심규명, 울산 북구에 도전장 "고향에서 새로운 도전"

6.3지방선거 이후 2년 뒤 있을 국회의원 선거에 대비한 지역의 정치구도 변화가 주목된다. 가장 눈에 띄는 것은 울산 북구의 정치구도 흐름이다. 민주당 울산 북구지역위원장 공모에 그동안 울산시장과 남구 국회의원에 출마했던 심규명 전 시당위원장이 도전하고 나선 것.
울산 북구는 이번 지방선거에서 민주당이 울산시장과 더불어 5개 구군 중 유일하게 기초단체장이 승리한 지역으로 주력기업 현대자동차 노동자들과 울산에서 유일하게 인구가 늘어난 신흥도시로서의 특성이 돋보이는 곳이다.
심규명 전 위원장은 지난 15일 마감한 더불어민주당 북구지역위원장 공모를 위한 중앙당 서류 제출을 마치고 SNS에 글을 올려 "정치적 유불리가 아니라 고향에 대한 책임감으로 북구를 선택했다"며 "초심을 잃지 않고 주민과 함께 북구의 발전과 민주당의 미래를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
심 전 위원장은 "보수색이 짙은 울산에서 태어났지만, 노무현 대통령의 가치와 정신을 품고 추호의 의심 없이 민주당을 선택했다"며 "이후 울산시장과 국회의원 선거에 도전하며 민주당의 가치와 지역 발전을 위해 쉼 없이 걸어왔다"며 이같이 밝혔다.
심 전 위원장은북구지역위원장 도전에 대해 "그동안 남구갑지역위원장으로 활동하며 시민들과 함께 정치적 뿌리를 내리고자 노력했다"며 "여러 차례 출마를 준비하며 지역 발전에 헌신했지만, 연이은 전략공천 속에서 제 역할과 공간을 찾기 어려웠던 것도 사실"이라고 토로했다.
그러면서 "이제 저는 삶의 뿌리이자 고향인 북구에서 새로운 도전을 시작하려 한다"며 "북구는 독립운동가 박상진 의사의 생가 인근에서 제가 태어나고 자란 곳이며, 언제나 마음속에 품고 살아온 고향"이라고 밝혔다. 또 "노동과 산업의 중심지이자 민주당, 진보정당, 국민의힘이 함께 경쟁해 온 역동적인 지역이지만 이제는 정당 간 경쟁을 넘어 시민의 삶을 바꾸는 발전의 정치가 필요하다"고 덧붙였다.
심 전 위원장은 "북구는 민주당 정부와 민주당 국회의원, 민주당 구청장이 함께했을 때 국가예산 확보와 주요 사업 유치 등 의미 있는 성과를 만들어낸 경험이 있다"며 "중앙정부와 국회, 지방정부가 힘을 모을 때 지역 발전은 더욱 빨라지기에 저는 중앙과 지역을 잇는 가교가 되어 더 많은 예산과 더 큰 기회를 북구로 가져오겠다"고 밝혔다.
한편 심규명 전 민주당 울산시당위원장의 북구지역위원장 도전이 성공할 경우 민주당과 진보당 간의 지역 경쟁 구도가 치열해질 전망이다.
지난 2024년 국회의원 선거에서는 진보당 윤종오 의원이 민주당을 탈당한 이상헌 전 의원과의 민주-진보 후보단일화 경쟁에서 승리해 국민의힘 후보를 누르고 당선된 바 있다(관련 기사 : 울산북구 진보당 윤종오로 단일화... 이상헌 "내일 입장문"
).