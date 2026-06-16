5060세대 들어설 수진1구역... 성남 원도심 재개발 본격화

큰사진보기 ▲경기 성남시 수정구 수진동 일원에서 추진 중인 수진1 재개발사업이 관리처분계획 인가를 받으면서 사업이 본격적인 이주 단계에 들어섰다. ⓒ 성남시 관련사진보기

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경기 성남시 수정구 수진동 일원에서 추진 중인 수진1 재개발사업이 관리처분계획 인가를 받으면서 사업이 본격적인 이주 단계에 들어섰다.성남시는 수진동 963번지 일원 수진1 재개발 정비사업에 대한 관리처분계획을 인가하고 15일 이를 고시했다고 밝혔다.수진1구역은 성남시가 추진하는 2030 도시·주거환경정비기본계획의 1단계 재개발사업 대상지다. 수진역과 모란역, 태평역이 인접한 지역으로 강남권과 송파권 접근성이 우수하고 분당·수서고속화도로 이용이 편리해 성남 원도심 재개발의 핵심 사업지로 꼽혀왔다.사업이 완료되면 지하 7층~지상 15층 규모의 공동주택 59개 동, 4844세대와 오피스텔 216실 등 총 5060세대 규모의 대단지가 들어서게 된다. 근린공원과 노외주차장 등 기반시설도 함께 조성될 예정이다.이번 관리처분계획 인가로 사업은 이주 절차에 착수하게 됐다. 사업시행자인 한국토지주택공사(LH)는 오는 8월부터 본격적인 이주를 시작할 계획이다.현재 구역 내 주민들을 대상으로 신촌지구와 금토지구 순환이주용 주택 신청을 받고 있으며, 올해 하반기 추가 공급도 추진하고 있다.성남시는 주민들의 안정적인 이주를 지원하는 한편 후속 절차를 차질 없이 진행해 사업 추진에 속도를 낼 방침이다.성남시 관계자는 "관리처분계획 인가를 통해 수진1 재개발사업이 본격적인 이주 단계에 접어들었다"며 "주민들이 불편 없이 이주할 수 있도록 지원하고 사업을 원활하게 추진해 수진동 일대가 쾌적한 주거환경을 갖춘 주거 중심지로 거듭날 수 있도록 하겠다"고 말했다.