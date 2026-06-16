이 대통령, 2년 연속 G7 초청에 "더 단단해진 한국의 자신감 전할 것"

큰사진보기 ▲이재명 대통령, G7 및 초청국 정상 기념촬영이재명 대통령(뒷줄 가운데)이 17일(현지시간) 캐나다 앨버타주 캐내내스키스 주요 7개국(G7) 정상회의장에서 G7 및 초청국 정상들과 기념촬영을 하고 있다. 2025.6.18 [공동취재] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 16일부터 이틀 간 프랑스 에비앙에서 열리는 G7 정상회의에 참석한다. 이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "2년 연속 회의에 초청받은 것은 대한민국에 대한 국제사회의 신뢰와 기대를 보여주는 매우 뜻 깊은 일"이라고 평했다. 2026.6.16 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기

이재명 대통령이 16일부터 이틀 간 프랑스 에비앙에서 열리는 G7 정상회의에 참석한다.이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "작년 6월 취임 직후 G7 정상회의에 참석해 민주주의를 회복한 대한민국의 모습을 전 세계에 알렸던 것이 엊그제 같은데, 어느덧 1년이 흘렀다"며 이를 알렸다.이 대통령은 "2년 연속 회의에 초청받은 것은 대한민국에 대한 국제사회의 신뢰와 기대를 보여주는 매우 뜻 깊은 일"이라며 "국제 연대와 모두를 위한 성장, AI와 미래 기술의 발전 방향 등 시대의 핵심 의제를 두고 G7 회원국을 비롯한 초청국 정상들과 함께 심도 있는 논의를 나눌 예정"이라고 밝혔다.또한 "위대한 대한국민 여러분께서 만들어주신 대한민국의 힘을 바탕으로 우리의 국익을 굳건히 지키고, 세계 평화와 번영에 기여하는 책임 있는 역할을 다하겠다"라며 "대한민국은 더 이상 변화를 따라가는 나라가 아닌, 변화를 만들고, 미래를 이끌어가는 나라다. 더욱 단단해진 우리의 저력과 자신감을 세계무대에 당당히 전하고 돌아오겠다"고 했다.이 대통령은 이날 오후 에비앙에 도착해 에마뉘엘 마크롱 대통령과 초청국 정상들과 기념촬영을 시작으로 공식 일정에 돌입할 예정이다. 이후엔 '새로운 파트너십 구축과 국제 연대 재건'을 주제로 한 G7 정상회의 확대회의 첫 세션에 참석할 예정이다.이 대통령은 이 자리에서 원조를 받는 나라들의 개발 수요는 여전히 확대되고 있음에도 원조를 주는 나라, 즉 공여국(供與國)들의 공적 재원은 이에 미치지 못하는 상황을 감안해 G7 등 공여국과 원조를 받는 나라들 간 새로운 파트너십을 모색해야 한다는 점을 강조할 것으로 알려졌다.이에 대해 강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑에서 "(이 대통령은) 각 수원국(受援國. 원조를 받는 나라)들이 공적 재원을 활용해 자국 내 민간 투자를 촉진시키고 이를 통해 자국의 경제 자립을 유도해 나갈 필요성을 제시하며 이를 위한 우리 정부의 지원 노력을 소개하게 된다"고 설명했다.또한 "각국의 기술 격차가 또 다른 경제적 격차로 이어지지 않도록, 글로벌 AI 기본사회 구축과 글로벌 AI 허브 등 우리 정부의 Al 관련 비전도 공유해 나갈 예정"이라고 덧붙였다.참고로 위성락 국가안보실장은 앞서 G7 정상회의 참석과 관련 "이 대통령은 이번 정상회의 세션 발언을 통해 주요 의제 별로 우리의 경험을 참석 정상들과 나누는 한편, G7이 호혜적 협력을 통해 국제사회 발전을 추진하는 과정에서 선진국과 개도국 간 협력의 가교로서 적극적으로 기여해 나가겠다는 우리의 의지를 전달하게 될 것"이라고 한 바 있다.이 대통령은 이날 저녁에는 프랑스 측이 준비한 음악회와 공식 만찬 등에도 참석할 예정이다.한편, 이번 G7 정상회의에는 개최국인 프랑스를 비롯한 주요 7개국 정상 외 한국과 인도, 브라질, 케냐, 이집트 등 5개국 정상이 초청받았다. 또한 아제이 방가 세계은행(WB) 총재, 시디 울드 타 아프리카개발은행(AfDB) 총재 등이 참석한다.