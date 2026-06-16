정부, '제주포럼'에 유네스코 파견 북한 인사 화상참여 추진 중

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외교부와 제주도가 국제학술회의 '제주포럼'에 국제기구에 파견된 북한 교육전문가를 화상으로 초청하는 방안을 추진하고 있다. 만약 화상연설이 성사된다면 제주포럼에 참여하는 최초의 북측 인사가 될 전망이다.포럼을 주최하는 외교부와 제주도는 오는 24일 개막하는 제주포럼 마지막 날인 26일 '유네스코와 교육의 미래: 도전 및 전망' 세션 화상 참여 연사로 유네스코 정책·평생교육국의 장광철 교육정책부서장(Chief of Section of Education Policy) 섭외를 추진하고 있다.통일부 당국자는 16일, 장광철 부서장이 포럼에 화상으로 참여하는 방안과 관련해 "포럼 주최 측이 사전에 북한 주민 접촉 신고를 했고, 우리(통일부)가 수리했다"고 밝혔다.장광철 부서장은 김형직사범대학 교육학 박사 출신의 교육전문가로, 북한 교육성에서 근무하다 유네스코에 파견된 후 유네스코 본부 및 세네갈 다카르 유네스코 다문화 지역사무소에서 여러 보직을 거친 것으로 알려졌다.이번 화상 참석이 성사되면 국제기구를 통한 남북 교류 사례가 될 수 있다는 관측도 나온다. 다만 장광철 측은 아직 화상 참여 여부를 확답하지 않은 것으로 전해졌다.지난 2001년 출범한 제주포럼은 국제공공포럼으로 외교부와 제주도, 국제평화재단, 동아시아재단이 주최하고 제주평화연구원이 주관한다. '분열의 시대, 협력의 재구상'를 주제로 진행되는 이번 포럼에는 60여 개국의 전·현직 정치 지도자와 외교·안보 전문가, 국제기구 관계자, 학계 및 경제계 인사 등이 참가할 예정이다.