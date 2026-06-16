박수현 만난 이완섭 "공항·철도·국가산단 반영해달라"

큰사진보기 ▲‘박수현 충남도지사 당선인과 서산·태안 도민이 통하는 타운홀미팅’은 16일 오후 2시 서산문화복지센터에서 열렸다. ⓒ 김선영 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

박수현 충남도지사 당선인이 서산·태안 도민과 직접 만나는 타운홀미팅을 열고 민선 9기 충남도정의 출발을 알렸다. 서산시는 이 자리에서 서산공항, 철도망 확충, 대산 석유화학단지 국가산단 승격을 차기 도정의 핵심 과제로 반영해 달라고 요청했다.'박수현 충남도지사 당선인과 서산·태안 도민이 통하는 타운홀미팅'은 16일 오후 2시 서산문화복지센터에서 열렸다. 행사는 기존의 관례적인 인수위원회 운영 방식에서 벗어나 도민과의 직접 소통을 강조한 '통하는 충남 준비위원회'의 첫 현장 일정으로 마련됐다.준비위원회는 이날 행사를 통해 민선 9기 도정의 출발점을 행정 내부가 아닌 도민 의견 수렴에 두겠다는 뜻을 밝혔다. 박 당선인이 선거 과정에서 강조해 온 '도민 참여', '충남 균형발전', '세계로 성장하는 충남'이라는 3대 방향을 실제 도정 운영에 어떻게 반영할지가 향후 과제로 제시됐다.이날 이완섭 서산시장 당선인은 환영사를 통해 서산시의 주요 현안을 충남도 차원에서 적극 지원해 달라고 건의했다. 이 당선인이 제시한 핵심 과제는 서산공항 조기 개항, 철도망 확충, 대산 석유화학단지 국가산업단지 승격 등 세 가지다.먼저 이 당선인은 충남이 전국에서 유일하게 공항이 없는 광역자치단체라는 점을 언급하며 서산공항의 조속한 추진을 요청했다. 예비타당성 조사 등으로 사업이 지연돼 온 만큼, 2028년 개항 목표가 차질 없이 이행될 수 있도록 충남도의 적극적인 역할이 필요하다는 취지다.철도망 확충도 주요 건의 사항으로 제시됐다. 이 당선인은 서산공항과 연계한 '서산공항역' 조성 필요성을 강조하고, 내포~태안 철도와 충청내륙철도, 중부권 동서횡단철도 사업이 제5차 국가철도망 구축계획에 반영돼야 한다고 밝혔다. 중부권 동서횡단철도는 13개 지자체를 잇는 약 330㎞ 규모의 광역 철도 구상으로, 총사업비는 약 7조원 규모로 거론되고 있다.대산 석유화학단지의 국가산단 승격 문제도 다시 부각됐다. 이 당선인은 석유화학 산업이 구조적 위기에 직면한 상황에서 기존 195만평 규모의 산업단지에 140만평을 추가해 총 335만평 규모의 신규 국가산업단지 지정을 추진해야 한다고 건의했다. 그는 이를 통해 UAM, SAF 등 미래 신산업 기반을 확보해야 한다고 강조했다.이 당선인은 이들 사업이 서산만의 현안이 아니라 태안, 당진, 예산, 홍성 등 충남 서북부권 전체의 교통망과 산업 경쟁력을 좌우할 과제라고 설명했다. 공항과 철도, 국가산단이 맞물릴 경우 충남 서북부권의 물류·관광·산업 기반을 동시에 확충할 수 있다는 것이다.다만 이날 제시된 현안들은 대부분 중앙정부 계획 반영과 대규모 재정 투입이 필요한 사업들이다. 새 충남도정이 도민 소통을 전면에 내세운 만큼, 지역별 요구를 어떻게 우선순위화하고 실제 정책과 예산으로 연결할지가 민선 9기 초기 도정의 시험대가 될 것으로 보인다.