"한국전 보여주세요" 무릎 꿇은 학생들...월드컵 시청전쟁, 어쩌나

▲거리응원 하는 붉은 악마체코를 상대로 우리나라의 북중미 월드컵 첫 경기가 열린 12일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 붉은 악마와 시민들이 거리응원을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기