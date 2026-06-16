"폭염은 재난... '찜통 급식실' 생명보다 중요한 급식은 없다"

큰사진보기 ▲16일 충남 학교비정규직 노동자들이 충남교육청 앞에서 기자회견을 열고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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학교 비정규직 노동자들이 "폭염은 재난"이라며 "모든 학교 노동자들을 폭염으로부터 보호하라"고 촉구했다.앞서 지난 2025년 여름철 평균기온은 기상관측 이래 최고치를 기록했다. 올 여름 또한 평년보다 높은 기온이 예상되고 있다. 학교 급식실과 청소, 시설관리 업무 등 학교 현장에서 일하는 노동자들의 안전에도 비상이 걸렸다.이런 가운데 전국학교비정규직노조 충남지부는 16일 충남교육청 앞에서 기자회견을 열고 학교 노동자들의 폭염 안전대책을 요구했다. 또한 이들은 '폭염 감시단' 활동을 통해 학교 현장의 냉방 실태와 휴게시설 등을 점검할 것이라고 밝혔다.기자회견에 참석한 학교 노동자 A씨는 "폭염은 단순한 계절 현상이 아니다. 노동자의 생명과 건강을 위협하는 사회적 재난이다. 반드시 예방하고 대비해야할 산업안전의 문제이다"라고 지적했다.학교 급식실 노동자라고 밝힌 B씨는 "여름철 급식실은 말 그대로 찜통이다. 매일 삶고 끓이고, 지지고 볶고 찌고 튀기고 굽는다. 가마솥과 대형 오븐에서 나오는 수증기와 복사열, 40도가 넘는 온도에서 일한다"라고 토로했다.그러면서 "많은 급식실 노동자들이 열사병 위험에 노출되어 있다. 조리실 온도 저감을 위한 냉방시설이 의무적으로 설치되어야 한다. 급식실 온도가 적정 수준으로 유지되어야 한다"라며 "휴게실도 눈치 보지 않고 사용할 수 있도록 해야 한다. 온열증상 발생시 즉시 업무를 중단하고 귀가조치해야 한다. 생명보다 중요한 급식은 없다"라고 강조했다.이들은 기자회견문을 통해 "(현장에선) 학교 노동자들이 쉴 수 있는 휴게공간과 사용할 수 있는 보냉장구가 마련되지 않은 경우가 비일비재하다"며 "시원한 물 제공, 냉방장치 설치 및 가동, 충분한 휴식 보장, 보냉장구 지급, 응급조치 체계 구축 등은 선택이 아니라 의무"라고 강조했다.그러면서 "2025년 개정된 산업안전보건법은 사업주가 폭염으로 인한 건강장해를 예방하기 위한 조치를 의무적으로 시행하도록 규정하고 있다"라며 "시원한 물 제공, 냉방장치 설치 및 가동, 충분한 휴식 보장, 보냉장구 지급, 응급조치 체계 구축 등은 선택이 아니라 의무이다. 교육청은 학교비정규직 노동자의 사용자로서 산업안전보건법을 철저히 준수해야 한다"라고 강조했다.이에 대해 충남 교육청 관계자는 "매년 폭염대책을 시행하고 있다"라며 "폭염 단계별 조치사항이 있다. 체감온도가 33도 이상일 경우, 옥외 작업을 단축하거나 중지하도록 하고 있다. 체감온도 38도 이상일 경우, 긴급조치 작업외에는 옥외작을 중지하도록 하고 있다. 학교 현장점검을 통해 (조치사항)이 잘 지켜지고 있는지를 점검하고 있다"라고 말했다.