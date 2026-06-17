YTN 민영화의 절차적 하자, '헌법적 가치'로 치유해야

YTN이 한국 언론 지형에서 차지하는 위상과 그간 거둔 성과는 그 자체로 대체 불가능한 가치를 지닌다. '연합TV뉴스'로 설립되어 1995년에 최초의 '24시간 보도전문채널'로 TV 방송을 시작하였고, 삼풍백화점 붕괴 사고 당시 끊임없는 현장 생중계를 통해 존재감을 드러냈다.
IMF 외환위기 직전에는 재정난으로 한전KDN이 지분을 인수하면서 최대 주주가 되었고, 이후 한국마사회 등 공공기관이 주주로 참여하면서 비록 형태는 주식회사였으나 공기업들이 대주주로서 보도의 독립성을 지켜온 실질적인 '준공영방송' 체제가 확립되었다. 종합 미디어 그룹으로 성장해 가면서 뉴미디어 플랫폼을 강화하는 전략으로 유튜브 구독자 수가 국내 언론사 최초로 수백만을 돌파하기도 했다.
YTN 30여 년의 역사는 국내외 대형 재난이나 사건 사고 발생 시 가장 먼저 찾고 시민들의 생생한 제보를 뉴스로 연결하는 참여형 저널리즘 문화를 정착시켰다는 평을 받는다. 하지만 정권이 바뀔 때마다 낙하산 사장 논란과 반대 투쟁에 따른 기자 대량 해직 사태를 겪으며 노사 갈등이 끊이지 않았던 아픔의 역사도 갖고 있다.
졸속으로 이뤄진 최다액출자자 변경 승인
윤석열 정부 출범 이후 공공기관 자산 효율화 정책으로 대주주였던 한전KDN과 한국마사회의 YTN 지분 30.95% 통매각이 추진되었다. 민간 자본의 뉴스 전문 채널 인수에 대해 우려가 제기되었지만, 당시에 방송통신위원회는 불법적이고 졸속으로 YTN 최다액출자자 변경 승인을 했다. 공적 자산을 민간에게 매각하는 과정에서 보도 채널의 공적 책임과 공정성을 담보할 사회적 합의도 없이 구조적·실질적 민영화가 이루어졌다.
주지하다시피 방송통신위원회는 합의제 기구로서 방통위법의 입법 취지에 맞게 적법하고 정당한 의사결정을 내리기 위해서는 '5인 위원 체제 구축 및 정상적인 숙의 절차'를 거쳐야 했다. 위원 5인 중 최소한 3인 이상이 참여한 경우에만 비로소 다수의 의결이 가능하다는 것은 합의제 위원회가 가진 본질적 특성이다. 합의제 위원회의 의결정족수에 대해서는 독일의 행정절차법에서도 확인된다. 당시 2인의 구성으로는 합의제 행정조직을 구성할 수도 없고 독임제 조직과 다를 바가 없어 방통위법에 정면으로 위반된다.
이에 대해 지난 11월 서울행정법원은 언론노조 YTN지부와 YTN 우리사주조합이 방송미디어통신위원회(이전의 방송통신위원회)를 상대로 제기한 '최다액출자자 변경승인처분 취소' 소송에서 '2인 방통위 체제의 YTN 최다액출자자 변경승인 처분은 위법하다'고 판결하였다.
법원은 방통위가 방송의 자유를 실질적으로 보장하기 위하여 구성된 합의제 행정기관으로서의 성격을 본질로 하고, 그 의사결정에 있어 견제와 균형, 정치적 다원성과 숙의에 기반한 절차적 정당성이 필수적으로 요구된다고 판시하였다. 헌법적 논의에 소극적인 법원이 방송의 자유라는 기본권 이론을 적용하여 적극적 심리와 판단을 한 대표적 사례라 볼 수 있다. 2인 체제 의결의 허용은 헌법이 보장하는 방송의 자유와 공공성, 방통위의 정치적 중립성을 침해할 우려가 크다는 것이다.
방송의 자유, 개인-기업 가치 실현 기본권 아냐
'YTN 최다액출자자 변경승인' 과정을 보면 신청 하루 만에 방통위가 기본계획을 의결하는 등 졸속으로 진행된 점이 드러났다. 유진이엔티가 신청한 YTN 최다액출자자 심사가 이루어지던 때 언론노조 YTN 지부, YTN 주주 및 우리사주조합은 당시의 방통위원장과 방통위원을 상대로 기피신청을 하였음에도 불구하고 그들 스스로가 각하하였다.
YTN과 임직원에 대한 형사고소, 민사상 손해배상 청구, YTN에 대한 방송심의 신청을 하는 등 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 당사자가 자신의 사건을 스스로 각하하여 수혜자가 된 것이다. 심의 의결을 지연하려는 목적이 아닌 경우라면 협의체 구성이 불가능해도 기피신청을 받아들여야 한다는 것이 판례의 경향이다. 따라서 누구도 자신의 사건에서 재판관이 될 수 없다는 자연법적 원칙과 헌법상 적법절차 원칙을 위반한 독단적 행정이 아닐 수 없다.
심사위원회를 졸속으로 운영한다는 비판에 직면한 방통위는 '승인 취지 보류'라는 의외의 결과를 발표하였으나, 곧이어 심사위원회를 '자문위원회'로 대체하여 유진그룹의 YTN 최대 주주 자격을 승인하였다. 방통위는 YTN뿐만 아니라 지상파, 종합편성채널 등의 대주주 변경이나 재승인 심사 시 항상 기본계획을 세워 외부 심사위원회를 구성하는 등 엄격하게 운영해 왔다. 이는 정당한 사유도 없이 그간의 관행을 깨고 축소된 자문위원회와 내부 검토로 끝냄으로써 재량권을 일탈 남용하여 행정의 자기 구속의 원칙에 반한다고 볼 수 있다. 자문위원회가 아닌 심사위원회를 구성하여 정식으로 재심사하여야 한다는 의견은 무시되었다.
헌법상 방송의 자유는 개인이나 기업의 가치를 실현하는 기본권이 아니다. 객관적 제도보장으로서 방송의 자유는 사회적으로 강력한 영향력을 발휘하는 방송에 대해서는 법적 규율을 하도록 한다. 방통위는 YTN의 공정방송을 위해 그나마 심사위원회가 권고한 기존의 제도적 장치 유지 조항까지 일괄 삭제함으로써 헌법과 방송법이 정해준 역할을 스스로 포기하였다.
크게 훼손된 YTN의 저널리즘 가치
언론의 사회적 책임을 이행하는데 문제가 제기된 민간 기업이 '보도전문채널'을 운영할 자격을 갖추고 있는지에 대해서는 수박 겉핥기식 평가가 이루어졌다. 졸속 매각의 압박으로 '시민의 자산'이 저평가되어 사회적 합의도 없이 특정 민간 자본에 넘어갔다. 한전KDN과 한국마사회는 YTN 지분을 매각할 의사도 없었고, 통매각이라는 방식을 고려하지도 않았다. 유진그룹 YTN 인수 과정의 의혹은 시간이 갈수록 커지고 있다.
최다액출자자 변경 이후에는 뉴스 편집권이 침해되는 등 YTN의 저널리즘 가치가 크게 훼손되었다. 전 YTN 사장은 본인의 취임식에서 권력을 고발한 YTN 뉴스 보도를 편파 왜곡 방송으로 지목하여 사과하는 등 권력에 굴종하는 모습을 보였다. 현재 YTN은 조직의 정치화, 보여주기식 성과 내기, 수뇌부의 이전 성과 폐기, 수익성 관련 보도 증가, 현업 투자 감소, 강압적·일탈적 지시 등장, 사주 리스크 발생 등의 변화가 확인되고 있다는 연구 결과도 있다. 방송사의 소유구조와 관계없이 요구되는 방송의 공적 책임이 외면되는 것이다. 방송법 위반 사항도 여전히 시정되지 않고 있다.
중대하고 명백한 위법성이 확인된 이상 유진그룹 YTN 인수 승인 처분은 취소되어야 한다. 재판이 진행 중이고 사적 계약에 대한 정당성을 주장할 수 있지만, 거래 과정에 대한 신뢰를 보호하기에는 일련의 과정이 중대하게 위법하다. 행정처분의 하자가 사실 은폐, 사기 기타 부정한 방법으로 야기된 때에는 신뢰이익을 원용할 수 없고 행정청 또한 이를 고려할 필요가 없다는 것이 판례의 입장이다.
행정처분의 하자를 알지 못하였고 알지 못한 데 과실이 없는 경우에도 수익자가 부실 신고를 하는 등 위법한 행정처분에 원인을 제공한 경우에는 정의의 원칙상 신뢰이익을 주장할 수 없다고 보아야 한다. 방통위의 위법한 승인 처분은 직권 취소되어야 하며, 최소한 재승인 절차가 진행될 필요가 있다. 계약 체결 당시 특약 조항의 유무도 확인되어야 한다.
정치권력과 자본 사이에 두터운 '법적 방화벽'
YTN은 국민의 알권리와 직결된 보도 전문 채널 방송이다. 일반 민영방송과는 달리 높은 수준의 공정성과 공익성이 부여되기 때문에 엄격한 승인·심사를 받는 것이다. YTN 최다액출자자 변경 과정 또는 이후 발생한 공적 이익의 훼손은 사적 이익의 침해보다 현저히 크다.
다만, 승인 처분에 대한 직권취소가 이루어지더라도 YTN이 다시 과거로 돌아가는 것은 무의미하다고 본다. 민간 자본의 이윤 추구를 방지하면서도, 공기업 소유 시절의 정부 입김을 차단하는 방안이 함께 모색되어야 할 것이다. YTN 특별법을 제정하여 재단 설립을 통한 "소유구조의 공영화"와 "의사결정의 민주화"를 통해 정부와 자본의 임의적 개입을 막는 정교한 미디어 거버넌스 설계도 하나의 방안이 될 수 있다. 단순히 한전KDN이나 마사회로 지분을 되돌리는 것은 '과거로의 회귀'에 불과하므로, 정치권력과 자본 사이에 두터운 '법적 방화벽'을 세우는 로드맵이 새롭게 마련되어야 한다고 본다.
헌법 제21조에서 보장되는 언론의 자유와 공적 책임은 시장의 법칙에 종속될 수 없다. YTN을 둘러싼 법적 다툼은 단순한 사인 간의 권리분쟁이 아니라 방송의 자유라는 기본권의 성격과 내용을 둘러싼 그 권리의 실체가 분명한 사안이며, 이 경우 헌법상 방송의 자유라는 기본권적 판단이 먼저 고려되어야 한다.
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