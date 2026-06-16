활동가의 지속가능한 삶을 묻다

큰사진보기 ▲생태적 세걸음생태적 세걸음 한영섭 독립연구자 발제 ⓒ 생태문명원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲다원적 경제다원적경제, 자급경제, 협동경제, 시장경제, 공공경제, 공유경제 ⓒ 한영섭 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 칼폴라니사회경제연구소에도 실립니다. 필자는 칼폴라니사회경제연구소 협동조합 이사 겸 사무국장이다.

지난 2026년 6월 12일, 한신대학교 서울캠퍼스 장공관에서 생태문명원과 지구시민학교 '공존'이 주관한 '생태적 세계를 향한 세 걸음' 행사가 열렸다. 그 첫걸음의 자리에서 '청년의 삶과 경제'를 주제로, 전환기 청년의 경제적 현실과 대안 모색에 대해 발제를 진행했다. 독립활동연구자로서 이 자리에서 가장 강조하고 싶었던 화두는 바로 '활동가의 지속가능한 삶'이었다.시민사회, 마을 공동체, 진보정치, 노동, 사회적 경제 현장에서 우리 사회의 안전망을 만들고, 기둥을 세우는 이들을 우리는 활동가라 부른다. 그러나 세상을 위해 일하는 이들의 일상은 정작 지속가능하지 않다. 만성적인 적자와 날이 갈수록 불어나는 대출 이자를 감당하지 못해 결국 채무조정을 고민하거나 현장을 떠나는 동료들의 뒷모습을 보는 것은 이제 흔한 풍경이 되었다. 이는 활동가 개인이 재무 관리에 무능하거나 씀씀이가 헤퍼서 벌어지는 일이 아니다. 애초에 돈을 벌고 쓰는 구조 자체가 근본적으로 어긋나 있기 때문이다.활동가들의 통장이 비어가는 핵심적인 이유는 소득과 지출의 '문법'이 다르다는 데 있다. 활동가의 급여는 이윤을 창출해 배당하는 자본주의 시장의 돈이 아니다. 시민들이 뜻을 모아 낸 회비와 후원금, 즉 '연대와 호혜'가 만들어낸 결과물이다.반면 이들이 매달 감당해야 하는 생활은 만만하지 않다. 치솟는 월세, 은행 대출 이자, 나날이 오르는 물가 등 활동가들이 마주하는 지출의 명세서는 철저하게 자본주의 시장의 가격표를 따른다.비시장적인(연대) 방식으로 벌어, 시장(자본주의)의 청구서를 감당해야 하는 이 구조적 불일치가 필연적으로 빚을 만들어낸다. 당장 시민단체의 재정을 영리 기업 수준으로 끌어올릴 수는 없다. 그렇다고 무작정 지출을 줄이라며 활동가에게 궁핍을 강요하는 것만으로는 이 한계 상황을 온전히 벗어날 수 없다.경제인류학자 칼 폴라니(Karl Polanyi)는 인간의 노동과 삶을 시장의 가격 메커니즘에만 내맡기는 자본주의의 흐름을 '허구적 상품화'라 명명하며 강하게 비판했다. 시장은 활동가가 땀 흘려 창출하는 사회적·공익적 가치에 제대로 된 시장 가격을 매기지 않는다. 그 결과 사회적으로는 반드시 필요하지만 시장 가치로 환산되지 않는 노동을 수행하는 활동가들의 삶이 벼랑 끝으로 내몰리게 된다.폴라니의 통찰처럼, 인류의 경제 활동은 단순히 시장에서의 교환(Market Exchange)으로만 작동하지 않는다. 인류는 역사적으로 국가의 세금과 제도를 통한 '재분배(Redistribution)', 사회적 연대와 관계망을 통한 '호혜성(Reciprocity)', 그리고 스스로 생산하고 돌보는 '가정 관리 및 자급(Householding)'이라는 다양한 원리를 결합하여 삶을 지탱해 왔다.자본주의 임금 구조에서 빗겨나 있는 활동가들의 삶을 지속가능하게 하려면, 우리 삶의 필요를 조달하는 방식을 다원화해야 한다. 즉, 모든 필요를 오직 '시장에서 돈을 주고 구매하는 방식'으로만 해결하려는 시장 일변도의 삶에서 벗어나, 자급·협동·공유·공공의 영역을 촘촘히 엮어내는 '다원적 살림살이 경제'로의 패러다임 전환이 필요하다.시장에 종속된 지출 구조를 끊어내기 위해서는 다원적 경제의 원리들을 현장에 촘촘히 구축해야 한다.첫째, '자급'을 위한 시간의 탈환이다. 돈으로 모든 것을 해결하는 대신 '시간'을 벌어야 한다. 주 4일제을 선도적 도입 등을 통해 확보한 시간으로 직접 밥을 짓고, 물건을 고치고, 서로를 돌보며 시장 소비에 의존하던 삶의 비중을 스스로 대체해 나가야 한다.둘째, '협동과 호혜'의 연대망이다. 고금리 대출에 내몰리는 대신, 활동가들이 직접 '대안금융'를 조직하고 포용금융(저금리 소액대출 등) 모델을 만들어 상호 부조의 든든한 안전망를 쌓아야 한다. 활동가를 위한 공제회인 사회적협동조합 동행, 노동공제연합 (사)풀빵 등 가입을 고려해볼 수 있다. 또한 사회적 경제 영역과의 연대를 통해 필수재를 공동구매하며 시장의 이윤 구조를 우회해야 한다.셋째, '공공'의 제도와 사회보장 확대다. 국가와 지자체는 활동가의 생존을 민간의 영역에만 방치해선 안 된다. 세금과 공적 기금을 바탕으로 한 보편적 사회보장제도의 폭을 넓혀야 한다. 공익을 위해 헌신하는 이들이 최소한의 존엄을 지킬 수 있도록 든든한 제도적 기반이 마련되어야 한다.넷째, '공유(커먼즈)'를 통한 주거비의 탈상품화다. 삶에서 가장 큰 비용을 차지하는 주거를 투기의 대안이자 공유의 자산으로 전환해야 한다. 활동가를 위한 맞춤형 사회주택(예: 민달팽이주택협동조합, 위스테이 등)을 늘려가고, 업무용 코워킹 스페이스를 확대해 개인이 부담해야 하는 공간 비용을 사회적 공동 자산으로 덜어내야 한다.시민단체, 마을 공동체, 진보정당, 노동운동 등 각자의 전선에서 고군분투하는 활동가들은 '경제적 생존'과 '지속가능한 삶'이라는 과제 앞에서는 모두 같은 처지의 당사자들이다.지금까지 우리는 세상을 바꾸는 큰 담론에 힘을 쏟느라, 정작 우리 스스로의 삶을 유지하는 경제적 인프라를 만드는 일에는 소홀했다. 통장 잔고를 보며 개인이 골방에서 홀로 고민하던 재무적 한계는 이제 우리 공동의 공론장으로 올라와야 한다.파편화되어 있던 주체들이 크게 연대하여 범활동가 공제회를 설계하고, 사회주택을 공동 요구하며, 국가와 지자체의 공적 보장 확대를 강력하게 제안해야 한다. 세상의 안전망을 짜는 이들이 스스로의 존엄을 지키기 위해 연대하고 다원적 살림살이 경제의 영토를 직접 구축해 가는 일, 그것이 바로 자본주의 시장 논리에 휩쓸리지 않고 우리의 활동을 끝까지 이어가게 할 든든한 주춧돌이 될 것이다.