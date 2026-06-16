"임금도 지침도 복지부가 정하는데"…생활지원사들 원청교섭 촉구

큰사진보기 ▲공공연대노동조합 노인생활지원사 조합원들이 원청교섭 거부 보건복지부 규탄 기자회견을 6월 16일 보건복지부 앞에서 개최하였다. ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과 세계에도 실립니다.

노인생활지원사의 임금과 근로조건을 실질적으로 결정하면서도 보건복지부가 원청교섭을 거부하고 있다는 노조 측 비판이 제기됐다.공공연대노동조합은 16일 정부세종청사 보건복지부 출입구 앞에서 기자회견을 열고 "결정 권한이 있는 곳이 책임도 져야 한다"며 복지부의 교섭 참여를 촉구했다.공공연대노조는 지난 3월 10일 개정 노조법 시행 이후 보건복지부와 여성가족부 등 정부 부처를 상대로 교섭을 요구했다. 그러나 보건복지부와 여성가족부는 원청사용자가 아니라는 이유로 현재까지 교섭에 응하지 않고 있다고 노조는 주장했다. 노조는 정부가 노동부 유권해석 뒤에 숨어 있다고 지적했다.이영훈 공공연대노조 위원장은 "공공부문의 원청교섭 인정률이 오히려 민간부문보다 낮다"며 "중앙정부는 한 곳도 원청교섭을 인정하지 않았고, 지방자치단체도 경기 화성시와 인천 연수구, 노동위원회 시정신청을 통해 사용자성을 인정받은 춘천시 등 세 곳에 불과하다"고 지적했다.이어 "원청교섭은 돌봄서비스의 질을 높이는 수단"이라며 "정부와 보건복지부는 더 이상 서로 책임을 떠넘기지 말고 법리적 판단 이전에 사업에 대한 책임을 진다는 자세로 교섭에 나오라"고 촉구했다.이 위원장은 "원청교섭이 돌봄 서비스의 질을 높이는 수단이라고 강조하며 정부와 보건복지부는 더 이상 서로 책임 떠넘기기 하지 말고 법리적인 판단 이전에 사업에 대한 책임을 진다면 교섭에 나오라"고 촉구했다.현장 발언에서도 보건복지부가 노인생활지원사의 실질적 사용자임에도 교섭을 회피하고 있다는 주장이 이어졌다.임정심 전남본부 영광지부 지회장은 "생활지원사의 임금과 노동조건은 개별 수행기관의 노력만으로 해결될 수 없다"며 "사업 운영 기준과 예산을 결정하는 곳은 결국 보건복지부와 지방자치단체 등 원청이기 때문에 처우 개선을 위한 실질적인 해결책은 원청이 직접 교섭에 나서는 것"이라고 말했다.그는 "원청교섭은 단순한 임금 인상 요구가 아니라 안정적인 임금체계와 경력 인정, 안전한 노동환경을 마련하고 양질의 돌봄서비스를 지속하기 위한 것"이라고 강조했다.허남희 홍천생활지원사지회장은 교통비 문제를 원청교섭의 핵심 사안으로 꼽았다. 그는 "복지관은 교통비 지급을 위해서는 홍천군의 승인이 필요하다고 설명하며, 정부보조금을 집행하는 수행기관일 뿐이라고 말한다"며 "노동자의 처우를 실질적으로 결정하면서도 아무도 사용자라고 인정하지 않는 현실에서 생활지원사들은 누구와 교섭해야 하느냐"고 반문했다. 이어 "실질적으로 노동조건을 결정하는 보건복지부는 즉각 교섭에 응해야 한다"고 촉구했다.박은영 생활지원사 경남지부 사무장은 "생활지원사들은 해마다 복지부가 정한 사업안내서에 따라 기본급과 대상자 수, 업무시간까지 정해진 지침대로 일하고 있다"며 "실제 업무가 복지부의 지침과 관리 아래 운영되고 있는데도 원청사용자가 아니라는 말만 반복할 수 있느냐"고 따졌다.16년째 같은 현장에서 일하고 있다는 박 사무장은 "소속 기관은 자주 바뀌었고 늘 불안정한 고용 속에서 일해 왔다"며 "노조법 2·3조가 개정된 만큼 이제 복지부도 책임 있는 태도로 교섭에 나서야 한다"고 말했다.류승택 경남본부장은 "정부가 당연히 해야 할 책무가 여러 이유로 이행되지 못했던 것을 교섭을 통해 구속력 있게 실현하려는 것"이라며 "대통령의 말이 아닌 실천으로 정부가 모범 사용자로서 당당하게 교섭에 나설 것을 촉구한다"고 밝혔다.노조는 기자회견문을 통해 "보건복지부가 계속 교섭을 거부하거나 회피한다면 법을 피해 가려는 나쁜 사용자로 판단하고 강력한 투쟁을 전개할 것"이라고 밝혔다.