대전 광역·기초 단체장 당선인 6명 중 5명 기후공약 제시

큰사진보기 ▲대전에너지전환네트워크와 기후정치바람 등 시민사회 15개 단체가 발표한 광역·기초자치단체장 당선인 기후공약 전수조사 결과. ⓒ 대전에너지전환네트워크 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전에너지전환네트워크와 기후정치바람 등 시민사회 15개 단체가 발표한 광역·기초자치단체장 당선인 기후공약 전수조사 결과. ⓒ 대전에너지전환네트워크 관련사진보기

2026년 제9회 전국동시지방선거에서 당선된 대전광역시장과 5개 자치구청장 가운데 5명이 기후공약을 제시한 것으로 나타났다. 재생에너지 확대와 주민 수익공유 공약은 비교적 뚜렷했지만, 온실가스 배출 비중이 큰 건물 부문 감축과 도시숲 등 탄소흡수원 확대 공약은 부족하다는 분석이 나왔다.대전에너지전환네트워크와 기후정치바람 등 전국 시민사회 15개 단체는 지난 15일 전국 243명의 광역기초 단체장 당선인 기후공약 전수조사 결과를 발표했다.이 중 대전지역 단체장 당선자는 허태정 대전시장 당선인을 비롯해 정용래 유성구청장, 전문학 서구청장, 김제선 중구청장, 김찬술 대덕구청장 당선인은 기후 관련 공약을 제시한 것으로 확인됐다. 반면 황인호 동구청장 당선인의 공약에서는 기후 관련 공약이 확인되지 않았다고 밝혔다.허태정 대전시장 당선인은 재생에너지 분야에서 '에너지 자립도 향상과 RE100 대응을 위한 분산에너지 특구 지정', '햇빛발전소와 햇빛연금으로 시민이 생산·공유하는 에너지 자립도시'를 공약했다.시민사회는 재생에너지 발전 수익을 시민에게 직접 배당하는 '햇빛연금' 공약이 이번 지방선거에서 전국적으로 확산됐으며, 대전도 광역 단위에서 이 흐름에 합류했다고 평가했다.허 당선인은 건물 부문에서도 둔산지구 노후 아파트 재건축에 태양광 자체 생산·소비 설비를 지원하는 '둔산지구 탄소중립 신도시 재건축 지원', 노후건축물 에너지 성능 개선, 제로에너지 공공건축물 신축 등을 제시했다. 연축지구에는 AI 기반 스마트 복합행정타운과 기후테크 실증단지를 결합한 '연축 스마트 그린도시' 조성 공약도 담았다.정용래 유성구청장 당선인은 재생에너지 수익을 주민과 나누는 '햇빛복지마을'을 공약했다. 교통 분야에서는 트램 연계 순환 마을버스 노선 신설을 제시했고, 폭염·한파 대응 스마트 복합쉼터 조성과 재난 취약지도 제작도 약속했다.전문학 서구청장 당선인은 '서구 기후행동 기회소득 도입'과 '기후보험 가입 지원', '활동 중심 서구형 생태참여수당' 등 시민 참여형 기후정책을 제시했다. 자원순환 분야에서는 포장재 없는 가게와 업사이클링 문화산업 육성, 탄소중립 추진체계 구축 등을 공약했다.김제선 중구청장 당선인은 '햇빛나눔기본소득'을 제시했다. 동네 곳곳에서 생산한 햇빛전기 수익을 주민과 공유해 기본소득으로 연결한다는 구상이다. 이와 함께 재난안전 플랫폼 마련, 학교 인근 보행환경 개선, 투명 페트병 무인회수기 확대도 공약했다.김찬술 대덕구창장 당선인은 버스 노선 확대와 교통 개선, 교통·주차 환경 개선, 산업 인프라 정비, '대덕형 클린존' 조성 등을 제시했다.시민사회는 대전지역 당선인들의 기후공약 가운데 재생에너지 확대 흐름은 분명하지만, 부문별 감축전략은 여전히 빈자리가 많다고 지적했다.특히 건물 부문 공약의 부족을 문제로 꼽았다. 대전시 제1차 탄소중립·녹색성장 기본계획에 따르면 2018년 기준 대전시 지자체 관리 권한 온실가스 배출량 약 856만 톤 가운데 건물 부문이 58.6%로 가장 큰 비중을 차지한다. 수송 부문 31.6%까지 더하면 두 부문이 전체 배출량의 90% 이상을 차지한다.하지만 이번 당선인 공약에서는 허태정 대전시장 당선인의 둔산·연축지구 관련 공약을 제외하면 자치구 단위의 건물 에너지 효율화나 그린리모델링 공약은 거의 확인되지 않았다는 것이 시민사회의 분석이다.교통 분야도 트램 연계 노선이나 버스 노선 확충 공약은 있었지만, 차량 자체의 탈탄소 전환을 다룬 공약은 확인되지 않았다.도시숲과 탄소흡수원 공약도 부족한 것으로 나타났다. 대전시 탄소중립기본계획은 흡수원 부문을 주요 감축 전략 중 하나로 명시하고 있지만, 이번 대전 당선인 공약에서는 관련 공약이 확인되지 않았다고 시민사회는 밝혔다.이번 조사를 분석한 고이지선 녹색전환연구소 지역전환팀장은 "민선 9기의 임기는 2030년 국가 온실가스 감축목표 이행을 위한 시기와 겹친다"며 "1.5℃ 기후 마지노선이 눈앞에 다가온 지금, 국가 탄소중립 목표 실현은 결국 지역에 달려 있다"고 밝혔다.이어 "당선인들이 인수위 단계부터 기후공약 이행계획을 구체화하지 않으면 매우 험난한 경로를 달려가게 될 것"이라고 경고했다.김건윤 대전에너지전환네트워크 활동가는 "대전은 대전에너지공사 설립 등 에너지 전환의 컨트롤타워를 세워야 하며, 재생에너지 확대를 목표로 한 전담부서와 민관 거버넌스가 제대로 갖춰져야 한다"고 말했다.그는 또 "공공주차장 태양광 설치 의무화를 시작으로 재생에너지 비중을 대폭 늘려야 한다"며 "재생에너지 확대를 위한 정책 마련이 시급하다"고 요구했다.한편 이번 지방선거 광역·기초단체장 당선인 243명 중 210명, 86.4%가 최소 1개 이상의 기후공약을 제시한 것으로 나타났다. 기후정치바람을 포함한 시민사회 15개 단체는 이번 조사 결과를 바탕으로 주요 공약의 이행 여부를 지속적으로 모니터링하고 시민들과 공유할 계획이다.