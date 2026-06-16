"차별도, 혐오도, 밥풀도, 남김 없이!"

큰사진보기 ▲13일 제27회 서울 퀴어퍼레이드에 참가한 '남태령 아스팔트 동지회' 행진 트럭 ⓒ 임은경 관련사진보기

큰사진보기 ▲13일 서울 종각역과 을지로입구역 일대에서 열린 제27회 서울퀴어퍼레이드 행사장 ⓒ 임은경 관련사진보기

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큰사진보기 ▲13일 서울 퀴어퍼레이드 '남태령 아스팔트 동지회' 행진에 참가한 '광장의 깃발들'. ⓒ 임은경 관련사진보기

지난 13일 서울 종각역 일대에서 열린 제27회 서울퀴어퍼레이드에 다녀왔다. 지난해 윤석열 탄핵 이후 개최된 퀴어퍼레이드에 '전봉준 투쟁단' 등 농민단체가 처음으로 부스를 내고 참가했다고 해서 화제가 된 일이 생각났다. 이날 나의 퀴퍼 참가 역시 그 못지않은 사건이었다, 적어도 나에게는.생애 첫 퀴퍼 참가에 긴장한 나보다, 내 손을 잡고 따라 나선 아홉 살 딸래미가 훨씬 자연스러웠다. '남태령 아스팔트 동지회'의 무지개 밀짚모자를 쓰고 무지개 미니 깃발을 척 집어들더니, 음악이 나올 때마다 팔을 높이 들고 신나게 흔들었다.하이힐에 미니스커트 차림의 '남자'를 보고 의아해 하다가도, "겉보기에 남자처럼 보여도 스스로를 여자로 느끼는 사람도 있고, 그 반대도 있으며, 자기를 남자로도 여자로도 여기지 않는 사람도 있다"는 설명에 의심 없이 고개를 끄덕였다. 아이들은 수용이 빠르다. 있는 그대로 받아들인다. '퀴어'의 존재를 어떻게 이해해야 할지 한참 고민했던 과거의 내가 조금 부끄러워졌다.덥고 사람 많은 것보다 더 큰 걱정은 극우 단체 혐오 시위대를 마주칠 일이었는데, 올해는 송파 개표소 사태를 둘러싼 재선거 촉구 집회 등으로 분산된 덕분인지 퀴퍼를 공격하는 시위 규모가 크지 않았다. 거리 곳곳에 '회개하라'를 외치는 피켓 부대가 없지는 않았지만, 퀴퍼 참가자가 훨씬 많아서 그저 즐거운 구경거리로 웃어넘기는 분위기였다.나는 지난해 윤석열 퇴진 광장에 나온 청년들을 만나 인터뷰하고 책을 썼는데, 그 과정에서 '케이팝에 맞춰 행진하는 것이 퀴어퍼레이드 전통에서 나온 것'이라는 얘기를 여러 번 들었다. 그 말을 들을 때마다 선뜻 믿어지지 않을 정도로 놀랍기도 하고 새로웠는데, 행진 트럭의 빵빵한 앰프에서 나오는 음악 소리에 맞춰 춤추는 참가자들을 보고 그 말이 사실이었음을 체감했다.비키니, 혹은 공주 드레스를 연상케 하는 과감하고 화려한 의상들과 함께 나도 걸었다. '나는 아줌마'임을 동네방네 자랑하는 듯한 체육복(?) 차림을 하고서.아이를 데리고 있어서 더 그랬을지도 모르지만, 모두가 친절하고 다정했다. 흥겹게 축제를 즐기는 와중에도 서로를 돌보고 배려하는 태도가 느껴졌다. 아이에게 인사를 건넬 때는 '안녕하세요'라는 존대말로 예의를 갖춰주고, 행진 중 아이의 손을 놓치자 모두가 길을 터서 아이를 찾아주었다. 이 다정하고 성숙한 시위 문화가 지난 윤석열 퇴진 광장의 분위기로 이어졌을 것으로 짐작되었다.이번 퀴어퍼레이드가 더 특별했던 것은 '남태령 아스팔트 동지회' 덕분이었다. 이날 퍼레이드에서 세 번째 행진 트럭으로 나선 '남태령 아스팔트 동지회'는 지난해 12월 21일 동짓날에 출범한 조직이다. 윤석열 탄핵 시위가 한창이던 2024년 12월 21일, 남태령 고개에서 트랙터 진입이 막힌 농민들을 지키겠다고 청년 여성과 성소수자(퀴어) 시민들이 달려간 '남태령 대첩' 1주년이 되는 날이었다.'남태령'은 사회의 최약자 중 하나인 농민을 지키려고 또다른 약자인 청년과 소수자들이 달려가 아무 조건 없이 연대하고 서로를 도운 자리다. 남태령의 정신은 사회에서 차별받는 약자들 간의 연대, 그리고 돌봄과 환대였다. 내가 이날 퀴어 퍼레이드에서 느낀 것 역시 정확히 이것이었다.청년, 소수자들이 내민 손길로 마침내 경찰 차벽을 열고 승리를 얻어낸 농민들은 이들의 연대에 보답하기 위해 지난해 퀴어퍼레이드에 처음으로 부스를 내고 참여했다. 작년 4월 15일 향린교회에서 열린 제26회 서울 퀴어문화축제 개최 기자회견에서 한승아 전농 정책위원장은 "한국 사회에서 늘 소수자였던 농민들의 외로운 투쟁에 한 치의 망설임 없이 달려와준 소수자 친구들에게 이제 우리가 조건 없는 연대를 보여드리겠다"며 퀴어 축제 참가 의의를 밝혔다.농민들은 올해도 퀴어 축제에 부스를 열어 참가했고, 올해는 전국농민회총연맹과 전국여성농민회총연합, '남태령 아스팔트 동지회'가 공동으로 부스를 운영했다. '동지에 만나 동지가 된'이라는 문구가 적힌 무지개 호미 배지와 무지개 띠가 둘러진 밀짚모자가 인기리에 팔려나갔다.오후 4시, 종각역에서 출발한 '남태령 아스팔트 동지회' 3호차는 무, 배추, 파 등 농산물 모형과 밀이삭 등으로 꾸며졌다. 메인 구호는 "차별도, 혐오도, 밥풀도, 남김 없이!" 문화활동가 신유아 작가가 제작한 스티로폼 트랙터 모형과 '차별금지법 제정', '팔레스타인 해방', '장애인도 퀴어도 함께 사는 민주주의' 등의 문구가 적힌 색색의 만장 뒤로 지난해 겨울 광장을 뜨겁게 달궜던 개인 기수들의 깃발이 뒤를 따랐다.3호 트럭은 김형수 금속노조 거제통영고성조선하청지회장이 97일간 고공농성을 벌인 한화 본사 앞, 고진수 지부장이 336일간 고공농성을 벌였으나 여전히 복직 문제가 해결되지 않은 세종호텔, 퀴어 차별 논란이 끊이지 않는 국가인권위원회 앞을 지날 때마다 멈춰 서서 구호를 외쳤다.'남태령 아스팔트 동지회' 운영 접주이자 여성 농민이며, X에서 남태령 소식을 알린 트위터리안 김후주(향연) 씨는 트럭에 올라 "남태령은 서로 다른 사람들이 연결되는 방식을 새롭게 경험한 장소였다"며 "누군가의 존엄을 지키는 사회는 모두의 존엄을 지키는 사회이다. 무지개 깃발과 트랙터가 함께 가는 세상, 먹을 권리와 사랑할 권리가 함께 존중받는 세상을 향해 같이 가자"고 역설했다.퀴어퍼레이드는 성소수자들의 자긍심 고취를 목적으로 1970년 뉴욕에서 처음 시작되었다. '다르다'는 이유만으로 차별받던 퀴어들이 일 년에 단 하루, 자신을 드러내고 힘들게 살아온 서로를 보듬으며 축제를 즐기는 날이었을 것이다. 편견의 시선을 내려놓고 바라본 퀴어퍼레이드는 다정한 배려와 연대가 넘치는 현장이었고, 지난 윤석열 퇴진 광장에서 드러난 청년들의 연대와 '남태령 대첩'과 맥이 닿아있음을 나는 다시 한 번 깨달았다.힘들어도 재미있었다며 신이 난 아이는 이날 어딘가에서 받은 스티커에 쓰인 '오늘 할 일'을 제일 마음에 들어 했다. 사랑하기, 연대하기, 축제하듯 살기.