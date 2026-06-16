박수현 충남도지사 당선인 "어르신·보훈 먼저"

큰사진보기 ▲박수현 충남도지사 당선인 ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲16일 박수현 제9기 충남도지사 당선인이 충남도 공식 행사에서 노인회장과 보훈단체장을 우선 예우하는 새 의전 방침을 밝히며 민선 9기 도정의 방향으로 ‘충효예’와 ‘도민 참여’를 강조했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

박수현 충남도지사 당선인이 충남도 공식 행사에서 노인회장과 보훈단체장을 우선 예우하는 새 의전 방침을 밝히며 민선 9기 도정의 방향으로 '충효예'와 '도민 참여'를 강조했다.박 당선인은 16일 서산문화복지센터에서 열린 '서산·태안 도민이 통하는 타운홀미팅'에서 "말로만 효도를 말할 것이 아니라 도지사가 먼저 모범을 보이겠다"며 "앞으로 도지사가 참석하는 공식 행사에서는 지역 노인회장과 보훈단체장을 도지사와 함께 입장하도록 하고, 가장 가까운 자리에 모시겠다"고 말했다.이날 박 당선인은 행사장에 입장하며 우종재 서산시노인회장, 이용희 태안군노인회장, 이상범 서산시 보훈단체장, 김광식 태안군 보훈단체장과 함께 걸었다. 선출직 공직자 중심으로 진행되던 기존 정치 행사 의전 관행과는 다른 장면이었다.박 당선인은 "주권자의 대표인 도의원들이 먼저 예우받는 것이 당연하지만, 어르신과 보훈단체장들을 먼저 소개하고 예우하는 의전 매뉴얼을 만들고자 한다"며 "충남을 전국에서 충효가 가장 모범이 되는 도로 만들겠다"고 밝혔다.그는 오는 7월 1일 취임식에서 제1호 업무지시로 '충남 정신' 운동과 공개적이고 투명한 도지사실 조성 등을 상징적으로 제시하겠다는 구상도 내놨다. 박 당선인이 말한 충남 정신은 충·효·예를 바탕으로 한 도정 운영 철학이다.박 당선인은 이날 자신이 선거 과정에서 내세운 'AI 대전환, AI 수도 충남' 구상도 언급했다. 다만 그는 첨단 산업 육성과 지역 공동체의 기본 가치가 함께 가야 한다고 강조했다. 기술과 성장 전략만으로는 도정의 방향을 설명할 수 없으며, 어르신과 보훈 유공자를 존중하는 문화가 충남도정의 토대가 돼야 한다는 취지다.이날 타운홀미팅에서 박 당선인이 반복해서 강조한 또 다른 키워드는 '경청'이었다. 박 당선인은 도지사직 인수위원회 성격의 조직을 '통하는 충남 준비위원회'로 이름 붙인 배경에 대해 "당선인의 공약이나 정치인의 의견만으로 도정을 설계하지 않겠다는 뜻"이라고 설명했다.그는 "단상에 있는 사람들만 말하고 정작 주민들의 이야기는 듣지 않는다는 지적이 나오지 않도록 하겠다"며 "도지사가 '나를 따르라'며 혼자 끌고 가는 도정이 아니라, 도민의 참여로 함께 밀고 가는 도정을 만들고 싶다"고 말했다.박 당선인의 이날 발언은 민선 9기 충남도정이 출범 전부터 의전과 소통 방식의 변화를 예고했다는 점에서 주목된다. 다만 상징적 예우가 실제 어르신·보훈 정책 강화와 도민 참여 구조의 제도화로 이어질 수 있을지는 앞으로의 과제로 남는다.