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26.06.16 17:56최종 업데이트 26.06.16 17:56

인수위 대신 미래위... 이현재가 선택한 '민선9기 첫 카드'

2030년 10조 투자유치·교통연결·교육 명품도시·원도심 업그레이드 등 5대 핵심공약 로드맵화... 타 후보 우수정책도 전향적 수용

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경기 하남시가 민선9기 출범을 앞두고 미래 발전 전략 수립에 본격 착수했다. 재선에 성공한 이현재 시장은 별도의 인수위원회 구성 없이 '하남시 미래발전위원회'를 출범시키고 향후 4년간의 시정 청사진 마련에 나섰다.
경기 하남시가 민선9기 출범을 앞두고 미래 발전 전략 수립에 본격 착수했다. 재선에 성공한 이현재 시장은 별도의 인수위원회 구성 없이 '하남시 미래발전위원회'를 출범시키고 향후 4년간의 시정 청사진 마련에 나섰다. ⓒ 하남시

경기 하남시가 민선9기 출범을 앞두고 미래 발전 전략 수립에 본격 착수했다. 재선에 성공한 이현재 시장은 별도의 인수위원회 구성 없이 '하남시 미래발전위원회'를 출범시키고 향후 4년간의 시정 청사진 마련에 나섰다.

하남시는 지난 15일 미래발전위원회 발대식을 열고 민선9기 핵심 정책과 공약을 구체화하기 위한 논의에 돌입했다고 밝혔다.

재선에 성공한 이현재 시장은 통상적인 지방자치단체장 인수 절차 대신 곧바로 시정 운영에 복귀했다. 이에 따라 미래발전위원회는 시정을 인계받는 역할이 아닌 향후 하남시 발전 전략과 정책 방향을 설계하는 기구로 운영된다.

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위원회는 미래전략·기획, 도시개발·교통, 투자유치·일자리, 교육·복지, 문화·관광 등 5개 분과로 구성됐으며, 각 분야 전문가와 지역 인사들이 참여한다.

특히 위원장에는 K-팝 콘텐츠 제작자인 전홍준 어트랙트 대표가 위촉됐다. 전 대표는 걸그룹 피프티피프티를 제작한 인물로 알려져 있다. 하남시는 문화산업을 도시 성장동력으로 육성하겠다는 구상을 반영해 문화콘텐츠 분야 전문가를 위원장으로 선임했다고 설명했다.

미래발전위원회는 민선9기 주요 공약에 대한 실행 방안 마련에 집중할 예정이다. 주요 과제로는 ▲2030년 10조 원 규모 투자유치 ▲지하철 5철 시대 완성 및 광역교통망 확충 ▲주요 대학 합격자 1000명 시대 ▲K-스타월드 및 국가정원 조성 ▲생애주기별 맞춤형 복지 확대 등이 제시됐다.

시는 선거 과정에서 제안된 타 후보들의 정책 가운데 시민 체감도가 높고 실효성이 있는 사업에 대해서도 시정 반영 여부를 검토할 계획이다.

이현재 시장은 "미래발전위원회는 민선9기 공약을 구체적인 성과로 연결하는 출발점"이라며 "시민에게 도움이 되는 정책이라면 누구의 제안이든 적극 검토해 시정에 반영하겠다"고 말했다.

한편 하남시는 오는 30일 민선9기 취임식을 시민 참여형 행사로 개최할 예정이다. 시는 형식적인 의전 중심 행사를 지양하고 시민과 함께하는 축제 형식으로 새로운 시정 출범을 기념한다는 계획이다.

#하남시#이현재

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