민주당 세종 갑·을 지역위원장 공모 마감… '22년 만의 지구당 부활'에 지역정가 관심 집중

큰사진보기 ▲더불어민주당 세종시당 사무실 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

더불어민주당이 향후 지역 정국의 주도권을 쥐게 될 전국 지역위원장 공모를 마감한 가운데, 세종시 갑·을 지역구의 대진표 윤곽이 드러나며 지역 정가가 본격적인 조직 재정비 국면에 돌입했다.16일 뉴스피치 취재를 종합하면, 민주당 중앙당 조직강화특별위원회(조강특위)가 전날(15일)까지 전국 지역위원장 후보 공모 접수를 마친 결과 세종시 을 지역구는 현역 의원의 단독 신청이, 갑 지역구는 원외 유력 인사 간의 치열한 맞대결 구도가 형성된 것으로 파악됐다.특히 이번 공모는 최근 국회 본회의를 통과한 정당법 개정안에 따라, 지난 2004년 폐지됐던 '지구당(지역사무소)'이 22년 만에 사실상 부활한 직후 치러진다는 점에서 의미가 남다르다.과거 사전 선거운동과 금품 수수 등 폐해를 이유로 폐지됐던 지구당 제도가 법 개정으로 다시 사실상 공식화되면서, 앞으로는 국회의원 당선 여부와 관계없이 합법적인 지역 사무소를 개설하고 상근 인력을 둘 수 있게 됐다. 게다가 중앙당을 통한 정당 활동비 유입 및 후원금 모금까지 가능해져, 지역위원장이 가질 정치적 무게감과 조직 장악력은 이전과 비교할 수 없을 정도로 커진 상태다.가장 먼저 윤곽이 드러난 세종 을 지역구는 현역인 강준현 국회의원이 단독으로 신청서를 제출한 것으로 알려졌다. 반면 현역 국회의원이 없는 세종 갑 지역구는 원외 인사들 간의 뜨거운 경합이 예상된다. 현재까지 파악된 바에 따르면 이강진 현 지역위원장(전 세종시 정무부시장)이 연임 도전에 나선 가운데, 김수현 현 민주당 당대표 특보(전 세종시 국가균형발전지원센터장)가 도전장을 내밀며 '2파전' 양상을 띠고 있다.전통적인 당내 기반을 가진 이강진 위원장과 시민사회 출신으로 당내 혁신 계열의 지지를 받는 김수현 특보의 맞대결인 만큼, 결과에 따라 세종 갑 지역의 당권 지형도가 크게 요동칠 것으로 보인다.다만 민주당 관계자는 "중앙당 접수 현황인 만큼 공식적인 확인과 조강특위 심사를 지켜봐야 한다"며 신중한 입장을 보였다.이번에 접수된 후보자들은 향후 중앙당 조강특위의 서류 심사와 면접 등을 거치게 된다. 단독 신청 지역은 적격성 심사를 거쳐 그대로 확정될 가능성이 높지만, 경합이 벌어지는 지역은 권리당원 투표 등을 통한 경선이 치러질 전망이다.민주당의 조직 재정비 일정은 이번 ▲6월 지역위원장 공모를 시작으로, 차기 ▲7월 시당위원장 선거, 그리고 ▲8월 당대표를 선출하는 정기 전당대회까지 숨 가쁘게 이어질 예정이다. 22년 만의 제도 변화 속에서 세종시 민주당의 뿌리를 쥐게 될 주인공이 누가 될지 지역 정계의 이목이 쏠리고 있다.