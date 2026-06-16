호수 건너 제사 지내러 가던 길, 그날의 기억들

▲ 임실 운암면 학암리 마을 앞 운암강 수몰부지, 사진 상단에 운암강 높은 제방은 신평면으로 향하는 도로가 되었다. ⓒ 이완우 관련사진보기

덧붙이는 글 | 섬진강은 이 강물이 흐르는 지역에 따라 부르는 백마강, 오원강, 운암강, 적성강과 순자강 등의 이름이 남아 있습니다. 섬진강댐이 축조된 임실군 옥정호 일대는 운암강이 흐르고 옥년동천과 추령천이 이 호수로 흘러들고 있습니다.