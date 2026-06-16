잇따른 채용 의혹에 흔들리는 충청대…전임교원 채용 의혹 수사도 진행

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

교원을 부정 채용한 혐의로 충청대 송승호 총장과 당시 심사위원이었던 교수 2명이 지난주 검찰에 송치됐다.또 충북인뉴스 취재 결과 지난 1월 충청대가 진행한 전임교원 채용 과정에서 불거진 의혹에 대해서도 수사가 진행 중인 것으로 확인돼, 충청대 교원 부정 채용 의혹에 따른 후폭풍이 거세질 것으로 전망된다.충북경찰청 반부패경제범죄수사대가 업무방해 혐의로 충청대 송승호 총장과 교수 2명을 검찰에 송치한 사실이 16일 확인됐다.이들은 지난해 시간강사 채용 과정에서 면접 탈락자에게 별도의 기회를 제공해 최종 합격시킨 혐의를 받고 있다. 이 과정에서 합격한 지원자는 탈락했다.경찰은 대학본부와 관련 부서를 압수수색하는 등 수사를 벌여 관련 자료를 확보한 뒤 사건을 검찰에 넘겼다.이와 별도로 반부패경제범죄수사대는 전임교원 채용 과정에서 제기된 특혜 의혹에 대해서도 수사를 이어가고 있는 것으로 확인됐다.충북인뉴스는 지난 5월 충청대가 2026학년도 외국인 전담학과 신설을 앞두고 진행한 전임교수 채용 과정에서 특정인을 염두에 둔 맞춤형 공고가 이뤄졌다는 의혹을 보도했다.당시 대학은 1차 공고에서 초빙 분야를 '간호학'으로 제한하고 간호사 면허증 소지, 임상 실무경력 3년 이상 등의 자격요건을 제시했다. 그러나 지원자 전원을 불합격 처리한 뒤 실시한 2차 공고에서는 초빙 분야를 '간호·보건·복지계열'로 확대하고 간호사 면허증 및 임상 경력 요건을 삭제하는 등 자격요건을 대폭 완화했다.그 결과 1차 공고에서 탈락했던 A교수가 2차 공고에 다시 지원해 최종 합격했다. 1차 공모 지원자 가운데 2차 공모에 다시 지원한 인물은 A교수가 유일했다.특히 A교수가 과거 충청대 개방이사 후보로 추천된 이력이 있고, 학교법인 관계자들과의 친분설까지 지역사회에 퍼지면서 채용 과정 전반에 대한 의혹이 제기됐다.충청대 측은 당시 "지원자가 적어 재공고를 냈고, 학과 요청에 따라 지원자 확대를 위해 자격요건을 조정했다"고 해명했다. 다만 1차 공고에서 최종면접 대상자였던 지원자가 탈락한 이유와, 1차에서 탈락했던 지원자가 최종 합격한 경위 등에 대해서는 구체적인 설명을 내놓지 않았다.충북경찰은 "시간강사 채용 관련 사건은 검찰에 송치됐으며, 전임교원 채용 관련 의혹은 현재 수사가 진행 중"이라고 밝혔다.해당 사건이 불거지자 구성된 '투명성과 공정성 회복을 위한 공동대책위원회'는 이날 "대학의 채용 절차는 공정성과 투명성이 가장 엄격하게 지켜져야 할 영역"이라며 "법적 판단에 우선해 학교 측이 명확한 해명과 책임 있는 조치를 취해야 할 것"이라고 지적했다.