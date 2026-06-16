마음에 허기가 차오를 때 필요한 것

※ 아래 기사에는 서평 동화의 스포일러가 포함돼 있습니다.

큰사진보기 ▲외로움 담당관외로움 담당관 책 표지 ⓒ 이오앤북스 관련사진보기

AD

"너희 엄마랑 나는 수요일마다 밥 먹는 사이였어."

엄마가 너무 보고 싶어도 이제 다시는 못 만나는데, 아저씨는 버스만 타고 가면 만날 수 있잖아요. 할머니가 아저씨를 그렇게 기다려 주고 있는데 왜 안 만나요?

나는 할머니 품으로 쏙 들어가 안겼다. 창밖으로 환하게 뜬 달이 보였다. 배가 든든히 채워진 것 같은 풍성하고 편안한 달이었다.

덧붙이는 글 | 브런치와 인스타, 블로그에도 수정되어 게재할 예정입니다.

영국에는 외로움 담당 부서가 있다고 한다. 처음에는 '그런 기관까지 따로 둘 필요가 있을까?' 싶었다. 하지만 현실을 들여다보면 그리 낯선 일도 아니다. 출생률은 낮아지고 노년 인구는 매년 증가추세다. 1인 가구와 독거 노인 세대는 꾸준히 증가하고, 부모와 자식의 유대는 예전 같지 않다. 부모를 끝까지 부양해야 한다는 의무 역시 점점 희미해지고 있다.책 <외로움 담당관>(2024년 9월 출간)은 바로 이런 현실에서 출발한 이야기다. 자식과 연락이 끊긴 채 홀로 살아가는 501호 할머니. 갑작스러운 사고로 엄마를 잃고 마음의 문을 닫아버린 소녀 '빛나'. 가족은 아니지만 같은 아파트에 사는 이웃이라는 인연으로 두 사람은 서로의 빈자리를 조금씩 채워 나간다.빛나는 엄마를 떠나보낸 뒤 식사를 거른 채 간식에 집착한다. 눈만 뜨면 과자를 찾고, 학교에서도 때와 장소를 가리지 않는다. 건강도 걱정되었지만 무엇보다 텅 빈 심장이 눈에 보이는 것 같아 마음이 아팠다. 엄마를 하루아침에 잃은 빛나의 상실감은 얼마나 컸을까. 자신의 상처 속에 숨어버린 빛나에게 501호 할머니가 먼저 손을 내민다.소소한 음식을 나누고 안부를 묻고 함께 밥 한 끼 먹는 일. 쉬운 것 같지만 가족 사이에서도 쉽지 않은 챙김이다. 빛나의 엄마는 홀로 지내는 501호 할머니의 외로움 담당관이었던 셈이다. 가족도 채워주지 못한 빈 마음을 따뜻하게 데워주었던 사람. 할머니는 그 마음을 잊지 않고 빛나에게 다시 건넨다. 청국장을 끓여 차린 소박한 밥상은 빛나의 헛헛한 마음을 조금씩 채워가기 시작한다. 스스로 만든 동굴 속에 숨어 지내던 아이도 할머니의 온기에 기대어 다시 세상 밖으로 걸어 나온다.그러던 어느 날, 빛나는 할머니가 보이스피싱을 당했다는 소식을 듣는다. 할머니를 돕기 위해 연락이 끊긴 아들을 찾아 나서고, 어렵게 만난 아들은 사업 실패 이후 깊은 절망 속에서 살아가고 있었다. 모자는 오랜 시간 쌓인 감정의 골 때문에 서로를 외면하고 있었다. 그때 빛나가 건넨 말이 마음을 흔들었다.그 문장이 심장을 길게 긁고 지나갔다. 차가운 수액이 혈관을 따라 온몸으로 퍼지듯 그 말이 순식간에 가슴 깊은 곳까지 스며들었다. 그 말을 몇 년만 더 일찍 들었더라면. 이 책을 엄마가 떠나기 전에 읽었더라면. 마지막 시간들을 조금은 다르게 보낼 수 있었을까. 이제야 보이는 진실 앞에서 한동안 멍하니 서 있었다. 결국 501호 할머니와 아들은 재회하고 화해한다. 빛나 역시 할머니와 더욱 단단한 관계를 이어간다.이별과 상실이 남긴 상처는 종종 가짜 허기로 나타나기도 한다. 사람들은 배가 고픈 게 아니라 마음이 고픈데도 먹는 것으로 그 빈자리를 채우려 한다. 진짜 허기는 위장이 아니라 마음에 있다. 사람의 정성과 애정이 담긴 음식은 때로 어떤 약보다 강한 힘을 가진다. 빛나가 501호 할머니의 밥을 먹으며 다시 살아갈 힘을 얻었듯이.예전에는 굶주림 때문에 생과 사를 오갔다면, 지금은 마음의 허기 때문에 무너지는 사람이 더 많다. 이제는 가족, 지인 할 것 없이 겉모습보다는 사람의 빈 마음을 들여다보자. 혹시 바닥이 드러날 만큼 마음이 메말라 있는 사람을 발견한다면 주저하지 말고 따뜻한 음식 한 그릇을 건네자. 그것이 어렵다면 다정한 말 한마디라도 좋다. 누군가에게는 정성을 담은 한 끼와 따뜻한 한마디가 살아갈 이유가 될지도 모른다.