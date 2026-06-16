이명교 변호사 "태안의 민생 지키고, 든든한 대변인 되겠다"

"정치는 결국 책임이고 결과로 증명해야 합니다. 지난 패배의 고리를 끊어내고 다가오는 선거에서 확실한 승리를 가져오기 위해서는 우리 당의 체질부터 완전히 바뀌어야 합니다. 중앙정부와 사법·치안 분야의 핵심을 두루 거치며 검증된 저의 행정력과 네트워크를 고향을 위해 아낌 없이 쏟아붓겠습니다."

큰사진보기 ▲서산태안지역위원장에 도전장을 낸 이명교 변호사이명교 변호사(사진 맨 오른쪽)가 서산 박첨지놀이 관계자들을 격려하며 민생 행보에 나서고 있다. ⓒ 이명교 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경찰서장 당시의 이명교 변호사이 변호사는 성균관대 법학과를 졸업하고 제38회 사법시험 합격 후인 1999년 경정 특채로 경찰에 입문한 뒤 서울 혜화경찰서장과 경무관으로 충북 청주흥덕경찰서장을 지냈으며, 치안감으로 충남지방경찰청장을 역임했다. 서울경찰청 차장과 중앙경찰학교장에도 재직한 바 있는 이 변호사는 현재 ‘법무법인 승’의 대표변호사로 활약하고 있다. ⓒ 이명교 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲서산태안지역위원장에 출사표 낸 이명교 변호사지난 15일 민주당 서산태안지역위원장에 도전장을 던졌다. 이 변호사는 정치신인으로 참신한 인물론을 내세우면서 깨끗한 도덕성과 중앙무대와의 확장성을 자신의 강점으로 적극 피력하고 있다. ⓒ 이명교 제공 관련사진보기

- 먼저 자기소개와 함께 인사 말씀 부탁드립니다.

- 더불어민주당 서산태안지역위원장에 도전장을 던지셨는데, 그 이유와 함께 각오를 전해주세요.

- 서산과 태안은 성일종 국회의원이 3선에 성공했고 이번 6.3지방선거에서도 서산시장과 태안군수를 모두 국민의힘 소속 출마자들이 당선되면서 보수색이 짙어지는 정치지형을 보이고 있습니다. 다시 진보 성향의 지역구로 만들기 위한 복안이 있는지요?

- 이번 민주당 서산태안지역위원장 후보 공모에는 4명의 후보자가 도전장을 던졌습니다. 다른 후보와의 연대 가능성이 있으신지요. 또, 다른 후보자에 비해 자신만의 강점이 있다면 무엇이 있을까요?

- 서산과 태안의 민주당 당원들께 당부의 말씀 부탁드립니다.

- 마지막으로 제23대 국회의원 선거가 1년 10개월 앞으로 다가오고 있습니다. 지역위원장에 선출된다면 향후 어떠한 각오로 임할 것인지 포부를 밝혀주세요.

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

'따뜻한 허그(Hug) 정치'와 '진정한 스킨십'으로 충남 서산·태안 민주당의 새로운 전성기를 열겠다는 각오로 서산태안지역위원장에 출사표를 던진 이가 있다.바로 이명교 변호사다. 이 변호사는 운산초남중분교와 음암중학교, 서령고등학교를 나온 서산사람이지만 외가가 태안으로 '태안의 조카'라는 자부심을 단 한 번도 잊은 적이 없다고 자부한다.성균관대 법학과를 졸업하고 제38회 사법시험 합격 후인 1999년 경정 특채로 경찰에 입문한 이 변호사는 서울 혜화경찰서장과 경무관으로 충북 청주흥덕경찰서장을 지냈으며, 치안감으로 충남지방경찰청장을 역임했다. 서울경찰청 차장과 중앙경찰학교장에도 재직한 바 있는 이 변호사는 현재 '법무법인 승'의 대표변호사로 활약하고 있다.지난 15일 마감된 서산태안지역위원장 후보자 공모에는 이 변호사를 비롯해 가세로 태안군수와 염주노 전 충남도당 사무처장, 한기남 서산시장 예비후보 등 모두 4명의 후보자가 출사표를 던졌다. 조한기 현 지역위원장은 6.3지방선거에서 소기의 목적을 달성하지 못한 부담감과 책임 차원에서 이번 지역위원장 공모에는 응모하지 않은 것으로 확인됐다.이번 서산태안지역위원장 공모는 태안군수와 서산시장 모두 국민의힘에 넘겨주며 더불어민주당 서산태안지역위원회 내부에서 6.3지방선거에 대한 책임론이 대두되는 가운데 진행됐다. 1년 10개월 앞으로 다가온 제23대 국회의원 선거를 치러야 하기 때문에 2년의 임기 동안 민주당 내 조직을 정비하고 관리하면서 총선 준비까지 총괄하는 막중한 임무와 책임까지 짊어져야 한다.검증된 도덕성과 청렴함, 그리고 사법시험 출신 변호사라는 독보적인 전문성을 바탕으로 '이기는 카드'를 자신의 강점으로 내세우고 있는 이 변호사는 부활하는 지구당 체제에 맞게 조직을 정비하고 민주당의 자존심을 되살리겠다는 포부를 밝히고 있다.이 변호사는 "거창한 정치적 담론 대신 오는 7월부터 새롭게 부활하는 '지구당' 체제에 맞춰 정식 하급 당부를 투명하고 정교하게 운영하겠다. 지구당 사무실을 주민들의 '민생 소통 카페'로 개방하고, 저의 전문성을 살려 소외계층과 농어민을 위한 1:1 맞춤형 소송·법률 자문 및 조력을 상시 제공할 것"이라면서 "주민들이 '민주당이 오니 내 삶의 실질적인 문제가 해결된다'고 느낄 수 있도록, 가장 낮은 자세로 땀 흘리는 가교역할을 수행해 표심을 다시 찾아오겠다"고 각오를 다졌다.한편, 지난 2024년 제22대 총선에서 성일종 의원과 맞붙은 조한기 서산태안지역위원장이 세 번째 리턴매치에서도 패했다. 더불어 이전의 다섯 번의 도전에서도 모두 고배를 마시며 당내에서는 '참신하고 경쟁력 있는 인물론'을 물색해야 한다는 목소리가 높아졌다.민주당은 현재의 서산시·태안군 선거구로 치러진 지난 15대 총선 이후 2000년에 치러진 16대 총선과 2004년 17대 총선에서 문석호 의원이 새천년민주당과 열린우리당으로 재선에 성공하면서 야당 성향의 지역으로 표심이 바뀌는 듯 보였다. 하지만, 민주당은 2008년 치러진 18대 총선 이후 재보궐선거까지 포함해 지난 제22대 총선까지 단 한 차례도 이 지역 당선자를 배출하지 못했다.다음은 이명교 변호사와 한 인터뷰 전문."사랑하는 태안군민 여러분, 안녕하십니까. 이번 더불어민주당 서산·태안 지역위원장 공모에 출마한 이명교 변호사(전 충남지방경찰청장)입니다. 많은 분이 저를 서산 출신의 공직자로 기억하시겠지만, 사실 저에게 태안은 어머니의 품과 같은 따뜻한 고향입니다. 제 외가는 대대로 태안에 뿌리를 두고 있으며, 지금도 많은 외가 친척분들이 태안 지역 사회 곳곳에서 성실하게 활동하고 계십니다.서산에서 나고 자라며 6남매의 넷째로 자란 끈기와 소통 능력을 배웠다면, 태안의 외가는 저에게 정서적 뿌리이자 늘 따뜻하게 안아주는 안식처였습니다. 사법시험에 합격하고 공직에 몸담았던 25년 동안, 그리고 변호사로 활동하는 지금 이 순간까지 '태안의 조카'라는 자부심을 단 한 번도 잊은 적이 없습니다. 태안의 민생을 지키고 지역 발전을 이끄는 든든한 대변인이 되겠다는 약속을 독자 여러분께 먼저 올립니다.""우리 더불어민주당은 서산·태안에서 지난 20년간 국회의원 선거 패배라는 아픔을 겪어왔습니다. 게다가 최근 치러진 6.3 지방선거 결과까지 마주하며 지역 당원들과 시·군민들의 상실감과 피로감이 극에 달해 있습니다. '이대로는 안 된다, 이제는 정말 이기는 민주당을 봐야겠다'는 현장의 목소리가 저를 이 자리에 서게 했습니다.정치는 결국 책임이고 결과로 증명해야 합니다. 지난 패배의 고리를 끊어내고 다가오는 선거에서 확실한 승리를 가져오기 위해서는 우리 당의 체질부터 완전히 바뀌어야 합니다. 중앙정부와 사법·치안 분야의 핵심을 두루 거치며 검증된 저의 행정력과 네트워크를 고향을 위해 아낌없이 쏟아붓겠습니다. 군림하는 위원장이 아니라, 주민 한 분 한 분과 몸으로 부딪치고 마음을 나누는 '따뜻한 허그(Hug) 정치'와 '진정한 스킨십'으로 서산·태안 민주당의 새로운 전성기를 열겠다는 각오로 도전했습니다.""현재의 거친 정치 지형을 돌파하기 위한 복안은 명확합니다. 첫째는 '인물론'이고, 둘째는 '체감할 수 있는 민생 정치'입니다. 보수색이 짙어진 지역구일수록 중도층과 부동층을 흡수할 수 있는 '확실하고 무게감 있는 인물'이 필요합니다.저는 전직 충남지방경찰청장으로서 220만 도민의 안전을 총괄했던 검증된 도덕성과 청렴함, 그리고 사법시험 출신 변호사라는 독보적인 전문성을 가지고 있습니다. 이 객관적인 스펙은 국민의힘의 어떤 후보와 맞붙어도 도덕성과 능력 면에서 압도적 우위를 점할 수 있는 우리 당의 가장 강력한 무기입니다.또한, 거창한 정치적 담론 대신 2026년 7월부터 새롭게 부활하는 '지구당' 체제에 맞춰 정식 하급 당부를 투명하고 정교하게 운영하겠습니다. 지구당 사무실을 주민들의 '민생 소통 카페'로 개방하고, 저의 전문성을 살려 소외계층과 농어민을 위한 1:1 맞춤형 소송·법률 자문 및 조력을 상시 제공할 것입니다. 주민들이 '민주당이 오니 내 삶의 실질적인 문제가 해결된다'고 느낄 수 있도록, 가장 낮은 자세로 땀 흘리는 가교역할을 수행해 표심을 다시 찾아오겠습니다.""당의 혁신과 승리를 위해 뜻을 같이하는 훌륭한 후보님들과의 소통과 연대의 문은 언제나 열려있습니다. 당내 경쟁은 반목이 아니라 당을 건강하게 만드는 축제여야 하기 때문입니다. 다만, 본선에서 '이기는 카드'라는 관점에서 저만의 확실한 차별점과 강점을 말씀드리고 싶습니다.선거는 당위성이나 열정만으로 이길 수 없습니다. 상대 후보를 압도할 수 있는 객관적인 스펙과 직업적 전문성, 그리고 깨끗한 도덕성이 뒷받침되어야 합니다. 또한 오랜 기간 누적된 패배의 기억으로 인한 지지자들의 피로감을 씻어내고, 최근의 논란들로부터 자유로우며, 지역에만 갇히지 않고 중앙 무대와 소통할 수 있는 인물이어야 합니다.저는 평생 공직자로서 성실함과 청렴함을 검증받았고, 퇴임 후에도 서산·태안 주민 개개인의 법률 문제를 직접 돕는 실질적인 민생 행보를 이어왔습니다. 서산의 촘촘한 초·중·고 동창 네트워크가 지역 여론의 주도층으로 결집해 있고, 태안에는 대대로 뿌리내린 외가의 든든한 문중 연고가 선거구 전체를 완벽히 아우르고 있습니다. '말뿐인 성실함'이나 '과거의 이력'에 기대지 않고, 상대 당의 거물급 인사를 체급과 능력으로 당당히 누를 수 있는 독보적인 스펙과 확장성을 가졌다는 점이 저 이명교만의 가장 큰 강점입니다.""자랑스러운 서산·태안의 동지 여러분, 오랜 패배와 최근 지방선거의 결과로 심려가 크실 줄 압니다. 그러나 낙담하기에는 당원 동지들께서 지켜온 민주당의 가치가 너무나 소중합니다. 이제 우리는 과거의 문법과 결별해야 합니다. '늘 하던 방식, 늘 나오던 인물'로는 국민의힘의 두터운 벽을 깨뜨릴 수 없습니다. 당원 동지 여러분께서 주인의식을 가지고 냉정하고 객관적인 기준으로 '누가 본선에서 이길 수 있는 인물인가', 누가 '이기는 카드'인가를 판단해 주십시오.6남매의 넷째로 자라며 체득한 소통과 화합의 리더십으로 흩어진 지역 당심을 하나로 묶어내겠습니다. 동지 여러분께서 자부심을 느낄 수 있는 당당하고 유능한 지역위원장이 되겠습니다. 저 이명교와 손을 잡고 서산·태안 민주당의 위대한 승리의 역사를 함께 써 내려가 주십시오.""2028년 4월에 치러질 제23대 총선은 우리 서산·태안 민주당의 운명을 가를 중차대한 분수령입니다. 제가 지역위원장에 선출된다면, 다가오는 총선 승리를 향한 1년 10개월의 대장정을 즉시 시작할 것입니다.임명 직후부터 새 정당법에 맞춘 정식 지구당 인프라를 완벽히 구축하고, 유능한 당직자 배치와 철저한 회계 투명성을 확보하여 '단 한 건의 잡음도 없는 청정 지구당'의 모범을 보이겠습니다. 그리고 매일 서산 동부시장, 태안 안흥항 등 민생의 현장으로 출근하겠습니다. 주민들과 온몸으로 부딪히고 따뜻하게 껴안는 '허그 정치'를 통해, 민주당이 주민들의 삶 가장 가까이에 있음을 증명하겠습니다.20년 패배의 사슬을 끊어내는 일, 후보 이명교의 검증된 능력과 독보적인 스펙, 그리고 서산·태안 전역의 탄탄한 지지 기반이 있다면 반드시 해낼 수 있습니다. 오직 실력과 진정성으로 국민의힘 후보를 누르고, 서산·태안에 반드시 민주당의 승리를 바치겠습니다. 감사합니다."