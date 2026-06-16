화순전남대병원, 호남 첫 로봇수술 3000례 달성

큰사진보기 ▲화순전남대학교병원 의료진이 다빈치 로봇수술 시스템을 활용해 고난도 암수술을 시행하고 있다. ⓒ 화순전남대병원 관련사진보기

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화순전남대학교병원은 다빈치 로봇수술 누적 3000례를 달성했다고 16일 밝혔다.지난 2009년 12월 호남권 최초로 로봇수술 시스템을 도입한 이후 2012년 누적 100례, 2022년 1000례, 2024년 2000례를 달성했으며 올해 6월 9일 3000례를 돌파했다.다빈치 로봇수술은 고해상도 3차원 영상과 사람 손보다 정교하게 움직이는 로봇팔을 이용해 좁고 복잡한 부위의 수술을 더욱 정밀하게 시행할 수 있는 첨단 수술 기법이다.최소 절개를 통해 통증과 출혈을 줄이고 회복 속도를 높여 환자의 삶의 질 향상에 도움을 주고 있다.전립선암과 신장암, 직장암 등 중증 암환자를 대상으로 한 고난도 수술에 대부분 활용된다.최근에는 흉부외과 등 다양한 진료과까지 로봇수술 적용 범위가 확대되고 있다.화순전남대병원은 2019년 다빈치 Xi 시스템을 도입한 데 이어 2023년에는 최신 단일공 플랫폼인 다빈치 SP를 추가 도입해 호남권 최초로 다공형(Xi)과 단일공(SP) 로봇수술 시스템을 모두 운영하는 병원으로 자리매김했다.이완식 병원장은 "로봇수술 3000례 달성은 첨단 암 치료와 미래 의료를 향한 도전 속에서 의료진과 수술실, 마취과 등 모든 구성원이 함께 이뤄낸 값진 성과"라며 "앞으로도 로봇수술 활성화와 신기술 도입을 지속해 고난도 암수술 역량을 강화하고, 지역민이 믿고 찾는 대한민국 대표 암 치료 중심병원으로 발전해 나가겠다"고 말했다.한편, 화순전남대병원은 3000례 달성을 기념해 지난 15일 이완식 병원장과 문경섭 진료부원장, 권동득 비뇨의학과 교수 등을 비롯한 임원진과 수술실 의료진 등이 참석한 가운데 기념행사를 개최했다.