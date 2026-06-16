미호강 수질 개선 성과 확인... 민·관·학 통합물관리 손 잡았다

큰사진보기 ▲금강유역환경청은 16일 미호강 수질 개선과 통합물관리 강화를 위해 충청권 지자체와 시민사회, 학계가 참여하는 정기 협의체를 개최했다. ⓒ 뉴스피치 최병조 전문기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲16일 열린 미호강 수질개선대책 협의체에서 염우 미호강맑은물시민연대 운영위원장(풀꿈환경재단 대표)이 '2026 미호강 통합물관리사업 현황과 과제'를 주제로 발제하고 있다. ⓒ 뉴스피치 최병조 전문기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲미호강 수질개선대책 시행 전후 BOD 및 총인(T-P) 농도 변화 추이. ⓒ 금강유역환경청 관련사진보기

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미호강 수질 개선과 통합물관리 강화를 위한 민·관·학 협력의 정기 협의체가 16일 개최됐다.금강유역환경청은 이날 충청권 주요 지자체와 시민사회, 학계가 참여한 가운데 '2026년 상반기 미호강 수질개선대책 민·관·학 협의체'를 열고 미호강 수질 개선 성과와 향후 과제를 논의했다.이번 협의체에는 세종시와 충청북도, 청주시, 천안시, 진천군, 음성군, 증평군 등 미호강 유역 지자체 관계자와 전문가, 시민단체 관계자들이 참석해 미호강 수질 개선과 유역 거버넌스 강화 방안을 모색했다.이날 회의에서는 금강유역환경청이 미호강 수질 현황과 개선대책을 보고했으며, 이어 미호강맑은물시민연대 운영위원장인 염우 풀꿈환경재단 대표가 '2026 미호강 통합물관리사업 현황과 과제'를 주제로 발제에 나섰다.염 위원장은 발제를 통해 미호강 유역협의회와 상생협력 프로젝트, 미호강맑은물시민연대 활동 성과를 소개하며 "미호강 문제는 특정 지역만의 문제가 아니라 상류와 하류, 도시와 농촌이 함께 해결해야 할 공동 과제"라고 강조했다. 그는 특히 미호강이 ▲물을 품어주고 걸러주는 대표적인 모래하천 ▲황새와 미호종개 등 다양한 생물의 서식처 ▲청주와 세종을 연결하는 생명문화축이라는 점을 설명하며 유역 공동체 중심의 관리 필요성을 제시했다.이번 협의체의 가장 큰 의미는 행정기관과 시민사회, 학계가 한자리에 모여 공동의 문제를 논의하고 해결방안을 모색하는 민·관·학 거버넌스 체계에 있다. 참석자들은 미호강 수질 개선을 위해서는 하천 정비나 오염원 관리에 그치지 않고 유역 전체를 하나의 생태계로 바라보는 통합적 접근이 필요하다는 데 공감했다.특히 금강유역환경청은 미호강 유역의 다양한 이해관계자를 연결하고 협력을 이끌어내는 중추 역할을 수행하고 있다는 평가를 받았다. 유역별 이해관계가 다른 상황에서도 정기적인 협의체 운영을 통해 소통과 협력을 지속하고 있다는 점이 주목된다.미호강은 청주·진천·음성·세종을 연결하는 금강 최대 지류로, 세종시는 미호강 하류에 위치해 상류 지역의 수질관리 영향을 직접 받는 지역이다. 특히 조천, 월하천 등 세종시 주요 지천의 수질은 미호강과 금강 수질에 직·간접적인 영향을 미치고 있어 유역 전체의 공동관리가 중요하다는 의견이 제시됐다.또한 2019년 미호강 수질개선대책 시행 이후 생물학적산소요구량(BOD)과 총인(T-P) 농도가 전반적으로 감소하는 성과를 보이고 있는 것으로 나타났다. 녹조 발생의 주요 원인물질인 총인의 감소는 하수처리시설 개선과 비점오염원 관리, 축산오염 저감사업, 민·관·학 협력 거버넌스 운영 등이 복합적으로 작용한 결과로 평가됐다. 다만 최근 총인 농도가 다소 정체되는 모습을 보이고 있어 하수처리시설 고도화, 축산오염원 관리 강화, 지류·지천 복원, 유역 공동관리 체계 구축 등 지속적인 노력이 필요하다는 지적도 나왔다.참석자들은 통합물관리의 성공을 위해서는 행정의 시설 투자뿐 아니라 시민사회의 참여와 감시 활동이 중요하다고 강조했다. 하천변 방치축분 조사와 감시, 비점오염원 모니터링, 주민 교육, 하천 정화활동 등은 민간단체가 수행할 수 있는 대표적인 유역관리 활동으로 꼽힌다.그러나 이러한 주민참여 사업과 거버넌스 운영을 위한 예산이 충분히 반영되지 못하고 있다는 점은 아쉬운 대목으로 지적됐다. 참석자들은 주민 참여가 지속될 수 있도록 조사·감시 활동 지원, 유역공동체 활성화 사업, 환경교육 프로그램, 민관협력 네트워크 운영 등에 대한 예산 지원이 확대될 필요가 있다고 제안했다. 특히 세종지역에서도 환경단체와 시민사회가 미호강과 조천 등 지류·지천 관리에 적극 참여할 수 있도록 제도적·재정적 기반을 마련해야 한다는 의견이 제시됐다.염우 운영위원장은 "미호강은 단순한 하천이 아니라 충청권 주민들의 삶과 생태계를 연결하는 생명의 강"이라며 "앞으로도 행정과 시민사회, 전문가가 함께 협력해 상생의 미호강을 만들어 나가야 한다"고 말했다.한편 미호강 유역협의회는 2021년 출범 이후 미호강 상생협력 프로젝트와 유역 네트워크 구축, 정책 제안, 주민 참여 활동 등을 추진해 왔으며, 올해에도 유역 공동체 기반의 통합물관리 활동을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.