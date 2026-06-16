성남시의회 민주당 새 사령탑에 최종성... "신상진 시정 견제 본격화"

큰사진보기 ▲제10대 성남시의회 더불어민주당을 이끌 원내 사령탑으로 3선의 최종성 의원이 선출됐다. ⓒ 성남시의회 관련사진보기

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제10대 성남시의회 더불어민주당을 이끌 원내 사령탑으로 3선의 최종성 의원이 선출됐다.성남시의회 더불어민주당은 최근 의원총회를 열고 최종성 의원(분당·수내3·정자2·3·구미)을 신임 대표의원으로 선출했다고 밝혔다.민주당은 이번 6·3 지방선거에서 18석을 확보하며 시의회 다수당 지위를 되찾았다. 이에 따라 최 대표의원은 전반기 의회 운영과 원 구성 협상, 집행부 견제 등을 책임지는 역할을 맡게 됐다.최 대표의원은 선출 직후 원내 지도부 구성도 마무리했다. 부대표에는 박기범 의원, 정책위원장에는 윤혜선 의원이 임명됐으며, 대변인은 장일남 의원, 간사는 오종길 의원이 맡게 됐다.최 대표의원은 "민주당을 다수당으로 만들어 준 시민들의 뜻은 집행부를 견제하고 시민 중심 의회를 만들라는 명령"이라며 "다수당의 책임감을 갖고 상생과 협력을 기반으로 한 의회 운영에 나서겠다"고 밝혔다.제10대 시의회 출범을 앞두고 관심이 쏠리는 원 구성 문제에 대해서는 국민의힘 원내 지도부 구성이 마무리되는 대로 협상에 착수하겠다는 입장을 내놨다.그는 "부의장과 상임위원장 배분 등 원 구성 협의를 조속히 시작할 예정"이라며 "전문성과 지역 안배를 고려해 합리적인 원 구성이 이뤄질 수 있도록 하겠다"고 말했다.민주당은 신상진 시장이 이끄는 집행부에 대한 견제 의지도 분명히 했다.최 대표의원은 "보여주기식 사업이나 일방적인 행정에 대해서는 철저히 감시하고 견제하겠다"면서도 "견제를 위한 견제가 아니라 시민 삶을 위한 비판과 대안 제시에 집중하겠다"고 강조했다.이어 "민생 정책과 시민을 위한 사업에는 집행부와 적극 협력할 것"이라며 "대립보다는 협치를 통해 성남 발전에 기여하는 의회를 만들겠다"고 덧붙였다.민주당은 이번 지방선거 결과를 통해 다수당 지위를 확보한 만큼 집행부에 대한 견제 기능을 강화하는 동시에, 원활한 시정 운영을 위한 협력 관계 구축에도 나선다는 방침이다.최 대표의원은 "시민들이 민주당에 맡긴 과반 의석의 의미를 무겁게 받아들이고 있다"며 "소통하는 의회, 시민 곁에 있는 의회, 지방자치의 모범이 되는 성남시의회를 만들겠다"고 말했다.