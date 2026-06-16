"학교 안 모든 노동자에 대한 폭염 보호대책 마련하라"

큰사진보기 ▲전국학교비정규직노동조합 대전지부는 16일 대전시교육청 현관 앞에서 기자회견을 열고 "대전교육청은 학교 안의 모든 노동자를 폭염으로부터 보호할 실질적인 대책을 마련하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

"여름철 급식실 내부 온도는 35도를 훌쩍 넘기기 일쑤고, 장마철에는 습도까지 더해 작업복에 앞치마는 척척 감기고, 장화는 땀으로 흥건하고 숨이 턱 막히는 열기 속에서 무거운 식재료를 나르고 끓는 국솥, 튀김솥 앞에서 조리를 하고, 뜨거운 세척기 앞에서 식판 세척까지 합니다. 이미 많은 조리 실무사들이 어지러움증과 탈진, 두통, 근육 경련을 호소하고 있습니다."

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큰사진보기 ▲전국학교비정규직노동조합 대전지부는 16일 대전시교육청 현관 앞에서 기자회견을 열고 "대전교육청은 학교 안의 모든 노동자를 폭염으로부터 보호할 실질적인 대책을 마련하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

전국학교비정규직노동조합 대전지부가 학교 급식실과 청소, 시설관리, 스포츠강사 등 학교 안에서 일하는 모든 노동자에 대한 폭염 보호대책 마련을 촉구하고 나섰다.전국학교비정규직노동조합 대전지부(지부장 김양희)는 16일 오전 대전시교육청 현관 앞에서 기자회견을 열고 "폭염은 더 이상 계절적 불편이 아니라 노동자의 생명과 건강을 위협하는 중대한 산업재해"라며 "대전교육청은 학교 안의 모든 노동자를 폭염으로부터 보호할 실질적인 대책을 마련하라"고 요구했다.이들은 이날 발표한 기자회견문을 통해 "2025년 여름은 기상관측 이래 가장 뜨거운 여름이었고, 2026년 여름 역시 평년보다 높은 기온이 예상된다"며 "기후위기로 인한 폭염은 노동자의 생명과 건강을 위협하는 사회적 재난이 됐다"고 밝혔다.이들은 특히 학교 급식실을 대표적인 폭염 취약 작업장으로 지목했다. 뜨거운 조리기기에서 발생하는 복사열과 수증기, 환기 부족 등으로 여름철 체감온도가 매우 높지만, 일부 학교에서는 최소한의 냉방조차 제대로 보장되지 않고 있다는 것이다.이들은 정혜경 진보당 국회의원실이 전국 시·도교육청으로부터 제출받은 자료를 인용해 "전국 유·초·중·고교 1만4121개교 가운데 급식실에서 직접 조리하는 학교는 1만444개교이며, 이 중 85개교에서 급식실 에어컨 고장이 확인됐다"고 밝혔다. 또 "23개교는 설치된 에어컨의 절반 이상이 고장 난 상태였고, 6개교는 에어컨 전부가 고장 난 것으로 나타났다"고 설명했다.대전의 경우 봉산초, 서일여고, 동방여중, 진잠초, 갑천초 등이 에어컨 고장 상태로 조사됐으며, 갑천초는 5월 파업 이후 조치가 완료된 것으로 알려졌다는 것. 이들은 "보고되지 않은 학교에서도 급식실에 맞지 않는 가정용 에어컨이나 성능이 약한 에어컨 등으로 제대로 된 폭염대책이 이뤄지지 않고 있다"고 주장했다.이러한 폭염 위험은 단지 급식노동자에게만 국한되지 않는다고 이들은 강조했다. 이들은 "청소노동자들은 냉방이 되지 않는 복도와 계단, 화장실을 오가며 일하고, 시설관리노동자들은 한낮의 뜨거운 햇볕 아래에서 야외작업을 수행한다"며 "초등스포츠강사와 학교운동부지도자들 역시 운동장과 체육시설에서 장시간 고온 환경에 노출돼 있다"고 밝혔다.아울러 "폭염 속에서 일하면서도 시원하게 쉴 수 있는 휴게공간이나 보냉장구가 마련되지 않은 경우가 여전히 많고, 시원한 생수나 이온음료 지급 요구에도 학교는 예산을 이유로 난색을 보이고 있다"고 지적했다.그러면서 이들은 2025년 개정된 산업안전보건법에 따라 사업주가 폭염으로 인한 건강장해를 예방하기 위한 조치를 의무적으로 시행해야 한다고 강조했다. 시원한 물 제공, 냉방장치 설치와 가동, 충분한 휴식 보장, 보냉장구 지급, 응급조치 체계 구축 등은 선택사항이 아니라 사업주의 기본 의무라는 것이다.이들은 "교육청은 학교비정규직 노동자의 사용자로서 산업안전보건법을 철저히 준수해야 하며, 학교 안 모든 노동자에게 차별 없이 폭염 예방조치를 시행해야 한다"고 요구했다.끝으로 이들은 학교 현장의 폭염 실태를 점검하고 개선을 요구하기 위한 '폭염감시단' 활동을 전개하겠다고 선포했다. 폭염감시단은 학교 현장의 냉방 실태와 휴게시설, 온열질환 예방조치 이행 여부를 점검하고, 노동자의 생명과 안전을 위협하는 문제를 적극적으로 고발한다는 계획이다.이날 기자회견에서 발언에 나선 김양희 전국학교비정규직노동조합 대전지부장은 "오늘 우리는 단순히 덥다는 이야기를 하기 위해 나온 것이 아니라, 폭염 속에서 일하는 학교 노동자들의 생명과 안전을 지키기 위한 최소한의 대책을 요구하기 위해 이 자리에 섰다"고 말했다.이어 "급식실 내부 온도는 35도를 훌쩍 넘기고 체감온도는 40도 이상까지 치솟는다"며 "더 이상 노동자가 쓰러진 뒤 대책을 세울 것이 아니라 쓰러지기 전에 예방하는 것이 교육청의 책임"이라고 강조했다.주무늬 전민중학교 조리실무사는 현장 발언을 통해 "학교 급식실은 폭염경보에 해당하는 체감온도 35도를 일상적으로 넘나들고, 일하다 보면 50도를 훌쩍 넘기기도 한다"며 "에어컨과 환기시설이 고장 나도 '일단 밥은 나가야 한다'는 말만 돌아온다. 더 이상 동료가 쓰러지는 모습을 보고 싶지 않다"고 말했다.연대발언에 나선 정현우 진보당 대전시당 위원장은 "학교 안 노동자들이 건강해야 학생들도 행복할 수 있다"며 "매년 폭염이 심해지고 예측 가능한데도 대전교육청이 제대로 된 대책을 세우지 못하는 것은 안일한 행정"이라고 비판했다.이날 기자회견 참석자들은 "학교에서 일하는 모든 노동자의 폭염대책을 마련하라", "학교 급식실 냉방·환기시설을 전면 개선하라", "폭염 단계별 노동자의 작업중지권을 보장하라", "온열질환 응급대응체계를 구축하고 노사 공동 점검체계를 운영하라"는 등의 구호를 외친 뒤 기자회견을 마쳤다.