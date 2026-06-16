혁신당 새 원내대표 김준형 "정치공학적 합당 거부, 그런 논의는 모욕적"

16일 오전 조국혁신당 의원총회에서 김준형 의원이 만장일치로 새 원내사령탑에 추대됐다.
김 신임 원내대표는 이날 의총 수락연설 겸 모두발언을 통해 "당의 위기 앞에서 더 낮게 듣고, 더 치열하게 고민하라는 준엄한 명령으로 받겠다"면서도 민주당과의 인위적 합당에는 반대한다고 밝혔다.
그는 원내대표 선출 뒤 첫 일성으로 "이재명 정부의 성공, 또 한국의 개혁과 진보를 위해서라면 얼마든지 연대하고 돕겠지만 정치공학과 권력투쟁 맥락이라면 합당은 물론이고 어떤 연대도 거부한다"며 "민주당에 비해 혁신당은 왜소하지만, 그렇다고 진심과 꿈까지 작은 것은 결코 아니다"라며 "함부로 취급당하기를 거부한다"고 말했다.
"민주당이 언론 통해 일방적으로 주도"
그는 의총 직후 기자들과 만나서도 '민주당과의 연대는 어떻게 되나'란 질문에 "합당은 예민한 문제인데 (조국혁신당이) 무방비 상태로 노출됐다"며 "지금까지의 연대와 합당 논의와 실천을 봤을 때 아쉬운 점이 많다"고 말했다. "내부 숙의나 당 대 당 논의도 없이, 민주당이 외부 언론을 통해 일방적으로 (주도)하는 것 같았다"는 부연이다.
그는 또 "이재명 정부 성공, 민주개혁진보 세력의 같은 목적을 위해서라면 얼마든 연대하고 심지어 합당도 생각하겠지만, 정치 공학이나 민주당 내부 권력 투쟁에서 (그 결과로 연대·합당 논의가) 발생하는 일은 저는 굉장히 모욕적이라고 본다. 그건 단호히 거부하겠다는 원칙을 세울 것"이라고 말했다.
앞서 6.3 지방선거 당시 치러진 경기 평택을 국회의원 재보궐 선거에서 조국 조국혁신당 대표가 3위로 낙선하면서 혁신당은 '생존 위기'가 불거진 상황이다(관련 기사: "다음 총선 살아남을 사람 없다" 혁신당서 터져나온 '흡수 합당론' https://omn.kr/2ingt
).
혁신당 자체의 독자 생존에 빨간불이 켜지면서 내부에선 '흡수합당론'도 제기되는 와중에, 신임 원내대표가 공학적 연대와 합당은 하지 않겠다고 선을 분명히 그은 것이다.
김 신임 원내대표는 이날 관련해 "민주당에서도 향후 전당대회 등 상황이 있을 텐데 지켜볼 것"이라며 "(연대·합당 논의는) 타이밍과 여건이 성숙했을 때 나올 수 있는 이야기"라고 설명했다. 또 향후 과제를 묻자 "검찰개혁, 사법개혁이 생각보다 속도가 더디고 여러 암초가 있다, 혁신당이 쇄빙선 역할을 하겠다"며 국회 원내교섭단체 요건 완화 포함 정치·검찰개혁 등을 우선순위로 꼽았다.
1963년생 만 61세인 김 신임 원내대표는 정치학자 출신 외교안보 전문가로 이름을 알렸다. 문재인 정부 당시인 2019년부터 2년 동안 국립외교원 원장을 역임했다. 조국혁신당 외교전략특별위원장 등으로 활동해온 그는 이번 원내대표 선거에 단독으로 입후보해 추대됐다.