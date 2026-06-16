징역 30년 중형 받은 윤석열, 단순히 무인기 때문만이 아니다

큰사진보기 ▲재판부는 이들이 "이른바 '심리전'을 활용하여 북한을 자극 및 군사적 도발 등을 유도하고, 이를 통해 국지전 등 북한의 무력도발 상황이나 남북 간 군사적 긴장 관계 고조에 따른 국가적인 안보 위기 상황을 조성하기로 하였"다고 적시했다. 이는 지난 2월 19일 윤씨의 내란 우두머리 혐의 1심 선고를 맡았던 서울중앙지법 형사합의33부(부장판사 지귀연)의 판단과 정면으로 배치된다. ⓒ 대한민국 법원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이정엽 재판부가 설명자료를 통해 김용현의 양형 이유를 설명하면서 "합참에서 피고인 김용현의 의도를 의심하면서 그 지시에 반대하거나 소극적으로 대응하는 등으로 대처하지 않았다면, 이 사건 작전이 더욱 빈번하게 실행되어 자칫 북한과의 무력충돌이 발생하였을 가능성을 배제하기 어렵다"고 적시한 이유다. ⓒ 대한민국 법원 관련사진보기

지난 12일 일반이적 및 직권남용권리행사방해 혐의로 징역 30년의 중형을 선고받은 윤석열의 판결 이면에는 치밀하게 기획된 국가 위기 조장 시나리오가 자리하고 있었다. 이날 서울중앙지방법원 형사합의36부(부장판사 이정엽)가 낸 '재판부 설명자료'에 따르면, 윤씨 등은 비상계엄 선포의 명분과 정당성을 확보할 목적으로 북한을 자극해 무력 도발을 유도하려 했다.이는 지난 2월 19일 윤씨의 내란 우두머리 혐의 1심 선고를 맡았던 서울중앙지법 형사합의33부(부장판사 지귀연)의 판단과 정면으로 배치된다. 당시 지귀연 재판부는 계엄 선포 후의 조치들이 지나치게 허술하다며, 윤씨가 장기간 마음먹고 계엄을 준비한 것이 아니라 적어도 2024년 12월 1일 무렵에 이르러서야 무력을 동원한 국회 제압을 결심했다고 판시했다. 내란특검이 주장한 '1년 전부터의 내외적 여건 조성 및 장기 독재 의도'를 증거 부족을 이유로 배척하고, 계엄 결심 시점을 실행 이틀 전으로 좁혀본 것이다.하지만 일반이적죄를 다룬 이정엽 재판부의 시각은 달랐다. 재판부는 이들이 "이른바 '심리전'을 활용하여 북한을 자극 및 군사적 도발 등을 유도하고, 이를 통해 국지전 등 북한의 무력도발 상황이나 남북 간 군사적 긴장 관계 고조에 따른 국가적인 안보 위기 상황을 조성하기로 하였"다고 적시했다.이에 따르면 윤씨가 징역 30년이라는 중형을 선고받은 배경은 비단 2024년 10월의 무인기 사태에 국한되지 않으며 최소 2023년 10월까지 거슬러 올라간다. 재판부가 언급한 심리전이란 국군심리전단에서의 대북전단 살포 행위를 의미하는 것이기 때문이다.2023년 9월 26일 헌법재판소가 이른바 '대북전단금지법'에 대해 위헌 결정을 내리자마자 국방부 직할부대인 국군심리전단은 같은 해 10월 민간 시민단체가 보낸 것처럼 위장해 대북전단을 살포했다. 국군심리전단 전역자들은 군복이 아닌 흑복을 입고 민간단체가 대북전단을 보내는 날에 맞춰 늦은 저녁 시간에 대북전단을 살포했다고 증언했다. 북한이 별다른 반응을 보이지 않자 이듬해인 2024년 5월 10일 자유북한운동연합이 공개적으로 전단을 살포했고, 이에 북한은 같은 달 28일 첫 '오물풍선'을 남쪽으로 날려 보냈다.오물풍선 사태가 불거지자 군은 곧바로 2024년 6월 비무장지대(DMZ) 내 대북 확성기 방송을 재개했다. 정전협정에 따라 확성기 방송은 유엔군사령부의 승인을 거쳐야 했으나 군은 이를 묵살했다. 그러자 2024년 10월 유엔사 군사정전위원회는 특별조사를 통해 확성기 방송이 오물풍선 중단에 효과적이지 않으며 정전협정에도 위배된다고 지적했다.그러나 김용현 당시 국방부장관은 유엔사의 조사를 수용할 수 없다며, 오히려 합참의장 등 군 수뇌부에게 유엔사에 항의할 것을 지시했다. 한미연합사령관을 겸직하는 미군 4성 장군이 정전협정 준수를 요청했음에도 적반하장격으로 대응한 것이다. 그간 굳건한 한미동맹을 외쳐온 윤석열 정부의 자기모순적 행태가 여실히 드러난 대목이다.위기 고조를 위한 시도는 계속됐다. 확성기 방송 재개 직후인 2024년 6월 4일, 합동참모본부는 오물 풍선 낙하 일주일 만에 '적 오물풍선 원점타격 계획' 문건을 은밀히 작성했다. 이 문건은 윤석열 정부가 9.19 군사합의 효력 정지를 선언한 뒤 마련한 '합참 적 전방군단 합동타격계획'을 모태로 삼았다. 북한의 전방 군단을 현무-Ⅱ 미사일, 전투기, K9 자주포 등으로 동시 타격해 초토화한다는 내용으로, 사실상 전면전을 불사하는 위험천만한 계획이었다.이후 9월 국방부 장관에 취임한 김용현은 11월 18일과 28일 두 차례에 걸쳐 합참에 원점 타격을 강행할 것을 거듭 지시했다. 하지만 김명수 합참의장과 이승오 합참 작전본부장이 교전 규칙을 근거로 국가안전보장회의(NSC)와 국회 사전 통보 절차를 밟아야 한다며 결사반대하면서 작전은 극적으로 제지됐다.이정엽 재판부가 설명자료를 통해 김용현의 양형 이유를 설명하면서 "합참에서 피고인 김용현의 의도를 의심하면서 그 지시에 반대하거나 소극적으로 대응하는 등으로 대처하지 않았다면, 이 사건 작전이 더욱 빈번하게 실행되어 자칫 북한과의 무력충돌이 발생하였을 가능성을 배제하기 어렵다"고 적시한 이유다.이렇듯 윤석열 정권은 비상계엄의 명분을 위해 1년여 전부터 남북 간 군사적 긴장을 인위적으로 끌어올리려 했다. 사적 목적을 위해 군사력을 동원하고 안보 위기를 조장한 행위가 일반이적죄 재판에서 중형으로 단죄받으면서, 계엄의 장기 기획설을 단칼에 배척했던 지귀연 재판부의 1심 판결 논리는 치명적인 모순에 직면하게 되었다.지귀연 재판부는 비상계엄 후 이루어진 각종 조치를 보면 장기간 마음먹고 비상계엄을 선포하였다고 보기에는 지나치게 준비가 허술하다며 특검의 장기 기획설을 일축했었다. 이른바 노상원 수첩의 조악함이나 식사 자리에서의 단순한 불만 토로 등을 근거로 들며, 윤씨가 궁지에 몰려 이틀 전에야 우발적으로 계엄을 결심했다고 사건을 축소 해석한 것이다.하지만 이는 피상적인 실행 과정의 허술함에만 매몰되어, 국가 안보 위기를 인위적으로 조작하려 했던 거시적이고 치밀한 배경 조성 과정을 완전히 간과한 반쪽짜리 판결이라는 비판을 피하기 어렵다. 이정엽 재판부가 밝혀냈듯 대북전단 살포, 확성기 도발, 유엔사 무시, 나아가 전면전으로 번질 수 있는 원점 타격 지시에 이르기까지 일련의 군사적 행보들은 단 며칠 만에 급조될 수 없는 명백한 장기 기획의 산물이다.지귀연 재판부는 국지전 도발을 통한 비상사태 작출이라는 거대한 밑그림을 제대로 살피지 못한 채 사건의 실체를 단순 우발적 해프닝 수준으로 격하시키는 심각한 오류를 범한 셈이다. 일반이적죄 재판을 통해 군사적 긴장 고조와 계엄 선포 사이의 치밀한 연관성이 새롭게 입증된 만큼, 향후 이어질 윤석열의 내란 우두머리 혐의 2심 재판에서는 지귀연 재판부의 단편적인 판단이 뒤집히고 사태의 중대한 계획성이 온전히 규명될 수 있을지 지켜볼 필요가 있다.