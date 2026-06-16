여성 소방관 사망 '음주 강요' 의혹… 경찰 내사 착수

결혼을 앞두고 숨진 여성 소방관의 사망 배경에 직장 내 괴롭힘이 있었다는 의혹에 대해 경찰이 사실관계 확인에 나섰다.
광주경찰청 광역범죄수사대는 지난해 10월 스스로 생을 마감한 광주광역시 광산소방서 소속 A 소방교(당시 28·여)의 사망 배경 등에 대해 입건 전 조사(내사)에 착수했다고 16일 밝혔다.
경찰은 고인이 생전 직장에서 과도한 회식과 음주 강요 등 직장 내 괴롭힘을 당했는지를 파악할 방침이다.
직장 내 괴롭힘 등이 사실로 확인되면 관련자들을 형사 입건할 방침이다.
지난해 10월 스스로 목숨을 끊은 A 소방교는 생전 유가족과 약혼자에게 '상급자의 잦은 술자리 참석 요구' 등에 대한 고충을 호소해 온 것으로 전해졌다.
하지만 광주소방본부는 당시 고인의 사망 면직서에 사유를 '약혼자와의 관계 문제'로 기재했다.
이에 유가족 등이 감찰을 요구하며 공론화됐고, 이재명 대통령의 지시에 따라 현재 국무조정실이 음주 강요 등 직장 내 괴롭힘에 대한 조사를 진행하고 있다.
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