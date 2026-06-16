울산시장 인수위 출범 '시민이 주인되는 민주도시 울산' 제시

큰사진보기 ▲김상욱 울산시장 당선인이 16일 인수위원회 출범식에서 오완문 위원장과 최형준 부위원장에게 위촉장을 수여한 뒤 모두발언을 하고 있다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

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민선 9기 울산광역시장직 인수위원회가 16일 공식 출범식을 갖고 본격적인 시정 인수 작업에 들어갔다.김상욱 당선인은 이날 민선 9기 시정 이상(비전)으로 '시민이 주인되는 민주도시 울산'을 제시했다. 시민이 시정의 주인이 되는 민주적 시정 운영을 바탕으로 정책 수립부터 집행, 평가까지 시민 참여를 확대해 시민과 함께 만들고 모두가 성과를 누리는 울산을 구현하겠다는 구상이다.울산광역시장직 인수위원회는 이날 오전 10시 30분 울산시 상수도사업본부 4층 인수위원회 회의실에서 김상욱 당선인과 인수위원 등이 참석한 가운데 출범식을 개최했다.출범식은 위촉장 수여, 당선인 인사말, 인수위원회 구성 및 운영계획 보고 순으로 간소하게 진행됐으며 출범식 직후 기획조정실 업무보고를 시작으로 첫 공식 일정에 들어갔다.이번 인수위원회는 오문완 위원장을 중심으로 한 실무형 조직으로 꾸려졌다. 기존의 분과별 대규모 체계를 지양하고 시정 실무와 정책 전문성을 갖춘 인사들로 구성했다.특히 당선인이 직접 업무보고를 받고 주요 현안을 점검하는 방식으로 운영해 효율성을 높이는 데 방점을 뒀다.인수위원회는 이달 말까지 실·국별 업무보고를 진행하며 시정 전반을 점검할 계획이다. 시민 이동권 보장, 노동이 존중받는 산업 인공지능 전환(AX), 동북아 에너지 물류거점(허브) 구축 등 주요 공약의 실행 방안도 함께 검토한다.오문완 인수위원장은 "산업수도 울산의 경쟁력은 노동과 산업의 조화로운 발전에서 나온다"라며 "노동이 존중받는 산업 인공지능 전환(AX)과 미래 성장동력 확보를 위한 정책 과제를 면밀히 검토해 민선 9기 시정의 기반을 마련하겠다"라고 말했다.한편 인수위원회는 위원 및 자문위원에 대한 시민 공개추천을 지난 6월 15일까지 진행했으며, 시민 추천 인사를 포함한 위원과 자문위원은 자격 검증을 거쳐 순차적으로 위촉할 예정이다