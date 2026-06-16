이제부터 할 일은, 기업의 안전 관리자들을 세상과 연결하는 것

공익활동가가 되는 데 정해진 경로는 없습니다. 교사였던 사람, 광장에서 처음 마이크를 잡았던 사람, 기존 활동의 궤적 위에서 변화를 만드는 방식 자체를 '전환'해 온 사람들도 있습니다. '공익활동'이 더 많은 사람의 선택지가 되길 바라며, 다채로운 전환의 이야기를 기록했습니다.

큰사진보기 ▲노동환경건강연구소의 수석연구원이자, 주식회사 픽켐 대표이사로 새로운 도전을 시작한 김신범 님. ⓒ 이용석 관련사진보기

- 소개를 부탁드려요. 김신범을 한 단어, 한 문장으로 표현한다면?

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- 노동환경건강연구소 창립멤버네요. 연구소 소개도 부탁드릴게요.

큰사진보기 ▲인터뷰 당일 날, 20년을 활동해온 노동환경건강연구소 입구 앞에서. ⓒ 이용석 관련사진보기

- 20년이 훌쩍 넘게 연구소에서 활동을 하셨는데 활동해 오면서 기억에 남는 캠페인이 어떤 게 있을까요?

- 이제 몇 년 뒤면 연구소 30주년입니다. 한국처럼 굉장히 사회가 빠르게 변하는 곳에서는 긴 시간일 수 있는데 그 기간 동안에 이런 산업안전 노동안전 분야에서 어떤 변화가 있었나요? 김신범 선생님이나 연구소의 변화도 궁금해요.

큰사진보기 ▲2024년 화학안전정책포럼 종합토론회 모습 ⓒ 김신범 관련사진보기

- 그런 고민들이 연구소에서 활동해 오던 것과는 다른 방식의 시도들로 연결됐다고 생각해도 될까요?

- 픽켐은 정확히 누구에게 무엇을 팔아 돈을 버는 회사인가요? 픽캠을 통해 하려는 일이 무엇인가요?

큰사진보기 ▲2024년 화학안전정책포럼 이해당사자의날에서 2025년 토론 주제에 대해 이해당사자들과 테이블별로 토론하는 모습. 오른쪽 아래쪽이 김신범 대표. ⓒ 김신범 관련사진보기

- 사실 한국 시민사회가 어떤 운동 방식으로 하나 성공하면 모두들 똑같이 따라 하는데, 새롭고 재밌는 '또라이'들이 하는 새로운 시도들이 좀 많아져야 한다고 생각해요.

글 잘 쓰는 사람, 디자인 잘 하는 사람, 캠페인 전략 기획 잘하는 사람, 영어 잘하는 사람, 노래 잘 부르는 사람, 모두와 친해지는 대단한 재주를 가진 사람. 활동가들을 만나보면 별별 재주를 가진 사람들이 참 많은데 좀처럼 만나기 어려운 재주가 돈 잘 버는 사람이다. 나조차도 글도 잘 쓰고 싶고, 디자인도 잘하고 싶고, 영어도 잘하고 싶지만 돈 버는 일에는 큰 관심이 없으니. 하지만 결국 활동가도, 단체도 먹고 살기 위해서는 돈이 필요하다. 누구에게나 꼭 필요하지만 시민사회운동에 가장 없는 것이 바로 돈이기 때문에.

김신범 선생님과 인터뷰 약속을 잡고 인터뷰 질문지를 만들기 위해 자료를 찾아보면서 깜짝 놀랐다. '아니 주식회사를 만든다고?' 잘 되기를 바라는 마음 절반, 과연 잘 될까 의심 가득한 눈빛 절반. 화학물질과 노동자 건강권 관련 연구와 활동을 평생 해오신 걸로 아는데 대체 돈벌이는 언제 배우셨나 의문과 걱정이 동시에 들었다. 돈 버는 일도 나름의 전문성과 기술과 훈련이 필요하니까. 인터뷰를 하면서 나는 그가 왜 주식회사를 만들게 되었는지, 너무나도 납득이 되어버렸다.

별 수 있나, 이제 성공하고 살아남는 수밖에. 픽캠의 서비스가 '대박'나서 화학물질 걱정 없는 일터가 늘어나기를, 그리고 노동환경건강연구소가 돈 걱정 없이 노동자건강권 관련 연구를 지속할 수 있기를 바랄 뿐이다.

큰사진보기 ▲세상의 변화에는 늘 공익활동가가 있습니다. '공익활동가주간'은 공익활동가들에 대한 존중과 지지를 바탕으로 사회적 인정 문화를 만들기 위한 전국 단위의 행사입니다. 2026년에는 6월 29일부터 7월 3일까지 일주일 동안 전국 곳곳에서 공익활동가를 응원하는 다양한 프로그램과 연대의 장이 열립니다. ⓒ 공익활동가주간추진위원회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 변화를만드는사람들 홈페이지, 소셜임팩트뉴스에도 실립니다. 이 기사는 변화를만드는사람들 홈페이지, 소셜임팩트뉴스에도 실립니다.

"저는 사실 겁이 되게 많은 '또라이'인 것 같아요. 꾸역꾸역 뭔가를 하긴 하는데 되게 무서워하고 조심하면서 하는 편이에요. 그런데 마음을 먹으면 일단은 가요. 명함에 쓰여 있는 것으로 소개하자면 픽켐 대표이사이고, 우리 노동환경건강연구소 수석연구원이에요.저는 대학원을 갈 때 그냥 어떤 단체 활동가가 되고 싶어서 대학원에 진학했거든요. 제가 조교 생활 할 때는 IMF였고, 당시 방송통신대 학생들의 분위기가 뜨거웠어요. 논문을 써야 되는데 '나는 실험을 해보고 싶다. 그러면 공부한 것 같은 느낌이 들 것 같다'고 하더라고요. 마침 우리 과에 실험실이 있고 제가 관리했고요. 그래서 원하는 학생들을 모집해서 실험을 하는데, 그때 한국노총 연구소가 만들어졌어요. 노동조합의 연구소가 나한테는 더 맞겠다는 생각도 들었고, 노동조합의 연구소 채용이 다시는 없을 기회라는 생각이 드는 거예요. 그때 고민을 했지만 눈앞에 있는 사람들을 버릴 순 없었죠. 그래서 이 분들은 논문 써서 졸업하고, 우리 연구소가 만들어지면서 그냥 자연스럽게 오게 되었죠.""연구소는 원진레이온 직업병 때문에 만들어졌어요. 1988년도에 직업병이 알려진 이후 10년간 싸움을 해서 보상을 받고, 최종적으로 정부를 상대로 녹색병원을 설립할 수 있는 기금을 보상 받았어요. 개별 보상으로 그친 게 아니라 같은 일이 반복되지 않도록 병원과 연구소를 만들었던 거죠. (문제가 있는데) 문제가 없다고 거짓말을 안 하는 연구자들이 필요하다, 그래서 만들어진 연구소입니다. 처음에는 화학물질이나 이런 것들에 관심이 많았지만 근골격계 질환이나 정신 건강, 지금은 농민들, 정규적인 노동을 하지 않는 다양한 노동자들의 문제들을 연구하고 있어요.특히 자기 목소리를 내지도 못하는 노동자들이 너무 많이 보이는 거예요. 그런 일을 하고 싶었죠. 그래서 제가 민주노총하고 같이 했던 일이 의자 캠페인, 서서 일하는 노동자들에게 의자를 제공하는 캠페인을 기획했죠. 왜냐하면 연구소에서 부를 수 있는 노동조합들은 대기업 노동조합들이거든요. 물론 그들도 환경이 열악한 상황이었던 건 맞지만 그거보다 훨씬 어려운 노동자들이 제 눈엔 보이니까. 노조도 없는 곳들이요. 그래서 연구소 들어와서 서울 일반노조 조합원 생활도 했어요. 더 많이 이해하고 해 보려고.""의자 캠페인을 통해서 배운 게 많아요. 당시 백화점이나 마트에 진짜 의자가 없었거든요. 이 분(캐셔)들에게 가서 물어보면 스스로 노동자라는 생각조차 안 했던 거예요. 캠페인을 만들었던 건 '우리가 노동자다', '법에 의해서 내가 앉을 권리가 있었구나'라고 알려주기 위해서였거든요. 어린이에 관련된 일은, 'PVC 없는 학교 만들기 캠페인'이라고 '유해물질로부터 자유로운 학교 만들기'(유자 학교)를 했고, 지금은 선생님들이 주도하는 프로그램으로 만들었어요. 출발은 밖에서 시작했지만 학교 안에 주체들이 스스로 하는 운동을 만든 되게 좋은 사례였던 것 같아요.속상한 일도 있었는데, 경주에서 젊은 이주 노동자들이 열악한 공정에 투입되는데 (그 공정에) 환경호르몬이 있다는 걸 알게 된 거예요. 불임, 생식기 계통의 암 확률을 높이는 것이고요. 자동차에 충격 방지할 때 쓰는 부드러운 실런트(접착부 사이에 연결 용도로 쓰이는 액체 또는 연고성 물체)와 같은 것들을 뿌린단 말이에요. 그런 걸 바르고 건조하는 과정에서 환경호르몬이 굉장히 높은 농도로 나오더라고요. 근데 환기 장치도 없고, 보호구도 없이 그냥 고스란히 마시는 것이죠. 그런 걸 이주 노동자들에게 알려주고 그랬죠.제가 이 일을 하면서 한 번도 법에 의지한 적이 없어요. 고소 고발을 하는 게 아니라 옆에서 발을 동동 구르고 있었던 것 같아요. 당사자의 마음으로 함께 고민하고 생각하고 토론하는 게 제 역할이라고 생각을 해요. 안 그런 사람들도 있어요. 적극적으로 나서서 문제를 제기하고 해결하고 싸우는 사람들도 있고, 전문가로서 보고서를 써서 주면 된 거지 하는 사람도 (있고). 저는 그냥 옆에서 그냥 쭈그려 앉아 있었던 사람인 것 같아요. 왜 내가 당사자의 관점에서 이걸 바라보고 있었는지는 정말 잘 모르겠는데, 그게 제가 문제를 이해하는 방법론이었던 것 같아요.""제도조차 없었다가 만들어지는 과정을 겪은 거잖아요. 출발점을 알잖아요. 뭐가 없었는지, 지금 뭐가 좋아졌는지도 알 수 있죠. 사람들이 '노동권, 건강권 실현되고 있어?' 그러면 답을 못하지만 '네가 원했던 변화들은 만들었어?' 하면 '그렇다'고 해요. 그게 하던 일을 정리하고 돈을 벌러 간 이유이기도 한 것 같아요.원진레이온 관련 거의 1천 명에 가까운 노동자들이 직업병 인정을 받았어요. 한 공장에서. 지금 이런 사고가 났다면 참사라고 불렀을 거예요. 근데 '원진레이온 사건'이라고 불렀단 말이에요. 사건, 사고란 '나쁜 놈'이 있는 거예요. 나쁜 사업주를 어떻게 처벌하느냐가 관건인 거죠. 근데 참사란 국가, 구조에 대해 묻는 거잖아요. 가습기살균제참사와 세월호참사는 상상도 못 하는 변화들을 만들어냈어요. 우리 사회가 재난을 참사로 인식할 수 있는 감수성을 획득했어요. 국가를 존재론적으로 질문할 수 있게 되면서 온 변화는 어마어마해요. 저는 그제야 국가라는 존재를 냉철하게 바라보게 돼요.나는 원진레이온 같은 피해가 국내에서 어떤 구조 속에서 발생하는가를 주로 연구를 하고 대응하는 일을 해왔는데, 내가 진짜 던졌어야 했던 질문은 '화학물질로 인해서 인류에게 참사가 발생된 시점은 언제인가', '그 뒤로 우리는 어떤 변화들을 만들어내 왔고 그런 변화의 경로 속에 한국은 어디쯤 있는가'였던 거예요. 좀 더 큰 틀 속에서 볼 수 있어야 근본적인 문제 해결로 갈 수 있었을 텐데, 개별 사건에 대응하는 수준밖에 안 됐던 거예요.""또 하나의 흐름은, 연구소가 되게 가난해졌어요. 연구소를 보니 돈을 벌 줄 아는 사람이 없는 거예요. 2022년쯤 돈을 벌어야 되겠다고 생각하고 연구소에서 나갈 준비를 하고 있었어요. 그때 브라이언임팩트재단을 만난 거예요. 연말에 '새해 전에 지원 신청하는 서류를 쓰라'는데 한 푼이라도 벌 수 있다면 하는 마음으로 썼어요. 30억 원을 받았고 3년이라는 시간을 번 거죠.30억 중에 한 6~7억 원으로 개발자 3명을 고용했어요. 왜냐하면 현장에는 도구들이 필요하고 게다가 브라이언임팩트재단에서 돈을 따려면 IT 얘기를 해야 될 것 같았거든요. 'IT 법인을 만들어서 독립시키겠습니다'라고 말하면서 소위 (계획을) 부풀렸던 거죠. 그런데 이제 약속을 지켜야 하잖아요. 그러면서 픽켐이 만들어진 거예요. 솔루션을 만들어서 돈을 버는 회사니까 국가를 상대로도 할 수 있고, 기업을 상대로도 할 수 있잖아요. 또는 시민을 상대로도 할 수 있고.""픽켐에서는 사업장의 화학물질 안전 관리 도구를 개발해요. 그리고 이 도구를 사서 쓰는 회사의 관리자들의 커뮤니티를 만들 거예요. '지금 법이 왜 바뀌는지, 위험성 평가에서 노동부가 이번에 작업자 참여를 중시했는데 그 이유가 무엇인지, 왜 우리는 노동자를 존중해야 하는지, 왜 기록을 남겨 전산시스템을 통해서 근로감독관에게 보여줘야 하는지, 나는 진짜로 철학을 가지고 일하는 존재라는 자긍심을 획득하는 방법은 무엇인지' 등 이야기를 나누는 커뮤니티를 만들어 보려고 해요.환경부에서 2020년도에 저를 찾아왔어요. '가습기살균제참사 이후에 법을 만들었는데, 너무 세게 만들어서 기업이 못 따라오고 있다고 시민사회에서 함께해 달라고 하더라고요. 저는 시민사회 재산이라서 밀실에서 야합하면 시민사회에 타격이 온다고 하면서, 환경부에 공론장에서 논의할 것을 제안했어요. 사실은 그때 제가 바깥 공론장을 만들고 있었거든요. 정부랑 기업을 초대해서 회의를 열었단 말이에요. 그런데 이게(공론장이) 산업계 입장에서도 좋았던 거예요. 왜냐하면 산업계 내부에서도 가습기살균제참사 등을 경험하면서 '규제를 너무 완화시키면 부메랑이 돌아온다'는 깨달음이 생겨났어요. 합리적이고 꾸준하게 가는 규제가 투자를 위해서는 가장 최고라는 것을 알게 됐죠.토론회에 오는 기업 측은 저랑 동일한 전공을 공부한 다음에 기업에 간 사람들이에요. 이들에겐 이중의 정체성이 있는 거잖아요. 하나는 기업인이지만 하나는 생명과 환경을 지키는 전문가인 거죠. 근데 전문가로서의 자존감과 정체성이 약하더라고요. (본인에겐) 기업 내의 관계 밖에 없으니까. 이제부터 내가 할 일은 기업의 관리자들에게 세상과의 관계를 만들어 주는 것이다. 정부와의 관계를 만들고, 시민과의 관계, 주민과의 관계를 만들어줘야겠다고 생각했어요. 주민의 얼굴을 보고 우리 사업장에서 이만큼 (유해물질을) 배출하는 게 괜찮은지 말할 수 있는 관리자를 만들어야겠다. 노력했다면 자신들이 이만큼 노력했다고 주민들에게 말할 수 있는 관리자를 만들어야겠다.""(픽켐에서 개발 중인 화학물질 안전 관리 도구는) 7월에 개발 완료하고 오픈할 거예요. 다국적 기업들의 관리 수준이 높잖아요. 그런 기업들을 찾아가서 제가 만들고 있는 시제품을 보여줬더니 사겠대요. 다음 주에도 영업 회의가 있습니다.너무 재미있는 게, 우리는 가격을 구독 방식으로 할 것이고 한 달에 10만 원, 연간 100만 원밖에 안 해요. 그런데 가격 때문에 욕을 먹고 있어요. '이 정도 서비스면 몇 백만 원 이상은 받아야지, 왜 시장을 흐리냐'고요. 시장을 진짜 모르는 사람들이에요. 제가 2016년도에 '톡스프리'라는 무료 서비스를 오픈한 적이 있어요. 현장의 관리자들이 규제 정보도 모르고 화학물질 정보도 모르니까, 제품만 입력하면 규제 정보, 독성 정보 딱 볼 수 있게 했고 2만 명 가까운 사람들이 쓰거든요. (그 사람들에게) 이번에 만든 것을 보여줬는데 '3만 원까지는 어떻게든 낼 수 있다'고 하더라고요. 현장 관리자가 개인 돈으로 구매해서 쓰겠다는 것이에요. 하지만 (회사에) '1년에 100만 원밖에 안 해요'라는 말은 할 수 있을 것 같아서 100만 원으로 책정했어요.현장 관리자들 중에 포럼에 나올 수 있는 사람들은 그나마 큰 기업이에요. 진짜 제 눈에 밟히는 사람들은 처음 연구소 와서 돌아다니면서 만난 사람들이죠. 그들의 힘으로, 그들이 나의 도구를 회삿돈으로 구매해서 딛고 일어나게 만들고 싶은 거예요. 의자 캠페인으로 서비스 노동자가 노동자라는 걸 인정받은 것처럼, 100만 원으로 회사가 이걸 사줄 때 '내가 관리자구나'라는 그런 희열을 느끼게 되는 거 아닐까? 그런 생각을 하는 거죠.일단 목표는, 내년 초까지 300개 기업, 300개 유저를 만들어서 유저들의 커뮤니티를 구성하겠다는 것이에요. 그러면 3억이잖아요. 1년에 3억은 돼야, 일하는 두 분 임금이라도 되고. 그걸 목표로 열심히 마케팅을 할 겁니다."평화운동단체 전쟁없는세상 활동가. 병역거부자가 되기 위해 평화에 대해 공부하고 고민하다 보니 평화활동가가 되었다. 프로야구 기록지 살피기, 보드게임 하기, 라디오 듣기, 책 읽기를 좋아한다. <평화는 처음이라> <병역거부의 질문들> <전쟁 없는 세상을 만들고 싶어>를 썼다.