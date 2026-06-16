정확하고 선명한 사랑의 정원, 이존립 개인전

큰사진보기 ▲A happy day, 100.0x100.0, Oil on canvas, 2026 ⓒ 이존립 관련사진보기

"어떤 이들은 기병대가, 어떤 이들은 보병대가, 또 어떤 이들은 함대가 검은 대지 위에서 가장 아름답다 하지만 나는 '사랑하는 이'라 말하겠어요" <고대 그리스 서정시 - 시인 사포 편>

큰사진보기 ▲Scenery within 112.1x162.2Oil on canvas.2026 ⓒ 이존립 관련사진보기

큰사진보기 ▲scenery within 130.3x162.2Oil on canvas.2026. ⓒ 이존립 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 '미술관 앞에 선 당신에게'에도 실립니다.이 기사는 '미술관 앞에 선 당신에게' 브런치에도 실립니다.

귀족과 왕족의 시대에 가장 아름다운 것은 그들을 지켜 줄 '군대'와 '방패' 그리고 '애국심'이었다. 하지만 개인이 각자의 일로 즐거워하는 시민들의 시대에는 '저마다 사랑에 빠진 사람'과 '각자가 사랑하는 것'이 가장 아름다운 법이다. 흐릿한 권력과 의미 없는 희생을 삶의 중심에서 가차 없이 내던져버릴 때, 저마다 사랑하는 것들이 선명하게 찾아와 삶을 아름답게 채운다.화가 이존립에게 찾아온 선명한 사랑은 '환대와 공존의 정원'이다. 그가 만든 정원은 사랑하는 이들과 사랑하는 것들이 공간을 점유하고, 저마다 시선을 유지하며, 각자의 시간을 유영(游泳)하는 무대다. 환대의 정원에서는 그 어떤 희생도 요구되지 않으며, 공존의 정원에서는 저마다의 사랑만 있을 뿐이다.이존립 작가가 선보이는 정원 연작 전시 <심안의 풍경>이 6월 17일(수) 인사아트프라자 갤러리서 열린다. 정원 연작에서 등장하는 인물들은 숲을 유유히 걷고, 자전거로 내달리며, 물 위에서 책을 넘기고, 여행을 나서는 순간을 담아낸다. 보라빛 공작과 녹색 노루는 원시의 숲 속에서 서로를 바라보고, 종달새와 백조는 날갯짓 하며 존재를 드러낸다.그가 가설한 정원은 가상의 풍요의 땅, 이성과 논리로 가득찬 '토포스(topos)'적 정원이 아니라 작가의 회상 속 풀향기 가득한 고향 내음, 여수의 산과 바다 심연의 자연미가 펼쳐지는 아토포스(Atopos)적 정원이다. 그렇기에 작품 속 대상들은 '고선명(high-definition)'의 화면으로 출력 되며, 빽빽하고 무한한 공간감을 선사하는 '고밀도(high-Density)'의 장면으로 구성된. 흐릿한 도시의 배경에서 벗어나 화가의 정확하고 선명한 사랑으로 채워진 정원으로 입장해보자. 전시는 6월 23일(화)까지.