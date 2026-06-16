"하루 4시간 출퇴근 지옥"... 부산 산업단지 노동자들 교통편 확대 요구

큰사진보기 ▲부산 산업단지 출퇴근 교통 및 교통편의시설 확대 촉구를 위한 민주노총부산본부 기자회견 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.

6월 16일 화요일 오전 11시 부산시청 광장에서 부산 산업단지 출퇴근 교통 및 교통편의시설 확대 촉구를 위한 민주노총부산본부 기자회견이 개최됐다.민주노총부산본부는 "이번 센텀산업단지 교통편 확대 방안 설문조사를 통해 노동자들의 출퇴근 불편과 센텀산업단지의 교통편 및 주차시설이 현저히 부족한 현실을 확인했다"며 "서부산권과 동부산권 산업단지의 경우 부산시가 통근버스를 증차하고 있지만, 노동자들은 그 효과를 체감하지 못하고 있다"고 밝혔다. 이어 "산업단지 노동자들의 출퇴근 문제에 대한 요구를 모아 부산시 노동정책에 반영할 것을 촉구하기 위해 기자회견을 진행한다"고 취지를 설명했다.강기영 민주노총부산본부 조직국장은 "설문조사에 참여한 457명은 복지시설과 교통환경 개선을 가장 시급한 과제로 꼽았다"며 설문 결과를 발표했다.이어 "응답자의 65%가 지하철과 버스 등 대중교통을 이용하고 있어 자가용 이용자보다 압도적으로 많았고, 대중교통 및 교통 편의시설 확대 방안에 대해서는 85% 이상이 산업단지 내 무료 통근버스가 운행될 경우 이용하겠다고 답했다"고 설명했다.또 "센텀시티역과 동해선 센텀역을 출퇴근 시간대에 왕복하는 역간 순환버스가 도입되면 이용할 의사가 있다는 응답도 66%에 달했으며, 산업단지 노동자 전용 또는 저렴한 주차공간 확보를 요구한 응답도 84%에 이르렀다"며 "가장 시급하고 실현 가능한 교통편 확충부터 시작해 산업단지 교통 여건 개선 방안을 전재수 시장이 조속히 마련해 주기를 바란다"고 촉구했다.박해진 금속노조 부산양산지부 수석부지부장은 "하루 4시간 이상 출퇴근 지옥 속에서 살아가는 노동자들의 고통은 매우 크다. 일하는 시간보다 출퇴근이 더 힘들 정도로 이동 여건에 많은 문제가 있다"며 "노동자들의 삶은 낮은 임금뿐 아니라 부족한 교통편과 열악한 환경으로 인해 매일이 고통의 연속"이라고 말했다.이어 "이 같은 문제를 개선하기 위해 부산시는 동부산 노동자 세탁소 설치와 센텀산업단지 무료 통근버스 운영, 서부산권 지하철 운행 등 노동자들의 삶의 질을 높일 수 있는 정책을 신속히 마련해야 한다"고 호소했다.김재남 민주노총 부산본부 본부장은 "첫째, 도심형 센텀산업단지 노동자들의 출퇴근 교통편을 확보하고 교통 편의시설을 확대해야 한다. 둘째, 서부산 제조업 밀집 산업단지의 극심한 출근길 교통체증을 해소할 수 있도록 대중교통 인프라를 대폭 확충해야 한다. 셋째, 외곽에 고립된 동부산 산업단지 노동자들을 위해 출퇴근 교통망을 확대해야 한다"고 요구했다.이어 "스마트폰으로 호출하는 수요응답형 교통체계를 3개 산업단지 전역으로 확대하고, 중단된 청년 교통비 지원사업도 부산시 자체 예산으로 즉각 재개해야 한다"며 "부산시는 센텀·서부산·동부산 산업단지의 교통 사각지대를 즉각 해소하고, 노동자가 안전하고 편안하게 출근할 권리를 책임지고 보장해야 한다"고 요구안을 발표했다.