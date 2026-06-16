광양만권 율촌산단에 국내 최대 해상풍력 설비 준공…글로벌 시장 '정조준'

큰사진보기 ▲16일 광양만권경제자유구역 율촌1산단 현대스틸산업 율촌공장에서 ‘해상풍력 전용 마감장과 대형 인양장비 준공식’에서 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 광양만권경제자유구역청 관련사진보기

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광양만권 율촌산단에 국내 최대 규모의 해상풍력 전용 설비가 준공되면서 글로벌 해상풍력 시장을 선점하기 위한 교두보를 확보했다.광양만권경제자유구역청은 16일 율촌1산단 현대스틸산업 율촌공장에서 '해상풍력 전용 마감장 및 대형 인양장비' 준공식을 개최했다고 이날 밝혔다. 행사에는 이청휴 현대스틸산업 대표, 정준호 국회의원, 지자체 및 업계 관계자들이 참석했다.현대스틸산업이 총 300억 원을 투입한 이번 설비는 15MW급 초대형 해상풍력 시장을 겨냥했다. 준공된 마감장 2개 동은 높이 55m, 폭 50m 규모로 15MW급 초대형 하부구조물(자켓)의 제작과 도장 공정을 완벽히 수행할 수 있다.또한 리프팅 타워는 국내 최대 인양 능력인 1200t급으로, 자체 역량이 기존 대비 2배로 확대되어 조립 효율성이 대폭 향상됐다. 이로써 연간 6만 7000t의 생산 능력을 갖춘 율촌공장은 독보적인 제조 경쟁력을 갖추게 됐다.현대스틸산업은 이번 인프라를 바탕으로 총 3조 4000억 원 규모의 '신안우이 해상풍력' 프로젝트 중 약 6100억 원에 달하는 하부구조물 제작 물량을 본격적으로 소화할 예정이다.구충곤 광양경자청 청장은 "해상풍력 대형화 경쟁이 본격화되는 지금이 글로벌 시장을 선점할 골든타임"이라며 "광양만권이 대한민국 해상풍력 산업의 전략적 거점으로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.