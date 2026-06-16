전남 쏠림 논란·교원 반발... 김대중 교육감 당선인 시험대

큰사진보기 ▲김대중 전남광주통합특별시 교육감 당선인. 현직 전라남도 교육감이다. ⓒ 전라남도교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전라남도교육청(왼쪽)과 광주광역시교육청 청사 ⓒ 각 교육청 관련사진보기

김대중 전남광주통합특별시 초대 교육감 당선인이 시험대에 올랐다.양 교육청 통합 과정에서 전남교육청 쏠림 논란이 불거진 데다 인수위원회 구성과 고위직 인사 배분 문제를 둘러싼 잡음까지 이어지면서 취임 전부터 리더십 검증대에 섰다.전남교육청 쏠림 논란은 광주시교육청과 전남도교육청이 7월 1일 출범하는 통합교육청 조직 개편안을 최근 확정하면서 표면화됐다.조직 개편안은 제1부교육감 직속기구로 기획조정실을 신설하고 정책국, 교육국, 행정국, 미래교육국, 학교교육국, 교육행정국 등 6개 국 체제를 유지하는 '1실 6국 체제'가 골자다.제1부교육감을 전남에 두고, 조직의 '머리'로 불리는 기조실 기능마저 전남에 배치하는 안이 확정되면서 교육청 안팎에서는 사실상 전남교육청이 주청사 역할을 하는 것 아니냐는 우려가 제기됐다.여기에 두 교육청의 기존 3국(정책국·교육국·행정국) 명칭이 전남은 그대로 유지되는 반면 광주 측 3개 국은 기존 명칭 앞에 '미래' '학교' '교육'이라는 수식어를 붙이면서 형평성 논란이 일었다.또 제1부교육감(전남) 산하 행정국은 총무과, 예산과 등 주요 과 명칭을 유지한 반면, 제2부교육감(광주) 산하는 역할은 동일한데도 운영관리과, 예산복지과 등으로 변경됐다.이에 대해 전국공무원노동조합 교육청본부 광주교육청지부는 김대중 당선인을 향해 성명을 내고 "광주전남의 대등한 통합 약속을 지켜달라"고 요구했다.교육청 통합에 따라 늘어난 3~4급 고위직 배분을 둘러싼 양 교육청의 물밑 줄다리기도 치열하다. 신설되는 3급 부이사관 ４개 자리와 4급 서기관 자리를 포함한 고위직 상당 부분을 전남에 배분하는 안이 제시되자, 광주교육청 내부에서는 불만이 감지된다.광주교육청 간부들은 공식 협의 과정에서 조직 통합과 인사 배분 문제에 대한 의견을 제시하겠다는 입장이지만, 김 당선인이 현직 전남교육감이라는 점에서 전남교육청 제시안을 전면 수정하도록 요구하기에는 한계가 있다는 반응이 지배적이다.이에 따라 광주교육청 안팎에서는 일부 간부들이 다가올 7월 일반직 정기 인사를 앞두고 김 당선인 측 또는 일부 인수위원과의 접촉을 늘리고 있다는 이야기도 나오고 있다. 이들 중 일부는 "고위직 배분 소외에 따른 연쇄적 인사 적체 우려"를 전달하는 것으로 알려진다.교원단체는 현장 교사와의 소통 강화를 촉구하며 김 당선인에 대한 비판 수위를 높이고 있다.전국교직원노동조합 광주지부는 지난 8일엔 "통합 과정에서 현장 교원 의견을 반영할 수 있는 장치를 만들어 달라"는 입장문을 낸 데 이어, 지난 10일엔 "교육감직 인수위(12명)와 실무위(90여명)에 현장 교사가 단 한 명도 없다"며 현장 교사 패싱론을 제기했다.전교조 전남지부 역시 인수위에 현장 교사가 배제되고, 선거 공신들만 대거 포진했다며 당선인 비판에 가세했다.전교조 광주지부는 16일에는 교육감직 인수위가 현장 교원들의 목소리를 듣겠다며 진행하는 설문조사에 '행정업무 경감, 교권보호' 관련 문항은 빠져 있다며 혹평했다.이와 관련해 김 당선인 측 한 인사는 "곳곳에서 분출되는 각종 요구와 관련해 당선인이 조만간 입장을 표명할 가능성도 있다"고 전했다.또 다른 인사는 "주청사 결정이나 고위직 인사 배분 등은 아직 확정되지 않은 것으로 안다"며 "당선인은 통합 과정에서 제기되는 각종 비판 등 의견을 경청하고 있으며, 필요할 경우 관련 조처를 취할 것으로 안다"고 말했다.