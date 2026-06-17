작사가 이름 하나 제대로 표기 못하면서 문화예술 도시?

큰사진보기 ▲경포호의 '사공의 노래' 노래비를 바라보는 관광객들. 강릉의 대표 문화유산이지만 작사가 표기 오류와 관리 논란이 이어지면서 안타까움을 더하고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

AD

두둥실 두리둥실 배 떠나간다… 어기야 디어라차 노를 저어라…

큰사진보기 ▲달 모양으로 제작된 〈사공의 노래〉 노래비에 대표 가사인 "두둥실 두리둥실"이 새겨져 있다. 노래와 경포호의 풍경이 하나의 문화공간을 이루고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲사공의 노래 노래비에 새겨진 작사가 이름 주변으로 수정 흔적이 남아 있다. 문화유산 관리의 중요성을 다시 생각하게 하는 장면이다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲사공의 노래 가사를 형상화한 돛단배 조형물 위에 보트가 적치돼 있다. 시민들은 이해하기 어려운 광경이라며 안타까움을 나타내고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲경포호 호숫가에 자리한 〈사공의 노래〉 노래비 기념패. 노래비 건립에 참여한 이들의 뜻과 작품의 문화적 가치를 전하고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲사공의 노래 돛단배 조형물 앞에 설치된 '위험·추락주의' 경고판. 관광객의 안전을 위한 안내시설이지만 문화공간의 경관과 어우러지지 못해 아쉬움을 남기고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲경포호의 잔잔한 수면과 함께 자리한 〈사공의 노래〉 노래비. 자연경관과 예술적 상징성이 조화를 이루는 명소다. ⓒ 진재중 관련사진보기

경포호(鏡浦湖)는 강릉을 대표하는 상징적 공간이다. 사계절 관광객의 발길이 이어지는 이곳은 아름다운 자연경관뿐 아니라 문학과 음악 그리고 지역의 역사와 기억이 함께 깃든 문화유산의 현장이기도 하다. 특히 '사공의 노래'는 경포호를 배경으로 오랫동안 사랑받아 온 강릉의 대표적인 문화 자산이다.하지만 최근 노래비를 바라보는 시민들의 마음은 무겁기만 하다. 작사가 표기 오류 논란과 부실한 관리 그리고 본래의 의미가 퇴색된 상징물은 강릉의 소중한 문화유산이 제대로 존중받고 있는지 되묻게 한다. 강릉의 문화적 자부심이 담긴 공간에서조차 기본적인 기록과 관리가 소홀히 다뤄지고 있는 현실은 안타까움을 더하고 있다.노래비는 호수 안쪽으로 길게 뻗은 잔교 입구 양쪽에 나뉘어 서 있다. 한쪽에는 둥근 기둥을 비스듬히 잘라 놓은 듯한 형태의 조형물이, 다른 한쪽에는 조성 배경을 적은 대리석비가 자리한다. 조형물에는 함효영 작사의 사공의 노래 노랫말이 새겨져 있다.익숙한 가사는 여전히 잔잔한 호수 풍경과 어울리며 방문객의 발길을 붙잡는다. 하지만 그 이면을 들여다보면, 이 노래비가 단순한 기념물이 아니라 여러 차례의 혼선과 관리 문제를 안고 있음을 확인할 수 있다.가장 먼저 지적되는 것은 작사가 표기의 혼선이다. 일부 설명비에는 '함호영'으로, 다른 안내 자료와 현장 설명에는 '함효영'으로 표기되는 오류가 반복적으로 나타나고 있다.강릉시정모니터단 시민참여 게시판에는 사공의 노래 작사가 표기에 대한 시민 질의와 시의 답변이 게시됐다. 질의 내용은 작사가가 '함호영'인지, '함효영'인지에 대한 것이었다.강릉시는 게시판 답변에서 "사공의 노래의 작사가는 함호영이며, 현재 경포호에 설치된 설명비의 '함효영' 표기는 오기이므로 조만간 수정할 계획"이라고 밝혔다. 실제로 노래비가 설치된 현장에서는 작사가 이름이 새겨진 대리석 비문 아래 일부를 파낸 흔적이 확인되고 있어, 강릉시의 답변에 따라 수정 작업이 진행된 것으로 보인다.그러나 사공의 노래의 실제 작사가는 함효영(咸孝英·1905~1988) 선생으로 알려져 있어, 잘못된 행정 답변과 현장 수정 과정에 대한 논란이 이어지고 있다.지역 문화계에서는 행정기관이 공식 답변에서조차 작사가 이름을 잘못 안내한 것은 심각한 관리 부실이라고 지적하고 있다. 특히 잘못된 정보를 바로잡아야 할 기관이 오히려 오류를 반복하고 있다는 점에서 우려의 목소리가 커지고 있다.노래비 건립에 참여했던 윤천금 씨는 안타까움을 감추지 못했다."작사가 이름 하나 제대로 표기하지 못하면서 어떻게 문화예술의 도시, 관광도시를 이야기할 수 있겠습니까."그는 "수많은 관광객이 찾는 경포호의 대표 문화공간에서 기본적인 사실관계조차 바로잡지 못하는 현실이 안타깝다"라고 말했다.더욱이 사공의 노래 노래비는 강릉시 예산으로 건립된 시설이 아니다. 작사가 함효영 선생의 차남인 함태헌 씨가 제작비 전액을 부담해 세운 기념비적인 문화유산이다. 그런데도 작사가의 이름조차 정확하게 관리되지 못하고 있는 현실이다.경포호 사공의 노래비 일대는 아름다운 호수 풍경을 한눈에 담을 수 있어 관광객들이 즐겨 찾는 대표적인 사진 촬영 장소다. 그러나 최근 현장에서는 노래비의 상징성과 어울리지 않는 모습이 눈에 띄면서 방문객들의 아쉬움을 사고 있다.노래비가 설치된 공간은 본래 '달을 맞는 배'를 형상화한 돛단배 조형물을 중심으로 조성됐지만, 현재는 조형물 위에 보트가 뒤집힌 채 방치돼 있어 경관을 해치고 있다. 사진 촬영을 위해 이곳을 찾은 파주에서 온 공현정 씨는 "돛단배를 배경으로 사진을 찍으려고 왔는데 보트가 뒤집혀 놓여 있어 보기에도 민망하고 흉물스럽게 느껴졌다"며 "강릉을 대표하는 관광지인 만큼 세심한 관리가 필요해 보인다"고 말했다.춘천에서 온 김유빈 씨도 "출입을 제한해 놓았으면 그에 걸맞은 관리와 정비가 뒤따라야 하는데 현재는 단순히 막아 놓기만 한 상태로 보인다"며 "사공의 노래비가 담고 있는 문화적 의미와 조성 취지에 걸맞지 않은 모습"이라고 지적했다.사공의 노래 돛단배 조형물 제작에 참여했던 최옥영 교수는 안타까움을 감추지 못했다. 최 교수는 "원형대로 복원하지는 못할 망정, 최소한 상징물에 대한 관리만큼은 제대로 이뤄져야 한다"며 "작품 위에 보트를 올려놓은 모습은 단순한 관리 부실을 넘어 강릉의 문화예술 수준까지 의심하게 만든다"고 지적했다. 이어 "문화유산과 예술작품은 단순한 시설물이 아니라 지역의 역사와 정신을 담고 있는 상징물"이라며 "그 의미와 가치를 존중하는 관리가 필요하다"고 강조했다.경포호에 자리한 사공의 노래 노래비는 단순한 기념비를 넘어 강릉의 문화적 정체성과 예술적 가치를 담아낸 상징물이다.노래비는 2001년 당시 심기섭 시장과 KBS 프로듀서였던 필자, 가수 윤천금 씨 등이 뜻을 모아 강릉을 대표하는 가곡 사공의 노래를 후세에 남길 문화유산으로 조성하자는 취지에서 추진됐다.노래비 제작은 작사가 함효영(咸孝英·1905~1988) 선생의 차남인 함태헌 씨가 1억 원에 이르는 제작비 전액을 부담하면서 본격적으로 진행됐다. 공공예산이 아닌 유족의 자발적인 후원으로 조성된 점에서 더욱 의미가 있다. 사공의 노래를 상징하는 경포호의 돛단배 조형물은 당시 강릉대학교 미술대학 교수였던 최옥영 교수가 제작을 맡았다. 그는 노랫말에 등장하는 "달 맞으러 강릉 가는 배"의 이미지를 예술적으로 재해석해 호수 위에 떠 있는 돛단배와 둥근 달 조형물을 조성했다.애초 이 작품은 돛단배와 달 조형물이 하나의 공간예술 작품으로 어우러져 경포호의 낭만과 사공의 노래의 정서를 표현하도록 설계됐다. 하지만 2002년 태풍 루사가 강릉을 강타하면서 상황이 달라졌다. 당시 경포호 수위가 급격히 상승하며 달을 형상화한 원형 조형물이 호수에 수몰됐고, 결국 원형 작품이 훼손되는 아픔을 겪었다. 이후 수몰된 달 조형물은 복구되지 못했고, 현재는 이를 대신해 대리석으로 제작한 달 모양의 석비에 사공의 노래 가사를 새겨 설치해 놓은 상태다.비록 태풍으로 원래의 모습을 모두 간직하지는 못했지만, 노래비는 지금도 강릉을 사랑했던 작사가 함효영 선생의 예술혼과 지역을 대표하는 문화적 상징성을 전하고 있다.최 교수는 당시를 회상하며 "이 돛단배는 일반적인 목재 구조물이 아니라 동판으로 제작된 작품"이라며 "단순한 시설물이 아닌 예술성과 상징성을 함께 담은 조형물"이라고 설명했다. 이어 "작품에는 많은 시간과 고민, 제작자의 철학이 담겨 있다"라며 "사공의 노래의 의미를 담고 있는 만큼 문화적·예술적 가치를 인정받고 존중받아야 한다"고 강조했다. 또 "원형이 훼손된 부분은 복원을 검토하고, 무엇보다 작품의 상징성과 품격이 유지될 수 있도록 지속적인 관리와 보존이 필요하다"라고 말했다.사공의 노래비가 위치한 잔교 입구는 현재 관광객들이 자유롭게 이용할 수 있는 공간이라기보다 통제된 시설에 가까운 모습이다. 입구에는 "위험·추락주의" 경고문과 출입 제한 안내문이 설치돼 있으며, 진입로 역시 사실상 폐쇄된 상태로 방치돼 있다. 이 때문에 경포호를 찾은 관광객들은 노래비와 주변 경관을 가까이에서 감상하기 어려운 실정이다.사진 촬영을 위해 이곳을 찾은 김문영 씨는 "경포호의 대표적인 명소인데도 관리가 제대로 이뤄지지 않고 있는 모습이 이해되지 않는다"며 "안전 문제 때문이라면 시설을 보수하거나 대책을 마련해야 하는데, 단순히 출입만 막아놓은 상태는 납득하기 어렵다"고 말했다.함께 방문한 문민수 씨도 불만을 나타냈다. 그는 "이곳은 경포호를 한눈에 조망할 수 있는 최고의 전망 공간인데, 추락주의 경고문만 붙여놓고 아무런 개선 조치를 하지 않는 것은 행정의 무관심을 보여주는 것 같다"며 "관광객들이 찾는 장소인 만큼 보다 적극적인 관리가 필요하다"고 지적했다.경포호는 단순한 관광지가 아니라 강릉의 역사와 문화 그리고 시민들의 기억이 살아 숨 쉬는 소중한 문화공간이다. 사공의 노래 역시 지역의 정체성과 예술적 가치를 담고 있는 문화유산이다.하지만 문화유산의 가치는 비석을 세우는 데서 끝나는 것이 아니라, 정확한 기록과 꾸준한 관리 속에서 비로소 완성된다. 작사가 이름 표기 논란은 작은 오류처럼 보일 수 있지만, 지역 문화유산을 대하는 행정과 관리의 수준을 보여주는 중요한 사례이기도 하다.특히 경포호에 설치된 돛단배 조형물은 사공의 노래 가사에 등장하는 돛단배를 형상화한 상징물이다. 그러나 오늘날 그 의미와 상징성은 점차 희석된 채, 마치 보트를 올려놓기 위한 구조물처럼 활용되는 모습을 보며 안타까움을 느끼는 시민들도 적지 않다. 문화유산은 형태만 남기는 것이 아니라 그 안에 담긴 정신과 이야기를 함께 보존할 때 비로소 가치를 갖는다.이제는 단순한 시설 정비를 넘어 노래비와 돛단배 조형물에 담긴 역사적·문화적 의미를 재조명하고, 정확한 기록 정비와 체계적인 관리 시스템을 마련해야 할 때다. 그것이 경포호와 사공의 노래가 지닌 문화적 가치를 다음 세대에 온전히 전하는 길일 것이다.