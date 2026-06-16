김민석 "전남광주통합특별시 성장... 정부가 적극 뒷받침"

큰사진보기 ▲김민석 국무총리가 전남 나주시 빛가람복합문화체육센터에서 열린 전남광주통합특별시 출범준비 관계기관 간담회에 참석, 발언하고 있다. 2026. 6.16 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김민석 국무총리 주재 전남광주통합특별시 출범준비 관계기관 간담회. 2026. 6. 16 ⓒ 전라남도 관련사진보기

김민석 국무총리는 16일 "전남광주통합특별시가 명실상부한 지역 거점으로 성장할 때까지 정부 차원의 협조와 지원을 강화하겠다"고 말했다.또한 "통합특별시의 성공적 출범은 통합을 희망하는 대한민국 전 지역의 본보기이자 정부 지방정책의 성과를 가늠하는 중요한 지표가 될 것"이라고 강조했다.김 총리는 이날 오후 나주혁신도시 복합문화체육센터에서 '전남광주통합특별시 출범준비 관계기관 간담회'를 주재하고 이 같이 밝혔다.이날 간담회에는 민형배 통합특별시장 당선인, 정은승 전남광주대전환기획위원장, 김대중 통합특별시 교육감 당선인, 시·도 부단체장과 부교육감 등이 참석했다.정부에서는 국무조정실 1차장, 국무총리 비서실장, 교육부 차관, 행정안전부 차관 등이 배석했다.민형배 통합시장 당선인은 "통합특별시의 성공에 대한민국의 새로운 미래와 지역 발전의 길이 걸려 있다"며 "시민주권정부를 출범시켜 압도적 성장을 이루고, 시민이 체감하는 확실한 변화로 보답하겠다"고 말했다.김대중 통합교육감 당선인은 "통합특별시가 서울을 능가하는 모델로 자리매김하기 위해서는 교육 기반이 강화돼야 한다"며 "인사·재정 분야 등에서 교육 자치권을 확대해 교육을 통해 통합특별시를 완성할 수 있도록 권한 이양을 적극 검토해 달라"고 건의했다.황기연 전남도 행정부지사는 이 자리에서 자치법규 정비, 행정정보시스템 데이터 전환, 공부 정리와 안내표지판 정비 등 통합특별시 출범을 위한 분야별 추진상황을 보고했다.고광완 광주시 행정부시장은 통합특별시의 지속 가능한 발전을 위해 정부에 재정 인센티브 자율성 보장을 위한 제도화와 통합특별시 실·국·본부장 직급 기준 상향 등을 건의했다.오는 7월 1일 출범하는 전남광주통합특별시는 대한민국 첫 광역통합 지방자치단체다. 면적 1만 2864㎢(전국 3위), 인구 317만 명(전국 5위), 지역내총생산(GRDP·전국 3위) 158조 8075억 원 규모다.전남광주통합특별시는 이재명 정부의 5극 3특 균형발전 전략의 선도 모델로 주목받고 있다. 이 대통령은 최대 20조 원 규모의 재정 지원과 수도권 공공기관 이전 우대 등 통합 인센티브를 약속한 바 있다.