섭식장애 연구, 이제 '당사자 경험'을 지식으로 인정해야 한다

큰사진보기 ▲국제 학술지에 발표된 섭식장애 당사자 참여 연구 논문.2026년 6월 10일 국제 학술지 에 발표된 논문 'Partnering with people with lived experience in eating disorder research'의 온라인 게재 화면. 이 논문은 섭식장애 연구에서 당사자의 경험을 전문성으로 인정하고, 연구 전 과정에서 윤리적이고 의미 있는 협력을 구축하기 위한 원칙과 실천 방안을 제시한다. https://link.springer.com/article/10.1186/s40337-026-01670-2 ⓒ Springer Nature 관련사진보기

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섭식장애 연구에서 당사자의 경험은 오랫동안 '연구 대상'으로 다루어져 왔다. 그러나 당사자는 단지 연구자가 관찰하고 분석해야 할 대상이 아니라, 섭식장애가 몸과 삶 속에서 어떻게 경험되는지 가장 깊이 알고 있는 지식의 생산자이기도 하다.최근 국제 학술지 < Journal of Eating Disorders >에 발표된 논문 'Partnering with people with lived experience in eating disorder research: conceptual and practical considerations'는 바로 이 문제를 정면으로 다룬다. 이 논문은 섭식장애 연구에서 당사자와의 공동 작업이 어떻게 윤리적이고 의미 있게 이루어질 수 있는지를 설명하는 개념적·실천적 틀을 제안한다.논문은 호주의 당사자 출신 섭식장애 연구자인 Rosiel Elwyn 박사가 주도했으며, 섭식장애 당사자 연구자, 활동가, 정책·연구·동료지원 경험을 가진 저자들이 함께 참여했다. 한국에서는 섭식장애 인식주간을 개최해 온 잠수함토끼콜렉티브의 박지니 활동가가 공동저자로 참여했다.섭식장애 연구에서 당사자 참여는 단순히 "의견을 들어보는 것"에 그쳐서는 안 된다. 연구 질문을 선정하고, 연구 방법을 설계하고, 자료를 해석하고, 결과를 사회에 전달하는 과정에서 당사자의 경험 지식이 실제 영향력을 가져야 한다.논문은 섭식장애 연구에서 당사자 참여가 여러 형태로 이루어질 수 있다고 설명한다. 당사자가 연구를 주도하는 '당사자 주도 연구(lived experience-led research)', 연구 전 과정에서 권한과 책임을 나누는 '공동생산(co-production)', 이미 정해진 연구나 서비스의 세부 설계를 함께 만드는 '공동설계(co-design)', 자문위원회나 운영위원회 등에 참여하는 '당사자 자문 및 거버넌스 역할(lived experience advisory and governance roles)', 그리고 특정 단계에서 의견을 제공하는 '상담·자문(consultation)' 등이 그것이다. 중요한 것은 각각의 방식이 서로 다르다는 점을 명확히 하고, 실제보다 더 큰 권한을 부여하는 것처럼 포장하지 않는 것이다.이 논문은 섭식장애 연구에서 당사자와 협력할 때 필요한 여덟 가지 원칙도 제시한다. 첫째, 당사자 경험을 전문성으로 인정할 것. 둘째, 권한과 의사결정권을 공유할 것. 셋째, 당사자의 자율성, 준비도, 위험을 감수할 권리를 존중할 것. 넷째, 역할과 기대, 경험 공개 여부를 명확히 할 것. 다섯째, 정당한 보상과 저자권, 인정을 제공할 것. 여섯째, 정서적으로 안전하고 지속 가능한 협업 방식을 만들 것. 일곱째, 연구자의 위치성과 권력관계를 성찰하고 투명하게 밝힐 것. 여덟째, 연구자와 당사자 모두에게 상호적인 배움과 역량 강화가 이루어지도록 할 것이다.특히 논문은 섭식장애 분야에서 당사자 참여가 더 조심스럽고 복잡하게 다루어져야 하는 이유도 짚는다. 섭식장애는 여전히 낙인, 오해, 보호주의적 태도에 둘러싸여 있다. 당사자는 종종 자기 경험을 가장 잘 아는 사람으로 인정받기보다, 취약하고 보호받아야 할 대상으로만 여겨진다. 이런 관점은 당사자를 연구 과정에서 배제하거나, 참여하더라도 상징적인 자리만 주는 결과로 이어질 수 있다.또한 논문은 "회복"이라는 개념 자체도 단일하지 않다고 지적한다. 어떤 이에게 회복은 증상이 사라지는 것일 수 있지만, 다른 사람에게는 삶의 의미, 자율성, 관계, 삶의 질을 다시 구성하는 과정일 수 있다. 섭식장애를 단순히 개인의 증상이나 진단으로만 이해하는 관점은, 몸, 젠더, 문화, 트라우마, 신경다양성, 빈곤, 낙인, 의료 접근성 같은 더 넓은 조건을 간과시킬 수 있다.박지니 활동가는 공동저자 위치성 진술을 통해, 섭식장애 치료와 연구 인프라가 극히 빈곤한 국가에서 당사자 활동이 왜 필요한지에 대한 문제의식을 논문에 보탰다. 당사자와 가족, 교사, 상담자, 의료진이 모두 정보 부족 속에서 고립되는 상황에서는, 당사자의 경험 지식이 단순한 보조 자료가 아니라 현실을 바꾸는 출발점이 될 수 있다.물론 논문은 당사자 참여가 자동으로 윤리적이거나 좋은 결과를 낳는다고 말하지 않는다. 오히려 당사자의 경험을 이용만 하고 권한과 보상은 주지 않는 연구, 이름만 올리는 형식적 참여, 정서적 노동을 당연시하는 협업은 또 다른 착취가 될 수 있다고 경고한다. 당사자 참여가 의미 있으려면 예산, 시간, 보상, 저자권, 안전한 의사소통, 갈등 관리, 중도에 쉬거나 빠질 수 있는 구조까지 함께 설계되어야 한다.이번 논문은 섭식장애 연구뿐만 아니라 섭식장애와 관련된 교육, 정책, 언론, 공공 캠페인, 지원 서비스가 앞으로 어떤 방식으로 당사자와 만날 것인지에 대한 기준을 제시한다. 당사자를 발언자로 초청하는 것과, 그 말이 실제 결정을 바꾸도록 권한을 부여하는 것은 다르다.섭식장애를 겪는 사람들의 삶은 통계와 진단명만으로 설명되지 않는다. 연구가 정말로 그들의 삶을 개선하려 한다면, 당사자의 경험은 연구의 마지막에 덧붙이는 소감이 아니라 처음부터 함께 천착할 지식이어야 한다. 이번 논문은 그 방향으로 나아가기 위한 중요한 이정표다.