는 시대의 조건과 구조를 뜻한다. 비르투는 그것에 맞서 행동하는 인간의 용기와 결단, 지혜와 실천을 의미한다.이번 선거에서 김부겸은 자신이 보여줄 수 있는 비르투를 모두 보여주었다. 그러나 포르투나를 넘지는 못했다. 대구 정치의 오랜 구조, 지역정당 체제의 관성, 누적된 정치적 지형은 여전히 견고했다. 애통하다. 그러나 거기까지가 김부겸의 몫이다. 그 이상은 역사의 몫이며 포르투나의 몫이다.그런데 선거가 끝난 뒤 평가가 분분하다. 왜 졌는가. 전략이 잘못됐는가. 후보의 한계인가. 정당의 문제인가. 지역 정치구조의 문제인가. 패배 직후 정치권에서는 언제나 이런 논쟁이 있기 마련이다. 때 이른 TK 소외론과 같은 '슬픈 표정 짓기'가 지역 언론을 도배하고 있기도 하다. 패배의 충격이 가시기도 전에 '떨어졌어도 공약 지키라'는 말은 정말 가증스럽다.나는 지금이 그런 시간이라고 생각하지 않는다. 지금은 정치적 애도의 시간이다. 애도는 단순히 슬퍼하는 행위가 아니다. 애도는 상실을 현실로 받아들이고 그 상실을 견디면서 다시 살아갈 힘을 준비하는 과정이다.사람은 사랑하는 이를 잃었을 때 장례를 치른다. 장례는 죽음을 인정하는 의례이며, 남은 사람들이 서로를 위로하며 다시 살아갈 용기를 얻는 과정이다. 정치도 마찬가지다. 선거 패배 역시 하나의 상실이다. 기대가 컸던 만큼 실망도 크다. 가능성을 보았던 만큼 허탈함도 깊다.그래서 패배한 공동체에는 애도의 시간이 필요하다. 지금 필요한 것은 책임을 묻는 일이 아니다. 누구를 탓하는 일도 아니다. 함께 아파하는 일이다. 수고했다고 말하는 일이다. 고생했다고 등을 두드려 주는 일이다.애도는 패배를 미화하는 것이 아니다. 오히려 패배를 정직하게 인정하는 일이다. 그리고 그 상실을 공동체가 함께 견디는 일이다. 충분히 애도하지 못한 패배는 분노가 되고 냉소가 된다. 그러나 충분히 애도한 패배는 성찰과 지혜가 된다. 지금은 칭찬도 비난도 아닌 추스름의 시간이다. 상실을 견디는 시간이다. 함께 아파하는 시간을 건너야 비로소 치유와 회복의 공동체로 나아갈 수 있다.정치적 애도는 패배를 잊기 위한 과정이 아니다. 패배를 미래의 자산으로 바꾸기 위한 과정이다. 지금 우리에게 필요한 것은 분석보다 애도이고, 비난보다 위로이며, 성급한 평가보다 공동체적 추스름이다.이번 선거는 단순히 김부겸 한 사람의 패배로만 읽어서는 안 된다. 이번 선거는 대결의 정치와 통합의 정치 가운데 어느 길을 선택할 것인가를 둘러싼 하나의 실험이었다.김부겸은 분열보다 통합을 선택했다. 적을 만드는 대신 이웃에게 손을 내밀었다. 진영의 언어보다 시민의 언어를 사용하려 했다. 증오와 공포가 아니라 공존과 상생을 이야기했다. 선거에서는 패배했지만, 그것이 곧 그 가치의 패배를 의미하지는 않는다.정치는 늘 선거 결과보다 길다. 오늘의 패배가 내일의 승리가 되기도 하고, 오늘의 소수가 내일의 다수가 되기도 한다. 역사를 움직이는 것은 언제나 당장의 승패만이 아니라 그 승패를 넘어 지속되는 가치와 정신이었다.대구의 미래 역시 마찬가지다. 대구는 대한민국 산업화의 심장이었고 민주화의 중요한 토양이었다. 국채보상운동과 2·28민주운동의 정신은 대결과 배제가 아니라 공동체를 위한 헌신과 책임의 정신이었다. 김부겸이 이번 선거에서 보여준 것도 결국 그런 정치였다.그래서 지금은 더욱 애도가 필요하다는 것이다. 다시 말하지만, 애도는 과거를 붙들고 우는 일이 아니다. 애도는 떠나보내야 할 것은 떠나보내고, 남겨야 할 것은 남기는 일이다. 패배는 받아들이되 가치까지 포기하지 않는 일이다. 상실은 인정하되 희망까지 버리지 않는 일이다. 정치적 애도란 바로 그런 것이다.우리는 지금 하나의 선거를 떠나보내고 있다. 그러나 김부겸이 보여준 통합과 공존의 정치, 대구를 향한 헌신과 사랑, 그리고 시민을 믿는 정치는 떠나보내서는 안 된다. 그것은 다음 시대를 위해 남겨 두어야 할 우리의 정치적 유산이다. 애도는 끝이 아니라 시작이다. 충분히 슬퍼한 사람만이 다시 일어설 수 있고, 충분히 애도한 공동체만이 다시 희망을 말할 수 있다.그러니 지금은 서둘러 평가하지 말자. 서둘러 탓하지도 말자. 먼저 함께 아파하자. 함께 추스르자. 그리고 다시 길을 나서자. 정치는 끝나지 않았고, 역사도 아직 끝나지 않았다.민족 통일국가 수립을 위해 좌, 우의 통합을 이끌었던 몽양 여운형 선생의 발자취에서 확인하는 바이지만 통합의 정치는 늘 고단하다. 분열은 쉽고 통합은 어렵다. 증오는 빠르게 확산하지만, 신뢰는 오랜 시간이 필요하다. 그러나 대한민국이 앞으로 나아가는 길은 결국 통합의 길일 수밖에 없다.김부겸의 이번 도전이 남긴 가장 큰 유산도 바로 거기에 있다. 공존과 상생, 통합이라는 공화주의적 가치 실현을 위해 일생을 '경계에 서 온' 김부겸이 대구에서 다시 우리에게 생각할 거리를 던졌다. 선거는 끝났지만, 그가 던진 질문은 끝나지 않았다.