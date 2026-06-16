"18년째 교통비 동결·쪼개기 계약" 보육대체교사, 교육부 원청교섭 촉구

큰사진보기 ▲공공연대노동조합에서 6월 16일 교육부 앞에서 '대체교사 차별 철폐! 보육공공성 강화! 노정교섭 촉구! 공공연대노동조합 보육대체교사 기자회견'을 개최하였다. ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과 세계에도 실립니다.

보육 현장의 공백을 메우는 보육대체교사들이 실질적 사용자인 교육부를 향해 책임 있는 노정교섭을 촉구하고 나섰다.민주노총 민주일반연맹 공공연대노동조합은 16일 오후 2시 정부세종청사 교육부 앞에서 '대체교사 차별 철폐! 보육공공성 강화! 교육부 노정교섭 촉구 기자회견'을 개최했다.공공연대노조는 지난 5월 28일 교육부와 정기 면담을 통해 현장의 목소리를 전달했으나나 교육부가 "돌아가서 검토하겠다", "기획예산처 소관"이라며 책임을 회피하고 있다고 강하게 규탄했다.전호일 민주노총 부위원장은 이재명 대통령이 국무회의에서 직접 언급한 꼼수 계약 문제를 거론했다. 그는 "대통령이 국무회의에서 1년짜리 계약은 퇴직금을 주지 않기 위해, 2년 이상 계약은 정규직 전환을 막기 위해 쓰는 꼼수라고 지적했다"며 "그런데 국가 예산이 투입되는 보육 대체교사에게 바로 그런 꼼수 계약이 자행되고 있다"고 비판했다.전 부위원장은 교육부의 책임 회피 태도도 비판했다. 그는 "보육대체교사 처우개선과 관련하여 교육부는 아무것도 내놓지 못하고 기획예산처 탓만 하고 있다"며 "보육대체교사 노동자들의 입장에 동의한다면 같이 준비해서 기획예산처의 문을 두드리고 열어야 하는 것 아닙니까"라고 촉구했다. 이어 "교육부도 기획예산처 핑계만 대지 말고 보육대체교사 입장에서 관련 법규도 찾아보고 대책을 마련하라"고 요구했다.이영훈 공공연대노조 위원장은 올해 초 부천 사립 유치원 교사 사망 사건을 언급하며 노정교섭의 필요성을 강조했다. 이 위원장은"21세기 선진국에서 휴가를 내지 못해 목숨을 잃는 사건이 일어났다는 게 어떻게 이해할 수 있겠느냐"며 "보육교사들의 쉴 권리와 육아공백 해결을 위해 도입된 대체교사 제도가 현장에서 제대로 작동하지 않고 있다"고 지적했다.이 위원장은 "보육교사들의 대체교사 신청은 매년 늘고 있지만, 대체교사 인력의 80% 이상이 기간제 계약직으로 운영되고 처우가 열악해 지원율은 오히려 떨어지고 있다"며 "정부가 대체교사 제도를 방치하고 있다"고 일침을 가했다.그러면서 "지난 몇 년간 여러 가지 탄압과 어려움에도 공공연대노동조합이 이 투쟁과 요구를 멈출 수 없는 것은 수십만의 보육교사들이 이런 고통을 겪고 있기 때문"이라며 "그 권리 쟁취를 위해 우리의 요구와 투쟁은 더욱 가열차게 멈추지 않을 것"이라고 결의했다.노조에 따르면 대체교사 신청 건수는 2023년 274,979건, 2024년 297,645건, 2025년 321,228건으로 연 2만3천 건씩 증가하는 반면, 지원율은 같은 기간 67%→65.8%→63.9%로 지속 하락하고 있다.임상훈 충남세종 보육대체교사지부장은 "보육대체교사의 임금, 예산, 근로시간, 교통비 지급기준을 정하는 '보육사업안내' 지침을 발행하는 곳이 바로 교육부"라며 "육아종합지원센터는 지침에 따라 집행만 할 뿐 독자적으로 변경할 권한도 없다며, 실질적 결정권자인 교육부가 교섭의 책임도 져야 한다"고 목소리를 높였다.그는 "노동조건에 실질적 영향력을 행사하는 사용자는 노동자와 교섭해야 한다는 것이 노조법 개정의 취지"라며 "지침을 바꿀 권한이 있는 교육부가 움직이지 않는 것은 명백한 직무유기"라고 강조했다.공공연대노조는 기자회견문을 통해 ▲18년째 월 10만 원으로 동결된 교통비를 15만 원으로 인상 ▲영아반·유아반 수당 차별 시정 ▲인건비 불용액의 처우개선비 활용을 위한 '보육사업안내' 지침 즉각 개정 ▲전국 대체교사 2,544명 중 2,070명(약 81.4%)에 달하는 기간제 계약직의 무기계약직 전환 등을 2027년 예산안에 반드시 반영등을 요구했다.노조는 "정부가 성실한 답변을 내놓지 않고 책임을 계속 회피한다면 민주노총 차원의 강력한 대정부 투쟁으로 나설 수밖에 없다"고 경고했다.