유시민 작가, 노무현재단 떠난다... "상임고문직에서 해촉"

큰사진보기 ▲유시민 작가가 '사람사는 세상 노무현재단' 상임고문직에서 물러났다. 15일 노무현재단은 "유시민 상임고문의 사임 요청에 따라, 2026년 6월 15일 자로 상임고문직을 해촉하였음을 알려드린다"며 유 전 상임고문의 메시지를 공개했다. ⓒ 노무현재단 페이스북 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 12일 곽 의원은 자신의 유튜브 채널에서 "노무현재단 유튜브 채널에 올라온 영상 중 노 전 대통령과 관련한 영상이 전체의 18%, 추도식 등 노무현재단과 관련한 영상이 전체의 14% 수준"이라며 "대략 68%를 차지하는 영상들은 유시민 이사장과 조수진 이사가 진행하는 알릴레오와 알릴레오북스 등으로 구성되어 있다"고 주장했다. ⓒ 곽상언 의원 유튜브 채널 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲노무현재단은 입장문을 통해 "현장에 대기 중이던 기념관장과 직원이 즉시 지정 좌석을 조정하여 다른 유족분들과 함께 착석하실 수 있도록 신속하게 안내했다"며 "현장에서 특정인의 항의성 발언이 있었던 것은 사실이나, 이는 유족이 아닌 일부 인사들이 사전에 배정된 자리에 앉지 않고 유족석에 착석한 것에 대한 지적"이라고 반박했다. ⓒ 노무현재단 페이스북 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲한편 15일, 노 전 대통령의 아들인 노건호씨는 "최근 일련의 사안들과 관련해 몇 가지 제 입장을 밝히고, 또 재단 회원분들께 굳건해 주십사 부탁드리기 위해 편지를 올리게 되었다"며 노무현재단 회원들에게 편지를 보냈다. ⓒ 노무현재단 관련사진보기

유시민 작가가 '사람사는 세상 노무현재단' 상임고문직에서 물러났다. 15일 노무현재단은 "유시민 상임고문의 사임 요청에 따라, 2026년 6월 15일 자로 상임고문직을 해촉하였음을 알려드린다"며 유 전 상임고문의 메시지를 공개했다.유 작가는 "저는 당분간 노무현재단을 떠나서 살려고 한다. 재단에 상임고문 해촉을 요청했다"며 "알릴레오북스도 6월 말에 중단한다고 통보했다. 앞으로 제가 할 비평 활동 때문에 노무현재단이 혹시 겪게 될지도 모를 어려움을 예방하기 위해서다"라고 밝혔다.노무현재단 이사장까지 역임했었던 유시민 작가는 비평 활동 때문이라고 밝혔지만, 노무현 전 대통령의 사위인 곽상언 더불어민주당 의원(서울 종로구) 발언 영향으로 보는 해석도 많다.지난 12일 곽 의원은 자신의 유튜브 채널에서 '노무현재단이 설립 목적대로 운영되고 있지 않다는 지적이 계속해서 나온다. 어떤 배경이 있나'라는 질문에 "노무현재단 유튜브 채널에 올라온 영상 중 노 전 대통령과 관련한 영상이 전체의 18%, 추도식 등 노무현재단과 관련한 영상이 전체의 14% 수준"이라며 "대략 68%를 차지하는 영상들은 유시민 이사장과 조수진 이사가 진행하는 알릴레오와 알릴레오북스 등으로 구성되어 있다"고 주장했다.이어 곽 의원은 노무현재단 유튜브 채널의 영상 시간을 자체 계산한 결과 전체 약 945시간 중 노 전 대통령에 관한 영상의 시간은 52시간으로 전체에 비해 5%에 불과하고 유시민 작가 등이 출영한 영상의 시간은 전체의 76%에 달한다며 "노무현재단의 유튜브 채널이 누구를 홍보한다고 봐야할지 모르겠다"고 지적했다.곽 의원은 '노무현재단 하면 떠오르는 사람이 유시민 작가이고, 유 작가가 노무현재단을 일방적으로 운영한 것으로 알려졌다'는 질문에도 "이런 질문을 저한테 하는 현실이 안타깝다. 노무현재단하면 가장 떠오르는 인물이 노무현이어야지, 왜 유시민 전 이사장이 떠오르나"라며 "유 전 이사장께서 재단을 일방적으로 운영했는지는 모르겠으나 이사장 재직 당시 임명한 이사들이 현재 과반수 이상"이라고 밝혔다.앞서 곽 의원은 지난 5월 23일 진행된 노 전 대통령의 추도식에서 노 전 대통령의 손주에 해당하는 자신의 자녀들이 정작 유족석에 안내 받지 못했다고 주장하기도 했다. 이를 본 명계남 황해도지사가 "가족을 저리로 가라고 하면 어떻게 하느냐"고 항의하자 그제서야 자녀들이 유족석에 앉았다는 것이다.이에 노무현재단은 입장문을 통해 "현장에 대기 중이던 기념관장과 직원이 즉시 지정 좌석을 조정하여 다른 유족분들과 함께 착석하실 수 있도록 신속하게 안내했다"며 "현장에서 특정인의 항의성 발언이 있었던 것은 사실이나, 이는 유족이 아닌 일부 인사들이 사전에 배정된 자리에 앉지 않고 유족석에 착석한 것에 대한 지적"이라고 반박했다.곽 의원은 재단의 입장문에 대해서 "아이들이 추도식 유족석에 앉지 못하고 다른 곳을 안내받자 명계남 선생께서 '가족들에게 가라고 하면 어떡하냐'라고 호통을 주셔서 아이들이 다시 제 뒤편에 앉은 것이 제 기억의 전부"라며 "제가 왜 허위사실을 말하겠나"라고 말했다.또한 "제가 그 입장문을 당사자인 아이들에게 보여주면서 '미안하다'고 말했다. 그랬더니 아이가 '어이가 없다'고 하더라"라면서 "명계남 선생께도 나중에 다시 만나서 죄송하다고 말씀을 드려야 할 것 같다. 명백한 사실을 두고 제가 날조를 했다고 하니"라고 덧붙였다.한편 15일, 노 전 대통령의 아들인 노건호씨는 "최근 일련의 사안들과 관련해 몇 가지 제 입장을 밝히고, 또 재단 회원분들께 굳건해 주십사 부탁드리기 위해 편지를 올리게 되었다"며 노무현재단 회원들에게 편지를 보냈다.노씨는 "유족의 재단 참여 문제는, 재단 설립 초기부터 개인적으로 반대했으며, 앞으로도 계속 같은 입장을 견지할 생각"이라며 "아버님의 정치적 유산은, 혈연관계의 유족이 아닌, 시민들과 정치적 동지들이 물려받고 지켜 나가야 한다는 신념은 확고하다"라면서 노무현재단에는 유족이 참여하지 않을 것이라고 강조했다.그는 유시민 작가와 관련해선 "의외일 수도 있으시겠으나, 저와의 개인적인 교류는 거의 없었다"며 "정치적 노선이나 개인적 호불호를 떠나, 귀중한 지식인으로 존중받고 높게 평가받는 것이 마땅하다 생각한다. 회원들과 시민들의 관심을 모으고 지적이면서도 접근 가능한 담론들을 이끌어 주신 데 대해서도, 다른 이들이 쉽게 대체할 수 없는, 재단에 대한 기여이자 사회적 공헌으로 생각하고 있다"고 밝혔다.노씨는 곽 의원의 발언들에 대해서도 입장을 드러냈다. 그는 "제가 이해하기에, 사안이 공개적으로 표출되기 시작한 데에는 고인에 대한 모욕과 폄훼 조롱이 청소년층으로 광범위하게 퍼져나가는 현상에 대해 재단이 어떻게 대응할 것이냐의 문제가 있었다"며 "결국 이 문제가 외부 공간까지 표출되며, 곽상언 의원이 가지고 있던 여러 재단 운영 관련된 문제제기가 함께 이뤄진 것으로 저는 이해하고 있었다"고 설명했다.이어 "비록 시기가 공교롭게 되기는 했으나, 곽상언 의원이 제기하는 재단 관련 문제가 곽 의원이 오랫동안 품어 왔던 생각들이라는 점"이라며 " 한 사람의 현역 정치인인 곽상언 의원의 발언과 판단은 온전히 자신의 몫이고, 제가 나서 개입할 문제가 아니라 생각한다. 다만 곽 의원이 가진 오래된 생각과 문제의식은 저도 충분히 인지하고 있다는 점만 말씀드릴 뿐"이라고 했다.