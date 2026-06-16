"희생만 강요할 수 없다"… 박관열, 한강수계기금 감축에 제동

큰사진보기 ▲박관열 광주시장 당선인이 민선 9기 출범을 앞두고 수자원 정책을 미래 성장 전략으로 연결하는 행보에 나섰다. 상수원 보호 규제로 오랜 기간 개발 제약을 받아온 광주시를 물 산업 중심 도시로 육성하겠다는 구상이다. ⓒ 광주시 관련사진보기

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박관열 광주시장 당선인이 민선 9기 출범을 앞두고 수자원 정책을 미래 성장 전략으로 연결하는 행보에 나섰다. 상수원 보호 규제로 오랜 기간 개발 제약을 받아온 광주시를 물 산업 중심 도시로 육성하겠다는 구상이다.박 당선인은 지난 15일 직통인수위원회 사무실에서 김성원 경기도 수자원본부 수질정책과장 등 관계자들과 정책 간담회를 열고 한강수계기금 운영 방향과 광역 수자원 정책 현안을 논의했다.이번 간담회는 수도권 식수원 보호를 위해 각종 중첩 규제를 받아온 광주시의 발전 방안을 모색하고, 용인 반도체 국가산업단지 조성과 연계된 광역 용수 정책에 대한 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.이 자리에서 박 당선인은 최근 제기되고 있는 한강수계기금 축소 움직임에 우려를 나타냈다. 그는 "상수원 보호를 위해 수십 년간 희생을 감내해 온 지역 주민들의 현실을 고려하면 기금 감축은 받아들이기 어렵다"며 "단순한 규제 보상 차원을 넘어 물이용부담금 제도 개선과 한강수계기금 운영 방식의 재정비가 필요하다"고 밝혔다.이어 "상수원 관리지역이 지속가능한 성장 기반을 마련할 수 있도록 제도 개선이 이뤄져야 한다"고 강조했다.박 당선인은 규제 보상에 머물지 않고 물을 새로운 성장 동력으로 활용해야 한다는 구상도 내놨다. 그는 한강수계기금을 활용한 친환경 산업 육성과 지역경제 활성화 방안을 제안하며 "규제 지역과 수혜 지역이 함께 성장할 수 있는 상생 모델이 필요하다"고 말했다.용인 반도체 국가산업단지 통합용수 공급 사업과 관련해서도 광주시의 역할 확대를 요구했다. 박 당선인은 "국가 첨단산업 경쟁력 확보를 위한 안정적인 용수 공급은 필요하지만 광주시 역시 상생 발전의 주체로 참여해야 한다"며 "광주가 단순히 용수가 지나가는 통과 지역에 머물러서는 안 된다"고 밝혔다.이를 위해 수처리와 물 재이용, 수질관리 기술을 집적한 친환경 물 산업 협력단지 조성 방안을 제안하고 경기도의 정책적 지원을 요청했다.그는 "광주의 맑은 물은 더 이상 규제의 대상이 아니라 미래 성장의 핵심 자산"이라며 "한강수계기금의 합리적 운영과 물 산업 육성을 통해 광주시를 대한민국 대표 물 산업 거점도시로 성장시키겠다"고 말했다.이에 대해 김성원 경기도 수자원본부 수질정책과장은 "광주시가 처한 규제 여건과 지역의 어려움에 공감한다"며 "한강수계기금 제도 개선과 물 산업 협력단지 조성 방안 등이 정책적으로 검토될 수 있도록 경기도 차원에서 협력하겠다"고 밝혔다.