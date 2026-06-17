한강 조망에 약초까지... 허준박물관에서 꼭 가봐야할 곳

큰사진보기 ▲가양역 지하철 벽면에 부착된 동의보감 문구.가양역에 내려 출구를 향해 계단을 오르면 만나는 동의보감 문구. ⓒ 이상돈 관련사진보기

"손으로 귓바퀴를 비벼주면 귀가 밝아진다."

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큰사진보기 ▲허준테마거리 벤치에 적힌 문구허준테마거리를 걸으면 만나는 벤치마다, 동의보감 문구들이 적혀있다. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲동의보감 조형물허준데마거리에 설치되어 있는 동의보감 조형물. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲허준박물관 정경허준테마거리에서 바라본 허준박물관. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲허준박물관 내부허준박물관 2층 내부 정경 ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲허준박물관 옥상 약초원허준박물관 옥상에 동의보감에 등재된 실제 약초 70여 종이 정성스럽게 가꾸어져 있는 약초원. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲허준근린공원 약초원허준근린공워에 조성되여 있는 옥외 약초원. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲십장생 병풍과 허준선생 동상.허준테마거리에 설치되어 있는 십장생병풍과 허준선생 동상. ⓒ 이상돈 관련사진보기

덧붙이는 글 | [도보 가이드]

• 소요 시간

• 허준 테마거리 산책: 지하철 9호선 가양역(1번 출구) ~ 허준박물관까지 도보 약 15분

• 전체 추천 코스: 가양역 → 테마거리 산책(15분) → 허준박물관 관람(1시간) → 허준근린공원 휴식(30분) / 총 1시간 45분~2시간 소요

[허준박물관 이용 안내]

• 관람시간: 하절기(3월~10월): 10:00 ~ 18:00 동절기(11월~2월): 10:00 ~ 17:00

(주말·공휴일은 18:00까지 개관, 매주 월요일, 1월 1일, 설날·추석 당일 휴관)

• 관람료: 어른 1,000원 / 초·중·고등학생 및 군경 500원 (6세 이하 및 65세 이상 무료)

지하철역을 나서는 순간부터 특별한 길이 있다. 바로 지하철 9호선 가양역에서 시작해 허준박물관과 허준근린공원으로 이어지는 '허준 테마거리'다. 지난 16일, 일상 속에서 건강 상식을 배우고, 도심 속 푸른 자연과 역사를 동시에 만끽할 수 있는 치유의 산책길을 걸었다.가양역에 내려 출구를 향해 계단을 오르기 시작하면 특별한 풍경이 눈에 들어온다. 계단 벽면을 가득 채운 것은 다름 아닌 의성(醫聖) 허준 선생이 집필한 <동의보감(東醫寶鑑)>의 문구들이다. "사람의 몸은 하나의 작은 우주와 같다"는 깊은 의학 지혜가 현대적인 감각의 글귀로 새겨져 있다. 바쁜 출퇴근길에 무심코 지나쳤던 계단이, 이곳에서는 잠시 발걸음을 멈추고 내 몸의 건강을 돌아보게 만드는 '지혜의 벽'으로 변신한다.지하철역을 나와 본격적으로 허준 테마거리에 접어들면, 걷는 즐거움은 배가 된다. 우리가 딛고 서는 보도블록 곳곳에는 도라지, 감초 등 친숙한 한약재의 처방과 일상에서 쉽게 실천할 수 있는 건강 관리법이 새겨져 있다.잠시 쉬어갈 수 있도록 마련된 길가 벤치도 평범하지 않다. 벤치 등받이와 주변 안내판에는 '위벽을 보호하는 마의 효능', '스트레스를 완화하는 대추의 효과' 등 약초의 효능과 알기 쉬운 한의학 상식이 친절하게 적혀 있다.거리를 조금 더 걷다 보면 허준 선생이 환자를 돌보는 모습, 동의보감 집필 과정을 재해석한 아기자기한 조형물들이 군데군데 나타나 포토존 역할을 해낸다. 박물관에 다다를 때까지 약 15분 남짓한 시간 동안, 눈으로 읽고 마음에 담으며 걸었을 뿐인데 한의학과 건강에 대한 지식이 놀라울 정도로 깊어짐을 느낄 수 있다.테마거리의 종착지인 허준박물관은 허준 선생의 숭고한 인간애와 학문적 업적을 기리기 위해 건립된 전국 최초의 한인의학 전문 박물관이다.기획전시실과 허준기념실은 허준 선생의 생애와 동의보감의 집필 과정, 그리고 동의보감이 세계기록유산으로 등재되기까지의 역사적 가치를 한눈에 볼 수 있다.약초·약재 전시실은 우리 몸에 이로운 수백 가지의 천연 약재들이 실물과 모형으로 전시되어 있어 테마거리에서 배운 지식을 더욱 생생하게 확장해 준다. 옛 약방의 모습을 재현한 모형과 의관·의녀 복식 체험 등은 아이들에게도 훌륭한 교육 기회를 제공한다.박물관 관람을 마치고 꼭 들러야 할 곳은 바로 옥상 정원이다. 이곳에는 동의보감에 등재된 실제 약초 70여 종이 정성스럽게 가꾸어져 있다. 한강과 가양대교가 한눈에 들어오는 탁 트인 전망을 바라보며, 진짜 약초들의 생김새와 향기를 맡아보는 시간은 그 자체로 오감을 자극하는 치유의 순간이다.박물관 바로 옆에는 푸른 녹음이 우거진 '허준근린공원'이 방문객을 맞이한다. 이곳은 허준 선생이 태어나고, 동의보감을 집필하다 돌아가신 곳으로 알려진 역사적 장소이기도 하다.공원 중심에는 인자한 미소로 책을 든 허준 선생의 동상이 묵직하게 자리를 지키고 있으며, 그 아래로는 평화로운 인공 호수가 펼쳐져 있다. 호수를 따라 조성된 산책로와 울창한 나무 그늘 아래 벤치는 시민들에게 더할 나위 없는 쉼터를 제공한다.