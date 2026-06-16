선거공보에 적힌 '교육복지 확대'... '포퓰리즘'으로 읽히는 이유

큰사진보기 ▲교육감 당선인의 교육복지 공약너도나도 교육복지 확대를 약속했는데 교육기본수당, 통학비 전액 지원, 중3 학생 해외 탐방, 교육복지 카드 등 다양하다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

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"일부 언론 보도는 잘못 나간 것이다. 대전에듀카드는 매달 30만 원씩 학생계좌로 지급하는 게 아니다. 연 50만 원 정도이고, 학부모 계좌에 충전해 주는 방식이다. 그 한도 내에서 교복 구입비, 교재비, 문화예술 관람비, 도서 구입비, 학원비 등을 자유롭게 쓸 수 있도록 할 것이다." (오석진 대전교육감 당선인)

큰사진보기 ▲오석진 대전교육감 당선인의 선거공보애초 선거공보에는 “학생 계좌로 교육비를 일괄 지급” 이렇게 적혀 있었는데 당선 이후 ‘학부모 계좌’로 바꾸었다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

이번 6.3 지방선거에서 교육감에 당선된 분들은 진보·보수를 떠나 선심성 공약을 눈에 띄게 많이 내놓았다. '교육복지 확대' 또는 '수익자부담 경감'을 목표로 한 각종 바우처, 교육복지카드, 기본교육수당 등 현금성 지원 사업이 그것이다.고등학교까지 의무교육이므로 '교육비 제로화'를 추구하는 것 자체는 바람직한 방향으로 볼 수 있으나, 교육적 가치나 재원 등에 대한 면밀한 검토 없이 표심을 자극하기 위해 남발한 측면이 없지 않다. 특히, 몇몇 교육감 당선인의 공약은 인수위 검토 및 시·도의회 심의 과정에서 폐기되거나 상당한 논란 끝에 대폭 수정될 가능성도 배제할 수 없다.전국 시·도 교육감 당선인이 후보 시절 선거 공보에 명시했거나 언론에 보도자료로 제시한 주요 교육복지 공약을 살펴보면 아래와 같다. 기본소득과 비슷한 교육기본수당부터 통학비 전액 지원, 중3 학생 전원 해외 탐방, 학부모에게 일정액을 지급하는 교육복지 카드 등에 이르기까지 다양하다.위 표에서 형광펜으로 표시한 항목은 교육감이 재량으로 실현하기 어렵거나, 또는 주민의 눈높이로 볼 때 교육적 가치에 선뜻 동의하기가 쉽지 않은 것이다. 각 시․도 교육감직 인수위원회에서 공약을 자세히 검토하거나, 향후 시․도의회에서 관련 예산을 심의하는 과정에서 상당 부분 수정이 불가피해 보인다.몇 가지 대표적인 사례를 들어보자. 안민석 경기도 교육감 당선인은 도내 중학교 1학년 학생 전원에게 1인당 100만 원을 적립해 주는 '청소년 씨앗 교육펀드' 조성을 약속했다. 고교 졸업 시 원금과 복리 수익금을 돌려줘 자산 형성을 돕겠다는 취지인데 교육적 가치를 살릴 수 있을지 의문이고, 연간 최소 1300억 원에 이르는 재정을 감당하는 것도 쉽지 않아 보인다.강미애 세종시 교육감 당선인이 제시한 '글로벌 진로 탐험대' 공약도 논란이 뜨겁다. 세종 관내 중학교 3학년 전체 학생 약 4천여 명을 대상으로 5박 7일 해외 탐방 서비스를 제공한다는 계획인데, 200억 원의 재원 마련도 문제지만 진로 탐색을 왜 굳이 해외로 나가서 해야 하는지 설득력이 떨어진다는 지적이 많다.재선에 성공한 임종식 경북도 교육감 당선인이 안심 통학비 지원과 함께 약속한 고3 학생 '운전면허 취득비' 지원은 임태희 전 경기도 교육감이 시행했다가 거센 비판을 받았던 정책이다. 교육감이 주민 혈세로 학생이 운전면허를 따는 비용까지 대주는 게 타당하냐는 논란이 되풀이 될 가능성이 높아 보인다.오석진 대전시 교육감 당선인의 대표 공약 '대전에듀카드'도 논란이다. 애초 각 가정에 배달된 선거공보에는 "학생 계좌로 교육비를 일괄 지급" 이렇게 적혀 있었는데, 논란을 의식한 듯 당선 이후 '학부모 계좌'로 바꿨다. 지원 규모도 대폭 축소되었다. <매일경제>, <한국일보> 등 일부 언론은 "매달 30만 원 지급"이라고 보도했는데, 오 당선인은 16일 오전 기자와의 통화에서 이렇게 해명했다.말하자면, 기존의 선택적 복지를 모든 학생에게 혜택이 돌아가는 보편적 복지로 일원화하겠다는 취지다. 하지만, 이러한 해명은 설득력이 부족해 보인다. 연간 50만 원으로는 교복과 교재 정도를 사는 데 사용하면 끝이다. 저소득층 가정으로서는 기존의 지원 규모에 턱없이 못 미친다. 최소 연간 100만 원은 지급해야 한다는 목소리가 나온다.대전교육통계연보에 따르면, 2025년 4월 1일 현재 대전 관내 초중고 학생수는 총 13만9620명이다. 학년 초에 학생 1인당 100만 원씩 지급하면 1390억여 원이 필요하다. 대전교육청 예산 규모로는 감당하기 어려운 수준이다. 교육복지 확대 공약을 내세울 때 면밀한 검토와 신중한 의사결정이 이루어져야 하는 이유다.결론적으로, 16개 시․도 교육감 당선인이 후보 시절 내놓은 선심성 공약은 면밀한 검토가 이루어지지 않은 포퓰리즘 성격이 짙다. 이렇게 설익은 정책으로는 교육역량 강화나 교육기회 보장이라는 보편적 교육 목표를 달성하기는커녕, 외려 "교육청 금고에 돈이 쌓여 있나?"라는 오해만 불러 일으키기 쉽다는 지적이 나온다.지난 15일 전국 시도교육감 당선인들은 교부금과 관련해 공동 성명을 발표했다. 이들은 "(지방교육재정교부금 축소 개편 움직임에 대해) 반세기 넘게 대한민국 공교육을 지탱해 온 제도적 약속을 일방적으로 허무는 위험한 시도"라며, "일방적인 교부금 구조 개편 추진을 즉각 중단하고 교부금 산정 방식을 변경하려는 모든 시도를 원점에서 재검토하라"고 밝혔다.교육감 당선인들의 목소리는 충분히 이해가 간다. 하지만, 면밀한 검토 과정 없이 선거 때 너도나도 포퓰리즘 성격의 선심성 공약을 발표한다면 이러한 주장에 힘이 실리기는 어려워 보인다. 교육복지 공약도 '옥석'은 가려야 하지 않을까.