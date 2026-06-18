별빛 아래 살아나는 전통시장... 용인중앙시장, 지역경제와 문화가 만난다

큰사진보기 ▲용인중앙시장 '제7회 별빛마당 야시장' 홍보 포스터 ⓒ 용인시 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다

해가 지면 문을 닫던 전통시장이 이제는 지역경제를 밝히는 야간 관광 명소로 변신하고 있다. 침체된 소비심리를 되살리고 시민들에게 새로운 문화 향유 기회를 제공하는 용인의 대표 야간축제 '제7회 용인중앙시장 별빛마당 야시장'이 오는 19일부터 21일까지 3일간 용인중앙시장 일원에서 열린다.이번 행사는 매일 오후 3시부터 밤 10시까지 운영되며, 개막식은 19일 오후 7시에 진행된다. 전통시장 활성화와 지역 상권 경쟁력 강화를 목표로 마련된 별빛마당 야시장은 2023년 첫 개최 이후 시민들의 꾸준한 관심과 참여를 이끌어내며 용인을 대표하는 야간 축제로 자리매김했다.특히 별빛마당 야시장은 단순한 먹거리 장터를 넘어 전통시장과 문화예술, 관광 콘텐츠를 결합한 복합형 지역축제라는 점에서 주목받고 있다. 시장 방문을 소비 활동에만 머물게 하지 않고 문화 체험과 여가 활동으로 확장함으로써 지역경제에 새로운 활력을 불어넣고 있기 때문이다.올해 행사에는 푸드트럭과 지역 먹거리 판매팀, 맥주·전통주 부스 등 60여 개 팀이 참여해 다채로운 먹거리를 선보인다. 방문객들은 용인지역의 특색 있는 음식과 다양한 먹거리를 즐기며 전통시장의 매력을 새롭게 경험할 수 있다.문화 프로그램도 풍성하다. 버스킹 공연과 시민 참여형 노래 경연, 국악 공연, 마술쇼 등 다양한 무대가 마련돼 축제의 흥을 더한다. 공연과 체험 프로그램은 방문객들의 체류 시간을 늘려 자연스럽게 시장 상인들의 매출 증대로 이어질 것으로 기대된다.가족 단위 방문객을 위한 피크닉존과 플리마켓, 체험 부스도 운영된다. 어린이부터 어르신까지 세대 구분 없이 함께 즐길 수 있는 프로그램을 통해 야시장은 단순한 상거래 공간을 넘어 시민들이 소통하고 교류하는 지역 공동체의 장으로 기능하게 된다.최근 전국 곳곳의 전통시장이 야간경제 활성화를 새로운 성장 전략으로 추진하는 가운데, 별빛마당 야시장은 전통시장과 문화관광을 결합한 성공 사례로 평가받고 있다. 시장 상권에 활력을 불어넣는 것은 물론 지역 문화예술인들에게는 공연 무대를 제공하고 시민들에게는 일상 속 특별한 여가 공간을 선사한다는 점에서 의미가 크다.용인시 관계자는 "별빛마당 야시장을 찾는 시민과 관광객들이 안전하고 편안하게 축제를 즐길 수 있도록 행사 운영에 최선을 다하겠다"며 "전통시장과 지역경제 활성화에 도움이 되는 축제로 만들어 가겠다"고 밝혔다.지역경제와 문화가 함께 성장하는 상생의 무대. 초여름 밤을 수놓을 별빛마당 야시장이 용인중앙시장에 새로운 활력을 불어넣을지 관심이 모아진다.