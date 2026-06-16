고용노동부, '부당노동행위 혐의' 한국옵티칼 압수수색

큰사진보기 ▲한국옵티칼 해고노동자인 박정혜씨가 600일간의 고공농성을 마치고 땅으로 내려오기 전 노조 깃발을 들고 구호를 외치고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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고용노동부 구미고용노동청이 위장 청산과 부당노동행위 의혹을 받고 있는 한국옵티칼하이테크에 대한 압수수색에 나섰다.구미지청은 16일 오전 9시부터 디지털포렌식팀 등 노동감독관 10여 명을 투입해 경북 구미시 송정동 한국옵티칼하이테크 청산사무실에 대해 압수수색 영장을 집행하고 있다고 밝혔다. 이날 압수수색은 오후 늦게까지 진행될 예정이다.노동당국은 한국옵티칼하이테크가 법인 청산 과정에서 노동조합과 단체교섭을 거부하고 노동자들을 해고한 것이 부당노동행위에 해당하는지 확인하고 있다.이번 압수수색은 노조가 지난해 6월 단체교섭 거부와 불이익 취급 등 부당노동행위 혐의로 고소한 사건 수사 중 하나이다.이종복 구미지청장은 "노동관계법 위반에 대해 법과 원칙에 따라 엄중히 조치한다는 것이 정부의 확고한 의지"라며 "노동 3권을 침해하는 부당노동행위 등 노동관계법 위반에 대해서는 압수수색 등 가용 자원을 총동원해 철저히 수사할 예정"이라고 말했다.일본계 다국적 기업인 니토덴코가 지난 2004년 구미 외국인투자지역에 설립한 한국옵티칼하이테크는 50년 토지 무상 임대와 세금 감면 혜택을 받았다.하지만 2022년 10월 공장 화재로 시설이 전소되자 그해 12월 법인 청산을 결정하고 희망퇴직을 실시했다.이 과정에서 자회사인 한국니토옵티칼 경기 평택 공장으로 주요 제품의 생산 물량을 옮겼지만, 소속 노동자들의 고용을 승계하지 않았다. 그러면서도 2022년 11월부터 2024년 12월 말까지 156명의 노동자를 신규 채용했다.결국 희망퇴직 대신 고용승계를 요구한 17명은 해고됐고, 한국옵티칼하이테크는 이들 노동자들에게 4억 2240만 원의 손해배상을 청구하기도 했다.그러자 2022년 1월 8일 해고노동자인 박정혜·소현숙 두 여성 노동자가 공장 옥상에 올라 고용승계를 요구하며 고공농성을 시작했고, 소현숙씨는 476일 만에 내려왔지만 박정혜씨는 600일 동안 고공농성을 벌였다.공공농성이 끝난 이후에도 해고노동자들의 복직이 전무한 가운데 민주노총 금속노조는 오는 18일 일본 오사카에 있는 니토덴코 본사를 방문해 정기 주주총회를 앞두고 고용승계 문제 해결과 교섭 재개를 촉구할 예정이다.배현석 한국옵티칼하이테크 지회장은 "늦었지만 다행이다. 구미 사무실에 대한 압수수색에서 어떤 자료들이 나올지 기대하고 있다"며 "이번 압수수색을 계기로 평택 공장에도 압수수색이 진행돼 부당노동행위가 밝혀지고 복직이 될 수 있는 계기가 되었으면 한다"고 말했다.이어 그는 "조합원 중에 3명이 일본 니토덴코 주주 명단에 등재돼 있어 주주총회에 참석해 해고자 복직과 교섭 재개를 촉구하려고 한다"며 일본 방문 이유를 설명했다.