물속에 잠긴 고향을 다시 불러낸 산문집, 박소영의 '안녕'

큰사진보기 ▲시인이자 화가인 박소영 작가의 산문집 '안녕' 표지. ⓒ 박소영 관련사진보기

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전북 진안군 용담면, 지금의 용담호 아래에는 물속에 잠긴 마을이 있다. 2001년 용담댐 건설로 집과 전답, 마을길과 유년의 풍경은 차가운 물빛 아래 가라앉았다. 그러나 시인이자 화가인 박소영 작가의 산문집 '안녕'은 수몰된 고향의 비애만을 이야기하는 책이 아니다. 사라진 마을을 아홉 살 소녀의 눈으로 다시 불러내는 따뜻한 기억의 기록이다.'안녕'은 저자의 고향인 전북 진안 용담의 '범바우' 마을을 배경으로 한다. 생강나무꽃이 피던 봄, 호암천에서 멱을 감던 여름, 수확과 마을 잔치가 이어지던 가을, 아랫목에 둘러앉아 할머니의 이야기를 듣던 겨울까지, 책은 농촌의 사계절과 그 속에서 살아가던 사람들의 온기를 섬세하게 되살려낸다.저자는 사라진 공간을 슬픔으로만 애도하지 않는다. 대신 그곳에서 뛰놀던 어린 시절의 감각, 계절의 냄새, 마을 사람들의 말투와 생활의 리듬을 하나하나 건져 올린다. '짐장', '모팅이', '지둥' 같은 용담의 말씨도 책 속에 고스란히 남아 독자를 오래전 농촌 마을의 풍경 속으로 이끈다.책 속에는 논 옆 작은 방죽에서 물방개와 올챙이가 움직이던 장면, 논둑에 피어난 제비꽃과 쑥, 텃밭 울타리 사이의 달개비꽃, 여름방학을 가득 채운 매미 소리와 뭉게구름이 생생하게 펼쳐진다. 저자는 이 풍경들을 통해 단순한 추억이 아니라, 자연과 사람이 함께 살아가던 한 시대의 삶의 방식을 보여준다.특히 외할머니의 존재는 이 책의 중심을 이룬다. 할머니는 집안의 안신인 철륭 앞에서 가족의 안녕을 빌었고, 그 기도는 손주들의 무탈함을 넘어 이웃과 나라의 평안까지 품고 있었다. 저자는 할머니의 기도를 통해 공동체가 서로의 삶을 살피고 돌보던 시절의 정서를 되살린다.'안녕'은 저자 개인의 유년 회고를 넘어, 이제는 희미해져가는 농촌 공동체의 풍경을 다음 세대에게 전하는 책이다. 수몰로 사라진 마을은 더 이상 지도 위에 존재하지 않지만, 저자의 문장 속에서는 여전히 물장구 소리가 들리고, 아랫목의 온기가 남아 있으며, 사람들의 얼굴과 목소리가 살아 움직인다.책은 또한 현재의 삶을 향한 안부이기도 하다. 암 수술을 마친 뒤 저자가 가장 먼저 향한 곳은 집이 아니라 고향 용담이었다. 물속에 잠긴 마을을 바라보며 그는 자신의 삶을 지탱해온 힘이 어디에서 비롯되었는지 되돌아본다. 고향은 단순한 추억의 장소가 아니라, 힘겨운 순간마다 다시 삶의 의미를 확인하게 하는 마음의 근원으로 등장한다.저자는 "터전을 내어주고 담긴 그 물은 다시 여러 지역으로 흘러가 사람들의 삶을 이어가게 하고 있다"고 말한다. 이 문장처럼 '안녕'의 기억도 개인의 과거에 머물지 않고 독자들의 삶으로 흘러 들어간다. 책 제목 '안녕'은 사라진 고향을 향한 작별인 동시에, 오늘을 살아가는 이들에게 건네는 따뜻한 안부다.박소영 작가는 1955년 전북 진안에서 태어났다. 대전대학교 문예창작학과와 중앙대학교 예술대학원에서 시를 전공했으며, 충남대학교 일반대학원에서 회화로 석사학위를 받았다. 2008년 '시로 여는 세상'으로 등단했고, 시집 '둥근 것들의 반란', '사과의 아침', '나날의 그물을 꿰매다'를 펴냈다. 회화 작업도 이어오며 개인전과 초대전, 국제교류전 등에 참여했다.현재 그는 수몰된 고향 용담의 풍경과 그곳 사람들의 삶, 사라진 마을의 기억을 글과 그림으로 담는 작업을 계속하고 있다. '안녕'은 그 작업의 한 결실이자, 물속에 잠긴 고향과 그곳에서 살아온 사람들, 그리고 오늘을 살아가는 독자들에게 보내는 조용하고도 단단한 인사다.