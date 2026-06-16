볼거리 풍성한 DMZ 평화의 길, 왕방울만 한 완주 메달은 덤

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큰사진보기 ▲입구에서 만난 '국민이 함께 즐기는 DMZ 평화의 길' 대형 포토존 조형물DMZ 평화의 길 걷기 행사장에 설치된 대형 포토존 조형물이 관광객들을 반기고 있다. ⓒ 박동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲푸른 산세 아래 광장을 가득 메운 참가자들전국에서 평화의길 걷기행사에 참가한 천여명의 참가자들이 출발에 앞서 간단한 몸풀기에 나섰다. ⓒ 박동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲행사를 빛내기 위해 참가한 가수 션선한 영향력의 아이콘, 가수 션 님과 함께 행사 참가자들이 함께 기념사진을 찍고 있다. ⓒ 박동환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲수입천으로 흐르는 두타연 계곡기암괴석 사이로 시원하게 쏟아져 내리는 두타연 폭포가 장관이다 ⓒ 박동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲평화의 길을 걷는 탐방객들초록빛 터널 아래 줄을 지어 평화의 길을 걷는 탐방객들의 모습이 한가롭다 ⓒ 박동환 관련사진보기

온 사방에서 뿜어내는 생명의 기운에 압도된 느낌이었다. 민간인통제선을 지나 DMZ(비무장지대) 평화의 길에서 마주한 원시림은 녹색의 속살을 고스란히 드러내며 탐방객들을 반갑게 맞이하였다.지난 12일, 지인과 함께 '양구 두타연 DMZ 평화의 길' 탐방에 참가하였다. 아침 일찍 채비를 갖추고 주최 측이 마련한 버스로 '금강산 가는 길 안내소'에 도착했다. 13대의 버스에 분승한 참가자들은 간단한 출입 수속을 마친 뒤, 평화의 길로 속속 걸어 들어갔다.세계에서 단 한 곳, 우리나라에만 있는 DMZ 평화의 길을 걸으며 한반도의 평화를 염원하는 뜻에서 마련된 행사였다. 특히 26코스인 두타연 길은 원시의 생명이 가장 잘 보존된 곳으로, 탐방객들에게 가장 인기가 높은 구간이다.두타연은 금강산 송라암에서 수행정진을 하던 회정선사(1678~1738)와 관세음보살에 얽힌 전설이 깃든 연못이다. '두타(頭陀)'란 번뇌를 떨어 없애고 의·식·주에 탐착하지 않으며 청정하게 불도를 수행하는 것을 뜻한다고 한다.행사를 주최한 문화체육관광부 관계자는 "한국관광공사와 함께 코리아둘레길의 가치를 알리고 걷기 여행 문화를 나누기 위해 이 자리를 마련했다"며 앞으로도 자주 찾아줄 것을 당부했다. 이날 행사에는 선한 영향력의 아이콘인 가수 션 님도 참석해 걸음을 함께했다. 마라톤 풀코스 거리를 아무렇지도 않게 뛰고 달리는 그를 보는 것만으로도, 마치 내가 대단한 사람이 된 양 어깨가 으쓱해졌다.서흥원 양구군수는 "양구에 오면 10년이 젊어지는데, 여러분들은 특별히 청정 두타연 길에 오셨으니 20년은 젊어지실 것"이라며 유쾌한 덕담을 건넸다. 천여 명의 참가자들은 간단한 준비운동을 마치고 토끼반과 거북이반으로 나눠 본격적인 생태탐방로 여정에 올랐다. 편의상 반을 나누어 출발하긴 했지만, 수많은 인파가 물결을 이루는 길 위에서 빨리 가고 늦게 가는 것은 그리 중요하지 않았다. 그저 자연을 벗 삼아 걸으며 특별한 추억을 쌓을 수 있다면 그것으로 족했다.오솔길을 따라 걸으니 산목련인 함박꽃이 계곡을 따라 하얗게 자태를 드러내고, 아름드리나무들이 호위하듯 길을 열어주었다. 때 묻지 않은 생태계가 고스란히 보존된 길을 걷는 내내 마음속에 깊은 경외감이 피어올랐다.탐방로 좌우는 이른바 '지뢰 세상'이었다. 역삼각형의 붉은 지뢰 표지판이 줄을 지어 나타났다. 하지만 그 서늘한 표식 너머로는 유리알처럼 맑은 하천이 유유히 흐르고 있었다. 바로 수입천(水入川)이다. 금강산의 여러 산줄기에서 흘러내린 물길이 이곳에서 합쳐져 북한강 파로호로 흘러든다.지난 5월, 두타연을 중심으로 위아래 물길과 숲길을 잇는 생태탐방로가 새롭게 조성되면서 볼거리가 더욱 풍성해졌다. 가슴속까지 푸르게 물들일 듯한 산책로를 따라 출렁다리와 징검다리, 그리고 시원한 폭포와 소(沼)를 내려다볼 수 있는 정자가 차례로 이어졌다.탐방로에서 나와 비포장길을 조금 더 올라가니 드디어 '금강산 가는 길'이 나타났다. 동면 쪽에서 넘어와 북쪽으로 이어진 31번 국도를 따라 30km쯤 더 가면 내금강과 금강산 장안사(長安寺)에 이르게 된다고 한다. 길목에 설치된 '금강산에서 만나자'는 포토존 조형물이 왠지 모를 뭉클함으로 관광객들을 반겼다.2시간 남짓 걸린 왕복 6km의 걷기 행사를 마치니, 왕방울만 한 완주 메달이 포상처럼 주어졌다. 올림픽 금메달이라도 받은 듯한 기분으로 맛있는 도시락을 먹으니 세상 부러울 것이 없었다.DMZ 평화의 길로 명명된 코리아둘레길. 이곳은 단순한 분단의 상징을 넘어, 세계적으로도 보기 드문 생태 자원의 보고이자 평화의 의미를 되새기는 소중한 공간이다. 이번 걷기 행사를 계기 삼아, 향후 더 많은 이들이 이곳에서 역사와 평화의 가치를 함께 느낄 수 있기를 소망해 본다.